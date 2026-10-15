AFP
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“É natural que eu fique com raiva!”: Vinicius Jr, astro do Real Madrid, admite revolta com decisão de Jose Mourinho e fala sobre torcedores do clube que vaiam
Mourinho promove várias mudanças em Roma
O Real Madrid se viu perdendo por 3 a 1 no Stadio Olimpico, enquanto Vinicius enfrentava uma noite difícil. O brasileiro perdeu a posse de bola na jogada que resultou no segundo gol da Roma, levando Mourinho a tomar uma medida drástica. Pouco antes dos 60 minutos, o técnico português tirou seu principal ponta em uma substituição dupla que colocou Endrick e Arda Guler em campo.
A ousada mudança tática deu resultado imediato. Endrick deu início a uma virada impressionante em sete minutos, marcando um gol, assim como o também reserva Carlos Espi. Antonio Rudiger completou a reação com uma cabeçada dramática aos 90 minutos, garantindo os três pontos para o gigante espanhol.
- Antonio Balasco
Vinicius explica sua frustração à beira do campo
Após o apito final, Vinicius não escondeu a decepção por ter saído de campo antes do fim da partida. O jogador de 26 anos reconheceu que não teve uma boa atuação, mas ressaltou que sempre quer permanecer em campo. “É natural que eu fique irritado quando sou substituído, porque sempre quero jogar todos os minutos, estar no meu melhor e ajudar a equipe, e hoje isso não foi possível”, disse aos jornalistas. “No fim, as substituições nos ajudaram. Elas mudaram o jogo.
“Endrick entrou e foi muito bem. Ele mudou o ritmo da partida e marcou um gol. Foi o melhor jogador do segundo tempo. E Carlos [Espi], que sempre entra por apenas alguns minutos. Eles estão nos ajudando muito.”
Mourinho também comentou a situação, defendendo seu jogador e justificando a substituição. “Foi difícil para Vini”, explicou o técnico do Madrid. “Vini perdeu uma bola que não deveria ter perdido. Mas acontece. Eu também cometo erros. É uma pena que isso tenha acontecido justamente quando ele estava evoluindo e voltando a encontrar a felicidade.”
O técnico acrescentou que não havia nenhum problema pendente no vestiário. “É natural que ele não fique feliz”, observou Mourinho. “A frustração é normal. Mas, depois da partida, ele estava muito feliz com a vitória.”
Críticas dos torcedores e uma amarga suspensão em competições nacionais
Além das mudanças táticas, Vinicius falou sobre a crescente insatisfação de parte da torcida do Real Madrid. O atacante é frequentemente vaiado no Santiago Bernabeu, uma situação que, segundo ele, se deve ao seu tempo de clube. “As vaias certamente não me ajudam, mas os torcedores pagam pelos ingressos e podem dizer o que quiserem”, afirmou.
“Mas o melhor seria que nos apoiassem, porque jogamos melhor quando a torcida está do nosso lado”, continuou. “Eu, Kylian [Mbappe], Jude [Bellingham], todos nós.
“Mas os torcedores têm todo o direito de fazer isso. E acho que é mais fácil me vaiar porque sentem que estou aqui há mais tempo e sou um dos capitães. Mas prefiro que vaiem a mim do que a um dos nossos jogadores jovens.”
O ponta prometeu recuperar sua melhor forma e lembrou aos críticos os 129 gols e os inúmeros títulos conquistados em 385 partidas desde que chegou ao clube ainda adolescente. No entanto, sua tentativa de dar a volta por cima no campeonato nacional terá de esperar. Em um duro golpe para o atacante, Vinicius recebeu uma suspensão de quatro jogos na La Liga poucas horas antes da partida em Roma.
- Getty Images Sport
Ficar de fora do El Clásico
Essa suspensão de última hora o tira completamente do próximo El Clásico contra o Barcelona. O Real Madrid terá de enfrentar uma fase crucial de sua campanha no campeonato sem seu atacante de referência.
Mourinho terá de contar com suas jovens promessas em ascensão para preencher a lacuna no ataque. Com Endrick e Guler mostrando seu valor ao sair do banco na Europa, o técnico do Real Madrid tem alternativas prontas para assumir a responsabilidade durante a ausência forçada de seu principal jogador.
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