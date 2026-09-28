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camp nouGetty Images
Mohamed Saeed
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'É muito possível' - vice-presidente do Barcelona defende o Camp Nou em vez do Bernabéu e do Marrocos para a final da Copa do Mundo de 2030

Copa do Mundo
Barcelona
Real Madrid

A disputa para sediar a final da Copa do Mundo da FIFA de 2030 está se intensificando, com o vice-presidente do Barcelona, Antonio Escudero, expressando total confiança de que o evento principal será realizado no Spotify Camp Nou. Embora Marrocos e o Santiago Bernabeu, do Real Madrid, sigam como grandes concorrentes, o gigante catalão acredita que sua casa renovada é a principal candidata para receber o maior jogo do futebol.

  • A corrida para sediar o principal evento de 2030

    A disputa para sediar a final da Copa do Mundo de 2030 está se intensificando, com Espanha e Marrocos surgindo como os principais candidatos. Embora o Santiago Bernabéu há muito tempo seja visto como a principal opção da Espanha, o ambicioso Grand Stade Hassan II, do Marrocos, mudou o cenário. Dirigentes do Barcelona também estão fazendo força pelo renovado Spotify Camp Nou, que deve ter capacidade ampliada e instalações VIP modernizadas como parte do projeto Espai Barça.

    Antonio Escudero, vice-presidente da área social do Barcelona, agora se manifestou para expor as ambições do clube. Em entrevista ao programa "Aquí Girona", da rádio Cadena SER, Escudero deixou claro que o Barcelona não é apenas um participante da conversa, mas acredita ser a escolha lógica para a Fifa. O clube entende que o investimento feito em sua infraestrutura merece o maior reconhecimento no cenário internacional.

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    Escudero defende a candidatura do Barcelona

    Ao ser questionado sobre a possibilidade de o Spotify Camp Nou ser escolhido como sede da final, Escudero foi enfático sobre as chances do clube. Como citado pelo Mundo Deportivo, ele afirmou: "Gostaríamos muito. Eu acho que sim, é muito possível. As autoridades esportivas de todo o mundo estão de acordo. Fizemos um grande esforço e temos um grande estádio. Temos um grande estádio, já está na hora."

    O vice-presidente não ficou apenas no otimismo e sugeriu que a probabilidade de sucesso é, na verdade, bastante alta. Durante a entrevista, ele foi além ao acrescentar: "Há uma probabilidade muito alta de que seja assim." Essa posição está alinhada ao recente aumento de confiança compartilhado pela prefeitura de Barcelona e pelo governo da Catalunha, ambos fazendo forte lobby para garantir que a cidade permaneça no centro do projeto de 2030.

  • Reforma do estádio e estabilidade financeira

    Além do glamour da Copa do Mundo, Escudero também aproveitou a oportunidade para abordar questões internas sobre o retorno ao estádio e a relação do clube com seus sócios. Havia preocupações crescentes entre a torcida de que os custos enormes associados à reforma do Spotify Camp Nou pudessem levar a um aumento nos preços dos carnês de temporada.

    No entanto, Escudero foi rápido em descartar esses rumores e tranquilizar os fiéis do Barcelona. "Ninguém falou em aumentar os preços dos carnês de temporada. As pessoas podem ficar tranquilas. Ninguém discutiu isso. Sou vice-presidente, então saberia algo a respeito. Isso não está em pauta", explicou.

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    A contagem regressiva final para uma decisão

    Enquanto as equipes de construção trabalham para concluir o Spotify Camp Nou, os olhos do mundo do futebol seguem voltados para o anúncio final da FIFA sobre o local da final. Espanha e Marrocos estão travados em uma sofisticada disputa diplomática e esportiva, com cada país destacando seus pontos fortes. A candidatura de Marrocos representa uma oportunidade histórica para o continente africano sediar uma segunda final de Copa do Mundo, enquanto a Espanha aponta para sua infraestrutura consolidada e o status lendário de seus estádios.

    A ascensão de Barcelona como uma rival de fato ao Bernabéu, de Madri, acrescenta mais uma camada de interesse ao processo, garantindo que o torneio de 2030 será tanto sobre prestígio nacional quanto sobre o belo jogo.


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