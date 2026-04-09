Segundo o jornal tz, Dante, que conquistou a tríplice coroa com o FC Bayern de Munique em 2013, é cotado como possível sucessor de Holger Seitz no cargo de técnico da segunda equipe do clube de Munique a partir do verão.
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É o grande sonho dele: lenda do clube é considerado um dos principais candidatos ao cargo de treinador do FC Bayern
Aos 42 anos, Dante ainda joga pelo OGC Nice, da Ligue 1, mas planeja iniciar sua carreira de treinador ao final da temporada. No passado, ele já havia enfatizado que, um dia, gostaria muito de voltar ao FC Bayern: “Meu objetivo é me tornar técnico. Estou muito animado com isso”, revelou o zagueiro central no final de 2024 à revista do clube FCB 51. “Quero transmitir minha experiência e ajudar cada jogador a se tornar melhor, tanto como jogador de futebol quanto como pessoa.”
O brasileiro disputou 133 partidas oficiais pelo FC Bayern entre 2012 e 2015 e conquistou três vezes o campeonato alemão, três vezes a Copa da Alemanha e uma vez a Liga dos Campeões. Dante também se tornou lendário com seu vídeo motivacional para seus companheiros de equipe (“... e a taça também”).
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Holger Seitz deixará o cargo de treinador do FC Bayern ao final da temporada
Atualmente, a segunda equipe do FC Bayern ainda é treinada por Holger Seitz. Ele comanda a equipe desde 2020, com uma breve interrupção, e levou a equipe reserva ao título da Regionalliga na temporada 2018/19, entre outras conquistas. Segundo a Sky, ele deve deixar o cargo de treinador no clube alemão recordista de títulos ao final da temporada, no âmbito da ampla reestruturação liderada pelo novo diretor do campus, Michael Wiesinger (a partir de 1º de maio).
No entanto, Seitz deve permanecer no clube e assumir no futuro uma nova função, ainda não definida em detalhes.
Após 28 rodadas, o FC Bayern II ocupa a sexta posição na Liga Regional da Baviera.
Dante: Estatísticas na temporada 2025/26
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