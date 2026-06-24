A trajetória de De Gea de volta ao topo tem sido marcada pela paciência e persistência. Depois de deixar o United ao deixar seu contrato expirar em junho de 2023, ele passou um ano inteiro longe do futebol profissional. Após um ano à espera da oportunidade certa, o espanhol foi convidado pela Fiorentina a voltar aos gramados como jogador sem contrato no verão de 2024.

Desde que chegou a Florença, ele provou que a classe é permanente, realizando consistentemente o tipo de defesas notáveis que o tornaram um ícone da Premier League. Esse desempenho tem sido crucial para a Fiorentina durante uma temporada desafiadora, na qual o time terminou em 15º lugar na Série A, foi eliminado da Coppa Italia nas oitavas de final e saiu da UEFA Conference League nas quartas de final. Apesar dessas dificuldades da equipe, seu contrato atual vai até junho de 2028, com opção de prorrogação por mais um ano, o que sugere que ele se sente à vontade em seu ambiente atual, a menos que receba uma proposta específica da Inglaterra.