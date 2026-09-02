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"E o Lamine?" - CEO do Monaco revela investida tardia do Chelsea por Camara enquanto transferência de Folarin Balogun para o Everton colapsa dramaticamente
A investida tardia do Chelsea por Camara
Em uma entrevista coletiva franca após o fechamento da janela de transferências, o CEO do Monaco detalhou os esforços persistentes feitos pelo Chelsea para contratar o meio-campista Camara, de 22 anos.
Scuro explicou que, embora a prioridade do Monaco fosse manter o jogador para sua terceira temporada, o Chelsea foi incansável em suas investidas, especialmente depois de negociar suas próprias estrelas do meio-campo. Scuro observou que o Chelsea estava sempre insistindo e tentando, perguntando repetidamente: "E o Lamine? E o Lamine?", apesar da posição firme do Monaco de que o internacional senegalês não estava à venda.
A situação se intensificou por volta das 16h no último dia da janela, quando o Chelsea entrou em contato novamente, citando a venda de Enzo Fernandez como motivo para reabrir as conversas. Scuro manteve que a resposta continuava sendo não, mas, à medida que a noite avançava e surgiam complicações em outros pontos, a porta se abriu brevemente. "O Chelsea veio e nos ligou. Ah, talvez eu possa estar aqui para a solução. E naquele momento, tivemos de abrir a porta para a discussão", admitiu Scuro.
- Getty
Explicada a reviravolta de Balogun com o Everton
O colapso da transferência de Balogun para Goodison Park foi ainda mais dramático. O atacante da USMNT havia viajado para Merseyside para realizar exames médicos, mas o Everton levantou preocupações que a equipe do Monaco considerou injustificadas. Scuro observou que Balogun mudou de ideia depois da meia-noite, depois que os clubes finalmente resolveram a disputa sobre os exames médicos.
O raciocínio de Balogun era claro, segundo Scuro: "A alegação de Balogun é: não estou me sentindo bem por causa da forma como o clube me tratou. Não estou me sentindo bem porque o departamento médico do Everton levantou dúvidas sobre meu futuro ou minha saúde. Eu não tenho nada (nenhum problema de saúde), então não me sinto confortável para assinar um contrato longo aqui."
Pressões financeiras e restrições da DNCG
Scuro foi transparente sobre a necessidade de o clube gerar receita, citando o rigoroso cenário financeiro do futebol francês. Ele destacou que a estratégia envolvia uma redução de 20% na folha salarial, meta que quase foi atingida antes de o negócio por Balogun fracassar.
O CEO também lamentou que a saída frustrada tenha inviabilizado um acordo por Erik Lira, do Cruz Azul. Como Balogun não saiu, o Monaco não pôde liberar uma vaga de não europeu para o jogador que chegaria. "Era obrigatório no acordo que Balogun abrisse a vaga para estrangeiro (não europeu); por causa disso, não conseguimos trazer Erik Lira", disse Scuro.
- AFP
Mentalidade do jogador e o caminho a seguir
Sobre as consequências emocionais para os jogadores, Scuro acredita que Camara continuará profissional apesar do interesse tardio do Chelsea. Ele reconheceu que o jogador "pode ter ficado animado ontem" com o que um clube como o Chelsea poderia prometer, mas demonstrou confiança de que Camara seguirá construindo sua carreira no Principado.
Para Balogun, o futuro segue incerto, já que outras janelas de transferências ao redor do mundo continuam abertas. Scuro mencionou que está esperando o jogador retornar para que possam discutir o que vem a seguir. "Hoje, ele é jogador do Monaco. Há uma chance de que ele fique. Ainda temos outros mercados abertos, sobre os quais estamos conversando com diferentes jogadores, incluindo 'Balo'."
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