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“É muito simples”: Luis Enrique revela plano do PSG para neutralizar Lamine Yamal antes de grande confronto com o Barcelona pela Champions League
Posse de bola é fundamental para parar Yamal
O Paris Saint-Germain se prepara para enfrentar um Barcelona impecável em um confronto europeu de peso. Sob o comando de Hansi Flick, o time catalão teve um início de campanha perfeito, com vitórias nas 11 primeiras partidas. Agora, Luis Enrique tem a oportunidade de impor a primeira derrota da temporada ao seu ex-clube.
O técnico do PSG apontou a posse de bola como a principal ferramenta defensiva para neutralizar o jovem fenômeno Yamal. Em vez de adotar uma marcação individual rígida, o treinador espanhol acredita que privar o adolescente da bola é a maneira mais eficaz de limitar sua produção ofensiva.
- Getty Images Sport
Cortando a linha de abastecimento
Em entrevista coletiva antes da partida, Enrique explicou sua abordagem direta para lidar com o ponta. “É muito simples: não podemos deixá-lo receber a bola, porque, se isso acontecer, ele é uma ameaça”, disse aos jornalistas. “A melhor maneira de se defender de Lamine é garantir que o Barcelona não tenha a bola.
“Precisamos nos concentrar no que podemos fazer. Sabemos que eles têm jogadores muito talentosos. Não é só Lamine. Raphinha, Pedri, [Pau] Cubarsi, Joan Garcia… são muitos.”
Enrique também rejeitou categoricamente qualquer comparação prematura entre o jovem destaque e um certo ídolo argentino. “Lamine Yamal quer ser Lamine Yamal. Não podemos compará-lo a [Lionel] Messi nem a ninguém”, afirmou. “Ele é muito inteligente e precisa continuar sendo ele mesmo.”
Um reencontro emocionante
Este confronto coloca Enrique diante do adversário mais significativo de sua carreira como treinador e tem um peso pessoal evidente. Ainda assim, o ex-meio-campista e treinador do Barcelona afirma que sua lealdade está firmemente na capital francesa. “Sou o treinador do PSG. No começo, foi difícil jogar contra o Barcelona, mas me acostumei. Apesar de tudo, quero vencer amanhã”, declarou. “Enfrentar o clube que mais significou para mim ao longo da carreira é uma grande motivação. Eles têm jogadores de altíssimo nível; é um clube esportivo com valores sólidos.”
A perspectiva de encerrar a campanha perfeita do adversário também motiva os campeões europeus. “Isso é uma motivação para nós. A possibilidade de sermos o único time a vencer o Barcelona nesta temporada nos motiva”, admitiu Enrique.
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Uma disputa pelo controle
O duelo tático que se aproxima dependerá de qual equipe conseguirá ditar o ritmo, já que os dois treinadores exigem amplo domínio da posse de bola. Apesar da importância do confronto, Enrique procura manter seu elenco com os pés no chão em relação ao restante da campanha europeia. “O formato da competição faz com que nos enfrentemos nesta fase, mas não é uma final. Isso está apenas começando”, observou.
No fim, o resultado provavelmente dependerá de pequenos detalhes e do espírito coletivo. “Conhecemos bem o Barcelona; adoro a forma como joga”, concluiu Enrique. “Será um jogo difícil pela qualidade dos jogadores deles. Os pequenos detalhes podem fazer toda a diferença. Há jogadores de destaque nas duas equipes, mas a vitória precisa ser fruto de um esforço coletivo. Eles têm um forte sentimento de pertencimento. Sei que será uma grande partida.”
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