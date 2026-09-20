Em um jogo que será lembrado como um clássico da Premier League, o heroísmo de Brobbey não foi suficiente para parar a máquina do Manchester City, já que o time de Enzo Maresca garantiu sua quinta vitória consecutiva na campanha para seguir como a única equipe da divisão com 100% de aproveitamento. Falando à Sky Sports após o apito final, o atacante internacional holandês não conseguiu esconder sua decepção por sair de mãos vazias apesar de seu sensacional hat-trick, admitindo: "É difícil estar do lado derrotado quando você marca três gols. É realmente difícil perder."

A partida foi caótica do início ao fim, com a vantagem mudando de lado repetidamente entre as duas equipes. Brobbey, que marcou um sensacional hat-trick para se tornar o primeiro jogador dos Black Cats a marcar três gols em um jogo da primeira divisão desde Jermain Defoe, em 2016, reconheceu a enorme intensidade do confronto contra um dos pesos-pesados da Premier League. "Foi lá e cá, lá e cá. O Man City é um time muito bom, com muita qualidade, então sim, nós tentamos, acho que fizemos um jogo realmente muito bom. Tentamos, é difícil quando você perde. Só precisamos seguir em frente", comentou.