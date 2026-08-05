Getty Images Sport
Traduzido por
É "o fim" para o meio-campista do Arsenal? Jamie Carragher dá veredicto BRUTAL em meio a acordo de £ 75 milhões por Bruno Guimaraes
Carragher prevê saída de Zubimendi do Emirates
Segundo informações, o campeão da Premier League está prestes a contratar Guimaraes por £ 75 milhões após uma longa novela de transferência. Embora a movimentação sinalize a intenção do Arsenal de defender seu título, Carragher manifestou preocupação com o que isso significa para Martin Zubimendi. O internacional espanhol chegou cercado de expectativa, mas teve dificuldades para manter seu desempenho na reta decisiva da última temporada.
Falando no podcast Football Ramble, o ex-zagueiro do Liverpool fez uma avaliação contundente da situação enfrentada pelo ex-jogador da Real Sociedad. "Você acha que é o fim para Zubimendi lá?", disse Carragher. "Em termos de ser aquilo que ele deveria ser quando foi contratado. Ele deveria chegar e ser esse controlador. Não o vejo recuperando essa vaga agora."
- Getty Images Sport
Questões táticas para Arteta
Mikel Arteta claramente priorizou presença física e segurança técnica ao sancionar esse investimento enorme, mas Carragher segue curioso sobre como esse quebra-cabeça no meio-campo vai se encaixar. O comentarista observou que Guimaraes tem a tendência de desacelerar o jogo, o que contrasta com outros alvos que o Arsenal poderia ter considerado.
"Eu era quase mais um homem do [Sandro] Tonali do que do Bruno", acrescentou Carraghed. "Achei que ele tinha mais velocidade e conseguia cobrir o campo. Eu olhava para o Bruno e não tinha tanta certeza, achava que ele era um bom jogador, mas pensava: ele consegue correr? Ele sofria muitas faltas e desacelerava muito o jogo.
"Mas ele faz gols importantes e é um bom jogador. Vai ser interessante ver como Mikel Arteta usa esse meio-campo agora. Bruno vai jogar mais preso, Declan Rice ainda vai fazer esse papel de área a área? Ainda não estou 100% convencido sobre em qual função o Rice é melhor."
O preço da hegemonia na Premier League
Os detalhes financeiros do acordo refletem o status do Arsenal como a nova potência do futebol inglês. O Newcastle deve receber £75 milhões garantidos, com o Express sugerindo que a taxa será paga integralmente à vista, sem a necessidade de bônus atrelados a desempenho.
Carragher acredita que essa estratégia agressiva de contratações é um sinal claro para o resto da Europa de que o Arsenal está construindo uma dinastia. Ele acrescentou: "Acho que é interessante porque, quando olho para o que o Arsenal está tentando fazer neste verão, penso que é um caso de 'vamos ganhar a liga de novo e vamos em busca da Champions League'. Parece muito que eles estão tentando dominar."
- AFP
Críticas mistas para a chegada do brasileiro
Embora Carragher tenha ressalvas sobre o perfil atlético do meio-campista, outras lendas do jogo estão mais otimistas em relação à transferência. O ex-volante do Chelsea Claude Makelele apoiou o brasileiro para prosperar sob o comando de Arteta, sugerindo que seu estilo se encaixa naturalmente no sistema do Arsenal.
"O Arsenal preenche todos os requisitos. Ganhou a Premier League, foi longe na Champions League e foi montado para fazer isso de novo", disse Makelele à ComeOn. "É sempre certo que um bom jogador se junte a um grande time, e o Arsenal fez um grande negócio. Bruno Guimaraes é um jogador muito bom, excepcional, como vimos com o Brasil. É a carreira dele e a decisão dele, mas o jogo dele se encaixa perfeitamente no Arsenal."
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.