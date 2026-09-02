Em uma entrevista coletiva franca após o fechamento da janela de transferências, o CEO do Monaco detalhou os esforços persistentes feitos pelo Chelsea para contratar o meio-campista Camara, de 22 anos.

Scuro explicou que, embora a prioridade do Monaco fosse manter o jogador para sua terceira temporada, o Chelsea foi incansável em suas investidas, especialmente depois de negociar suas próprias estrelas do meio-campo. Scuro observou que o Chelsea estava sempre insistindo e tentando, perguntando repetidamente: "E o Lamine? E o Lamine?", apesar da posição firme do Monaco de que o internacional senegalês não estava à venda.

A situação se intensificou por volta das 16h no último dia da janela, quando o Chelsea entrou em contato novamente, citando a venda de Enzo Fernandez como motivo para reabrir as conversas. Scuro manteve que a resposta continuava sendo não, mas, à medida que a noite avançava e surgiam complicações em outros pontos, a porta se abriu brevemente. "O Chelsea veio e nos ligou. Ah, talvez eu possa estar aqui para a solução. E naquele momento, tivemos de abrir a porta para a discussão", admitiu Scuro.