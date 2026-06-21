Getty Images Sport
Traduzido por
“É muito fácil culpar Cristiano Ronaldo!” - Michael Owen apoia o craque de Portugal para “calar” os críticos e igualar as façanhas de hat-trick de Lionel Messi na próxima partida da Copa do Mundo
Owen defende Ronaldo
O resultado decepcionante de Portugal no Grupo K gerou debate, especialmente porque Messi havia marcado três gols apenas um dia antes. O capitão da Argentina fez um brilhante hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, mantendo seu país no caminho para conquistar o segundo título mundial consecutivo, após o triunfo de 2022 no Catar.
No entanto, em artigo para o Daily Mail, Owen rejeitou veementemente a narrativa negativa em torno do veterano de 41 anos. Owen escreveu: “O fato de Lionel Messi ter marcado um hat-trick na noite anterior ao jogo de Portugal não ajudou Cristiano Ronaldo, mas não concordo com as críticas a ele.”
- Getty Images Sport
A realidade do seu estilo de tocar
O ex-jogador do Manchester United e do Real Madrid evoluiu significativamente seu estilo de jogo ao longo dos anos, transformando-se em um típico artilheiro de área. Embora alguns torcedores esperem que Ronaldo tenha mais participação no jogo em geral, Owen ressaltou que sua função principal é marcar quando mais importa. Ele explicou: “Mas ele não sempre jogou assim, até certo ponto? Ele nunca foi um jogador, especialmente nos últimos anos, que se envolva muito no jogo. Ele estará presente nos momentos decisivos, no entanto. Se ele não estiver marcando gols, é muito fácil culpar Ronaldo. Aos 41 anos, ele vai ser questionado.”
Silenciando os críticos inevitáveis
Apesar de passar por uma frustrante seca de gols em 10 partidas de grandes torneios, Ronaldo construiu sua carreira desafiando as expectativas e dando respostas espetaculares às adversidades. Com sua equipe buscando se recuperar rapidamente, Owen está confiante de que o icônico atacante reencontrará seu toque letal muito em breve.
Owen concluiu sua coluna afirmando: “Mas quantas vezes isso já aconteceu e ele calou a boca de todo mundo no jogo seguinte? Se você está apostando no Ronaldo, precisa aceitar o motivo pelo qual ele está lá — e eu não ficaria surpreso se ele respondesse com um hat-trick contra o Uzbequistão.”
- AFP
O que vem a seguir para Portugal?
A seleção de Portugal, comandada por Roberto Martinez, precisa recuperar rapidamente sua eficiência na finalização enquanto se prepara para enfrentar o Uzbequistão nesta terça-feira. Conquistar os três pontos essenciais é absolutamente crucial para manter vivas as esperanças de classificação no Grupo K. Sem dúvida, todos os olhos estarão voltados para Ronaldo, que tentará quebrar sua seca de gols e conquistar, finalmente, o maior prêmio do futebol internacional.