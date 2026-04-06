O goleiro adversário de Donnarumma, Nikola Vasilj, falou abertamente sobre o drama que antecedeu a disputa de pênaltis, criticando duramente o vencedor da Liga dos Campeões por sua conduta.

“Donnarumma tentou rasgar meu pedaço de papel no qual eu havia anotado informações sobre os cobradores de pênalti italianos, mas, felizmente, a comissão técnica tinha uma cópia; nos preparamos bem para todas as eventualidades. Eu não sabia que eles tinham uma segunda folha no banco, mas está claro que nada foi deixado ao acaso”, disse Vasilj.

Vasilj explicou sua frustração com a troca de palavras: “Sinceramente, não conseguia acreditar no que estava acontecendo comigo, é a primeira vez que algo assim me acontece. Começamos a discutir com o Donnarumma, depois fui até o árbitro para tentar convencê-lo de que meu adversário merecia um cartão amarelo; o comportamento dele me pareceu realmente antidesportivo. Mas no final… não quero falar muito… no final vencemos e alguns dizem que é o karma. E provavelmente sim, há algo parecido nessa história.”