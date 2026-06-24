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É o Manchester United ou nada! David de Gea deixa clara sua posição de que só jogaria por esse clube em meio a rumores sobre sua saída para a Fiorentina
Para o astro espanhol, ou é o Red Devils ou nada
De Gea ganhou um novo fôlego na Série A, mas seu coração continua firmemente em Manchester. Notícias do Tuttomercatowebsugerem que o experiente goleiro deixou claro que só estaria disposto a deixar a Viola neste verão para um único destino.
Esse destino é um retorno sensacional ao Manchester United, clube pelo qual atuou por 12 anos, entre 2011 e 2023. Embora outros clubes estejam começando a demonstrar interesse pelo experiente goleiro, parece que a postura de “Old Trafford ou nada” determinará os capítulos finais de sua carreira profissional.
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O interesse da Juventus não causa grande impacto
A notícia surge em meio a especulações crescentes que associam De Gea a uma transferência para a Juventus. O gigante italiano vem buscando reforços para a posição de goleiro e, segundo relatos, identificou o espanhol como um alvo em potencial. Ele foi citado entre as possíveis alternativas para a vaga na Juve, atrás de Alisson Becker, do Liverpool, Emiliano Martínez, do Aston Villa, e outros.
No entanto, apesar do prestígio dos Bianconeri, De Gea não está interessado em se transferir para outro rival na Itália ou para uma liga europeia diferente. Sua passagem pela Itália tem sido altamente produtiva, com 88 partidas pela Fiorentina, nas quais manteve 24 jogos sem sofrer gols e sofreu 109 gols — um desempenho que lhe rendeu uma vaga na Seleção da Temporada da Série A para a campanha 2024-25. No entanto, como completará 36 anos em novembro, o goleiro está priorizando o apego e sua conexão profundamente enraizada com o United em vez de uma última transferência lucrativa para outro clube.
Da agência livre ao herói da Fiorentina
A trajetória de De Gea de volta ao topo tem sido marcada pela paciência e persistência. Depois de deixar o United ao deixar seu contrato expirar em junho de 2023, ele passou um ano inteiro longe do futebol profissional. Após um ano à espera da oportunidade certa, o espanhol foi convidado pela Fiorentina a voltar aos gramados como jogador sem contrato no verão de 2024.
Desde que chegou a Florença, ele provou que a classe é permanente, realizando consistentemente o tipo de defesas notáveis que o tornaram um ícone da Premier League. Esse desempenho tem sido crucial para a Fiorentina durante uma temporada desafiadora, na qual o time terminou em 15º lugar na Série A, foi eliminado da Coppa Italia nas oitavas de final e saiu da UEFA Conference League nas quartas de final. Apesar dessas dificuldades da equipe, seu contrato atual vai até junho de 2028, com opção de prorrogação por mais um ano, o que sugere que ele se sente à vontade em seu ambiente atual, a menos que receba uma proposta específica da Inglaterra.
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A porta do Old Trafford continua fechada por enquanto
Embora De Gea possa sonhar com um reencontro digno de conto de fadas, não houve nenhuma indicação oficial de que o Manchester United esteja buscando trazer seu ex-goleiro titular de volta ao clube. Durante sua ilustre primeira passagem pelo clube, o goleiro espanhol conquistou imenso sucesso em Old Trafford, ganhando um título da Premier League, uma FA Cup, duas EFL Cups, três FA Community Shields e um troféu da Liga Europa.