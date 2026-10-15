Após o apito final, Vinicius não escondeu a decepção por ter saído de campo antes do fim da partida. O jogador de 26 anos reconheceu que não teve uma boa atuação, mas ressaltou que sempre quer permanecer em campo. “É natural que eu fique irritado quando sou substituído, porque sempre quero jogar todos os minutos, estar no meu melhor e ajudar a equipe, e hoje isso não foi possível”, disse aos jornalistas. “No fim, as substituições nos ajudaram. Elas mudaram o jogo.

“Endrick entrou e foi muito bem. Ele mudou o ritmo da partida e marcou um gol. Foi o melhor jogador do segundo tempo. E Carlos [Espi], que sempre entra por apenas alguns minutos. Eles estão nos ajudando muito.”

Mourinho também comentou a situação, defendendo seu jogador e justificando a substituição. “Foi difícil para Vini”, explicou o técnico do Madrid. “Vini perdeu uma bola que não deveria ter perdido. Mas acontece. Eu também cometo erros. É uma pena que isso tenha acontecido justamente quando ele estava evoluindo e voltando a encontrar a felicidade.”

O técnico acrescentou que não havia nenhum problema pendente no vestiário. “É natural que ele não fique feliz”, observou Mourinho. “A frustração é normal. Mas, depois da partida, ele estava muito feliz com a vitória.”



