“E não quero vê-lo de mau humor!” – Jude Bellingham fica no banco por decisão de Sam Allardyce, que revela sua linha de ataque ideal para a Inglaterra na Copa do Mundo

“Eu colocaria Morgan Rogers na posição de camisa 10. É uma escolha difícil, aliás, porque também temos Phil Foden, Cole Palmer e Jude Bellingham”, disse Allardyce. Sua decisão reflete uma tendência crescente entre os comentaristas, já que Alan Shearer também optou recentemente por deixar de fora algumas das estrelas internacionais mais consagradas da Inglaterra em sua própria escalação prevista.

A linha de ataque proposta por Allardyce coloca Rogers, estrela do Aston Villa, no centro, apoiado por uma dupla de alas velozes. Ele acrescentou: “Eu colocaria Bukayo Saka na direita e Anthony Gordon na esquerda, com Harry Kane na ponta e Rogers no meio. Eu colocaria Bellingham no banco, e não quero vê-lo de mau humor! Acho que Thomas Tuchel é bastante implacável e, se precisar de uma mudança, ele vai fazer. Não importa a pressão que receba da imprensa sobre suas escolhas, ele não vai se importar com isso. Ele fará o que achar certo para a equipe.”