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"É o karma!" - Gianluigi Donnarumma é criticado por conduta "antidesportiva" ao revelar os truques desonestos de uma estrela do Manchester City durante a derrota da Itália na Copa do Mundo
Donnarumma acusado de jogadas desleais
Donnarumma tornou-se uma figura polêmica entre os jogadores e torcedores da Bósnia-Herzegovina após suas tentativas de atrapalhar os adversários da Azzurra antes da disputa de pênaltis que se seguiu ao empate em 1 a 1 na final da repescagem. Em determinado momento, o goleiro do City tentou pegar um pedaço de papel que detalhava os planos de pênaltis dos adversários, mas o árbitro interveio para garantir que a situação entre os dois goleiros não se agravasse. Ele também foi acusado de confrontar outros membros da equipe da casa na tentativa de obter uma vantagem psicológica, mas, no final, sua equipe foi eliminada com uma humilhante derrota por 3 a 1 na disputa de pênaltis, levando a Bósnia-Herzegovina à Copa do Mundo.
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O karma se volta contra a Azzurri
O goleiro adversário de Donnarumma, Nikola Vasilj, falou abertamente sobre o drama que antecedeu a disputa de pênaltis, criticando duramente o vencedor da Liga dos Campeões por sua conduta.
“Donnarumma tentou rasgar meu pedaço de papel no qual eu havia anotado informações sobre os cobradores de pênalti italianos, mas, felizmente, a comissão técnica tinha uma cópia; nos preparamos bem para todas as eventualidades. Eu não sabia que eles tinham uma segunda folha no banco, mas está claro que nada foi deixado ao acaso”, disse Vasilj.
Vasilj explicou sua frustração com a troca de palavras: “Sinceramente, não conseguia acreditar no que estava acontecendo comigo, é a primeira vez que algo assim me acontece. Começamos a discutir com o Donnarumma, depois fui até o árbitro para tentar convencê-lo de que meu adversário merecia um cartão amarelo; o comportamento dele me pareceu realmente antidesportivo. Mas no final… não quero falar muito… no final vencemos e alguns dizem que é o karma. E provavelmente sim, há algo parecido nessa história.”
Um jovem herói surge em Zenica
Enquanto Donnarumma enfrenta críticas por sua conduta, um novo herói nacional surgiu na Bósnia. Afan Cizmic, um gandula de 14 anos, ganhou fama na internet por seu papel na batalha tática. Cizmic conseguiu roubar a própria “folha de dicas” de Donnarumma — que continha dados sobre os cobradores de pênalti bósnios — de perto da linha do gol, onde estava escondida sob uma toalha.
Desde então, o adolescente foi fotografado com a folha e se tornou um símbolo da vitória histórica da Bósnia. A popularidade do gesto é tão significativa que há um movimento crescente no país para recompensar o jovem com uma viagem à Copa do Mundo como parte da delegação oficial.
Cizmic insiste que viu uma folha de papel contendo detalhes dos cobradores de pênalti da Bósnia-Herzegovina escondida ao lado da toalha do italiano, perto de seu gol.
“Vi que havia algo ao lado da toalha e percebi imediatamente o que era. Peguei e escondi. Lá estavam todas as indicações sobre nossos jogadores e, sem essa lista, Donnarumma teria que agir por instinto”, disse ele.
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A Itália fica a refletir sobre mais um desastre
Com a Itália agora ausente de sua terceira Copa do Mundo consecutiva, o foco mudou para uma reforma total da estrutura da seleção nacional. O técnico Gennaro Gattuso já renunciou, assim como o presidente da Federação Italiana de Futebol.
Enquanto isso, a Bósnia-Herzegovina começará a se preparar para sua viagem à América do Norte, onde enfrentará seleções como as co-anfitriãs Canadá, Catar e Suíça.