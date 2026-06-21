“É muito fácil culpar Cristiano Ronaldo!” - Michael Owen apoia o craque de Portugal para “calar” os críticos e igualar as façanhas de hat-trick de Lionel Messi na próxima partida da Copa do Mundo

O resultado decepcionante de Portugal no Grupo K gerou debate, especialmente porque Messi havia marcado três gols apenas um dia antes. O capitão da Argentina fez um brilhante hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia, mantendo seu país no caminho para conquistar o segundo título mundial consecutivo, após o triunfo de 2022 no Catar.

No entanto, em artigo para o Daily Mail, Owen rejeitou veementemente a narrativa negativa em torno do veterano de 41 anos. Owen escreveu: “O fato de Lionel Messi ter marcado um hat-trick na noite anterior ao jogo de Portugal não ajudou Cristiano Ronaldo, mas não concordo com as críticas a ele.”