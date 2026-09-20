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'É muito difícil perder': herói do hat-trick, Brian Brobbey fica de coração partido apesar do duelo emocionante do Sunderland com o Manchester City
Sentimentos mistos para a estrela do Sunderland
Em um jogo que será lembrado como um clássico da Premier League, o heroísmo de Brobbey não foi suficiente para parar a máquina do Manchester City, já que o time de Enzo Maresca garantiu sua quinta vitória consecutiva na campanha para seguir como a única equipe da divisão com 100% de aproveitamento. Falando à Sky Sports após o apito final, o atacante internacional holandês não conseguiu esconder sua decepção por sair de mãos vazias apesar de seu sensacional hat-trick, admitindo: "É difícil estar do lado derrotado quando você marca três gols. É realmente difícil perder."
A partida foi caótica do início ao fim, com a vantagem mudando de lado repetidamente entre as duas equipes. Brobbey, que marcou um sensacional hat-trick para se tornar o primeiro jogador dos Black Cats a marcar três gols em um jogo da primeira divisão desde Jermain Defoe, em 2016, reconheceu a enorme intensidade do confronto contra um dos pesos-pesados da Premier League. "Foi lá e cá, lá e cá. O Man City é um time muito bom, com muita qualidade, então sim, nós tentamos, acho que fizemos um jogo realmente muito bom. Tentamos, é difícil quando você perde. Só precisamos seguir em frente", comentou.
- AFP
Brobbey faz história na Premier League apesar da derrota
Brobbey entrou para um grupo seleto ao se tornar apenas o quarto jogador na história da Premier League a marcar um hat-trick contra o líder da liga, seguindo os passos de Robbie Fowler, Dirk Kuyt e Romelu Lukaku. O que tornou a atuação heroica do holandês ainda mais notável foi o fato de ela ter acontecido depois de ele não marcar em nenhuma de suas aparições anteriores na liga nesta temporada.
O resultado mantém o Manchester City no topo da tabela da Premier League, com 15 pontos perfeitos em cinco partidas. O Sunderland, por sua vez, ocupa o 14º lugar na classificação, com quatro pontos, enquanto a liga faz uma pausa para a Data Fifa.
Construindo para o futuro
Refletindo sobre sua marca individual, Brobbey destacou a satisfação pessoal de ter encontrado sua forma antes da pausa no calendário doméstico. "Estou muito feliz, obviamente, com três gols e, agora, indo para a pausa internacional, é uma boa sensação", afirmou.
Voltando sua atenção para o panorama geral, o atacante fez questão de destacar o progresso da equipe e o início positivo que o Sunderland vem tendo, apesar do revés. "Vencemos por 1 a 0, então foi bom conquistar os três pontos, só precisamos seguir evoluindo", acrescentou Brobbey. "É por isso que, como grupo, temos que seguir em frente."
- Getty Images Sport
O próximo compromisso após a pausa internacional
Após a pausa internacional, o Sunderland volta a entrar em campo em casa contra o Brighton em 10 de outubro. Já o Manchester City terá um duro teste quando viajar a Anfield para enfrentar o Liverpool um dia depois, em 11 de outubro.
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