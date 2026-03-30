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Muhammad Zaki

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“E não quero vê-lo de mau humor!” – Jude Bellingham fica no banco por decisão de Sam Allardyce, que revela sua linha de ataque ideal para a Inglaterra na Copa do Mundo

Inglaterra
J. Bellingham
Copa do Mundo
Real Madrid
T. Alexander-Arnold
La Liga

O ex-técnico da Inglaterra, Sam Allardyce, reacendeu o debate sobre a melhor escalação inicial dos Três Leões ao sugerir que Jude Bellingham deveria ficar no banco durante a próxima Copa do Mundo. Apesar de o astro do Real Madrid ser amplamente considerado um dos melhores jogadores do mundo, Allardyce acredita que Thomas Tuchel deveria procurar em outro lugar por sua fonte de criatividade.

  • Big Sam ignora a estrela do Real Madrid

    Em uma declaração que certamente dividirá a torcida, o ex-técnico Allardyce revelou que Bellingham não faria parte do time titular que ele escolheria para a Copa do Mundo de 2026. Em entrevista ao podcast “No Tippy Tappy Football”, doFooty Accumulators, o técnico de 71 anos explicou que preferiria um jogador em melhor fase para ocupar a crucial função criativa atrás de Harry Kane.

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  • Albania v England - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    Rogers em vez de Bellingham no esquema de Tuchel

    “Eu colocaria Morgan Rogers na posição de camisa 10. É uma escolha difícil, aliás, porque também temos Phil Foden, Cole Palmer e Jude Bellingham”, disse Allardyce. Sua decisão reflete uma tendência crescente entre os comentaristas, já que Alan Shearer também optou recentemente por deixar de fora algumas das estrelas internacionais mais consagradas da Inglaterra em sua própria escalação prevista.

    A linha de ataque proposta por Allardyce coloca Rogers, estrela do Aston Villa, no centro, apoiado por uma dupla de alas velozes. Ele acrescentou: “Eu colocaria Bukayo Saka na direita e Anthony Gordon na esquerda, com Harry Kane na ponta e Rogers no meio. Eu colocaria Bellingham no banco, e não quero vê-lo de mau humor! Acho que Thomas Tuchel é bastante implacável e, se precisar de uma mudança, ele vai fazer. Não importa a pressão que receba da imprensa sobre suas escolhas, ele não vai se importar com isso. Ele fará o que achar certo para a equipe.”

  • O dilema de Trent Alexander-Arnold

    Embora Allardyce não veja problema em deixar Bellingham no banco, ele está muito menos convencido com a decisão de Tuchel de deixar Trent Alexander-Arnold de fora. O zagueiro do Real Madrid tem sido uma ausência notável nas convocações recentes, o que gerou intensas especulações sobre seu futuro sob o comando do técnico alemão. Allardyce admitiu estar perplexo com a exclusão, citando a experiência transformadora do zagueiro na Espanha como motivo para que ele fosse incluído.

    “Não consigo entender muito bem por que Trent Alexander-Arnold foi deixado de fora”, disse Allardyce. “Não consigo entender porque, devido às suas qualidades e à sua experiência no Real Madrid, ele deve ter se tornado ainda melhor. Qualquer um que passe pelo Real Madrid se torna um jogador melhor por causa disso. Ele teve suas dificuldades no início, mas parece ter se adaptado e agora está jogando regularmente. Não dá para ignorar a qualidade dele. Ele é um pouco questionável defensivamente, mas isso acontece raramente devido à sua qualidade.”

  • Thomas Tuchel Trent Alexander-Arnold England 2026Getty Images

    A "escolha esportiva" tática de Tuchel

    O debate em torno de Alexander-Arnold foi intensificado por relatos de um possível desentendimento, embora Tuchel tenha confirmado que os dois conversaram diretamente e insistido que a exclusão se deveu exclusivamente a uma “escolha esportiva”. “Sei que gera polêmica quando se deixa um jogador como o Trent de fora”, admitiu o técnico da Inglaterra. “Nós conversamos por telefone. Tentei explicar a situação, mas ele simplesmente tem que aceitar. É apenas uma escolha. Uma escolha esportiva e uma escolha difícil.” À medida que a Copa do Mundo se aproxima, a seleção final de Tuchel continua sendo um dos assuntos mais esperados do futebol internacional.

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