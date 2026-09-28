A disputa para sediar a final da Copa do Mundo de 2030 está se intensificando, com Espanha e Marrocos surgindo como os principais candidatos. Embora o Santiago Bernabéu há muito tempo seja visto como a principal opção da Espanha, o ambicioso Grand Stade Hassan II, do Marrocos, mudou o cenário. Dirigentes do Barcelona também estão fazendo força pelo renovado Spotify Camp Nou, que deve ter capacidade ampliada e instalações VIP modernizadas como parte do projeto Espai Barça.

Antonio Escudero, vice-presidente da área social do Barcelona, agora se manifestou para expor as ambições do clube. Em entrevista ao programa "Aquí Girona", da rádio Cadena SER, Escudero deixou claro que o Barcelona não é apenas um participante da conversa, mas acredita ser a escolha lógica para a Fifa. O clube entende que o investimento feito em sua infraestrutura merece o maior reconhecimento no cenário internacional.