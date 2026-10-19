O Paris Saint-Germain se prepara para enfrentar um Barcelona impecável em um confronto europeu de peso. Sob o comando de Hansi Flick, o time catalão teve um início de campanha perfeito, com vitórias nas 11 primeiras partidas. Agora, Luis Enrique tem a oportunidade de impor a primeira derrota da temporada ao seu ex-clube.

O técnico do PSG apontou a posse de bola como a principal ferramenta defensiva para neutralizar o jovem fenômeno Yamal. Em vez de adotar uma marcação individual rígida, o treinador espanhol acredita que privar o adolescente da bola é a maneira mais eficaz de limitar sua produção ofensiva.



