'É muito difícil dizer não': Kerim Alajbegovic revela por que recusou o Chelsea para se transferir para a Juventus

Alajbegovic era um dos jovens talentos mais cobiçados do continente após uma passagem impressionante pelo sistema do RB Salzburg. Embora AC Milan, Roma e Napoli estivessem todos sendo apontados como interessados em seu futebol, era o Chelsea que parecia ter vencido a corrida por sua contratação. A Juventus foi notavelmente rápida para agir diante da incerteza, garantindo um acordo que fez o jovem seguir para a Itália.

Em entrevista ao Tuttosport sobre sua escolha de rejeitar a Premier League pela Serie A, Alajbegovic foi claro sobre a grandeza de seu novo clube. Ele explicou a força de atração da Juventus ao afirmar: "Quando a Juventus chama, é realmente difícil dizer não. É um dos maiores clubes do mundo e estou realmente orgulhoso de vestir esta camisa. É verdade, saber que o clube tinha confiança em mim foi muito, muito importante para mim. Pjanic também foi importante na minha escolha, porque foi jogador da Juventus e tinha muita influência neste clube."