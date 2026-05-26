O valor da transferência exigido poderia se tornar um recorde para um jogador britânico e superar os 105 milhões de libras que o Arsenal pagou ao West Ham por Rice. Há uma sensação no Forest de que, se houver uma grande venda neste verão, será o jovem meio-campista. Uma boa atuação na Copa do Mundo com a Inglaterra colocaria o clube em uma posição de negociação ainda mais forte. Comparando as duas estrelas, Rice justificou seu enorme valor ao contribuir para a conquista do título da Premier League pelo Arsenal nesta temporada, registrando 54 partidas e cinco gols. Ele também se prepara para a tão esperada final da Liga dos Campeões contra o Paris, em 30 de maio, provando que valores astronômicos por talentos formados no próprio clube podem render o sucesso definitivo.