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É necessária uma quantia recorde! Elliot Anderson deve superar o recorde de £ 105 milhões de Declan Rice para um jogador britânico, à medida que são revelados os principais candidatos na disputa por transferências entre Manchester City e Manchester United
O City lidera a disputa pela contratação da estrela do Forest
O Manchester City lidera a corrida pela contratação de Anderson, com o meio-campista do Nottingham Forest inclinado a se transferir para o Etihad Stadium em vez de para o rival Manchester United. De acordo com a BBC, cresce a expectativa de que o jogador de 23 anos deixe o City Ground neste verão. O United não está disposto a pagar a mais nem a entrar em negociações demoradas. Nenhum acordo foi fechado entre os clubes, e eles continuam distantes em relação à avaliação do jogador. Anderson, que tem contrato até 2029, tem sido excelente, disputando 50 partidas nesta temporada, acumulando 4.168 minutos e marcando quatro gols. Após o empate de 1 a 1 com o Bournemouth no domingo, ele recebeu uma ovação de pé.
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Quebrando um recorde de transferência no Reino Unido
O valor da transferência exigido poderia se tornar um recorde para um jogador britânico e superar os 105 milhões de libras que o Arsenal pagou ao West Ham por Rice. Há uma sensação no Forest de que, se houver uma grande venda neste verão, será o jovem meio-campista. Uma boa atuação na Copa do Mundo com a Inglaterra colocaria o clube em uma posição de negociação ainda mais forte. Comparando as duas estrelas, Rice justificou seu enorme valor ao contribuir para a conquista do título da Premier League pelo Arsenal nesta temporada, registrando 54 partidas e cinco gols. Ele também se prepara para a tão esperada final da Liga dos Campeões contra o Paris, em 30 de maio, provando que valores astronômicos por talentos formados no próprio clube podem render o sucesso definitivo.
A posição do gerente sobre as promoções de verão
O técnico do Forest, Vitor Pereira, reconheceu que Anderson e Morgan Gibbs-White merecem “o topo do mundo”. Ele preferiria manter os dois, mas é mais provável que o meio-campista saia, especialmente sem disputar competições europeias após o time ter terminado em 16º lugar na Premier League. Pereira disse: “Acredito que, se quisermos disputar objetivos diferentes, precisamos manter os melhores jogadores. Caso contrário, se houver mudanças a cada temporada, será difícil manter a consistência e construir algo mais forte. Não podemos controlar o mercado, é claro, mas acho que estamos alinhados; o que eu penso e o que o clube pensa é tentar manter a maioria deles e tentar controlar o mercado.”
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O que vem por aí para Anderson?
À medida que as negociações avançam, o Manchester City buscará formalizar seu interesse e diminuir a diferença entre as avaliações. Anderson deve manter o foco em preservar sua boa forma antes da próxima Copa do Mundo, o que poderia elevar ainda mais seu valor de mercado. Resta saber se o Manchester United retomará a disputa pelo jogador, mas uma saída recorde do Nottingham Forest parece inevitável nos próximos meses.