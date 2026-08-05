Mikel Arteta claramente priorizou presença física e segurança técnica ao sancionar esse investimento enorme, mas Carragher segue curioso sobre como esse quebra-cabeça no meio-campo vai se encaixar. O comentarista observou que Guimaraes tem a tendência de desacelerar o jogo, o que contrasta com outros alvos que o Arsenal poderia ter considerado.

"Eu era quase mais um homem do [Sandro] Tonali do que do Bruno", acrescentou Carraghed. "Achei que ele tinha mais velocidade e conseguia cobrir o campo. Eu olhava para o Bruno e não tinha tanta certeza, achava que ele era um bom jogador, mas pensava: ele consegue correr? Ele sofria muitas faltas e desacelerava muito o jogo.

"Mas ele faz gols importantes e é um bom jogador. Vai ser interessante ver como Mikel Arteta usa esse meio-campo agora. Bruno vai jogar mais preso, Declan Rice ainda vai fazer esse papel de área a área? Ainda não estou 100% convencido sobre em qual função o Rice é melhor."



