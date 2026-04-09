É o grande sonho dele: lenda do clube é considerado um dos principais candidatos ao cargo de treinador do FC Bayern

Aos 42 anos, Dante ainda joga pelo OGC Nice, da Ligue 1, mas planeja iniciar sua carreira de treinador ao final da temporada. No passado, ele já havia enfatizado que, um dia, gostaria muito de voltar ao FC Bayern: “Meu objetivo é me tornar técnico. Estou muito animado com isso”, revelou o zagueiro central no final de 2024 à revista do clube FCB 51. “Quero transmitir minha experiência e ajudar cada jogador a se tornar melhor, tanto como jogador de futebol quanto como pessoa.”

O brasileiro disputou 133 partidas oficiais pelo FC Bayern entre 2012 e 2015 e conquistou três vezes o campeonato alemão, três vezes a Copa da Alemanha e uma vez a Liga dos Campeões. Dante também se tornou lendário com seu vídeo motivacional para seus companheiros de equipe (“... e a taça também”).















