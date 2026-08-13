Getty Images Sport
Traduzido por
'É muito difícil dizer não': Kerim Alajbegovic revela por que recusou o Chelsea para se transferir para a Juventus
Escolhendo Turim em vez do oeste de Londres
Alajbegovic era um dos jovens talentos mais cobiçados do continente após uma passagem impressionante pelo sistema do RB Salzburg. Embora AC Milan, Roma e Napoli estivessem todos sendo apontados como interessados em seu futebol, era o Chelsea que parecia ter vencido a corrida por sua contratação. A Juventus foi notavelmente rápida para agir diante da incerteza, garantindo um acordo que fez o jovem seguir para a Itália.
Em entrevista ao Tuttosport sobre sua escolha de rejeitar a Premier League pela Serie A, Alajbegovic foi claro sobre a grandeza de seu novo clube. Ele explicou a força de atração da Juventus ao afirmar: "Quando a Juventus chama, é realmente difícil dizer não. É um dos maiores clubes do mundo e estou realmente orgulhoso de vestir esta camisa. É verdade, saber que o clube tinha confiança em mim foi muito, muito importante para mim. Pjanic também foi importante na minha escolha, porque foi jogador da Juventus e tinha muita influência neste clube."
- Getty Images
O fator Luciano Spalletti
Um dos principais fatores por trás da mudança foi a busca por um projeto que oferecesse um caminho claro para o futebol no time principal. Embora a oferta do Chelsea fosse lucrativa, Alajbegovic procurava um treinador que pudesse dar garantias imediatas sobre seu desenvolvimento e seu papel no elenco. Foi aí que Luciano Spalletti teve um papel decisivo, oferecendo esse tipo de integração tática e orientação. O talento bósnio já começou a assimilar as exigências táticas impostas a ele pelo ex-técnico do Napoli, destacando o salto de qualidade e de expectativa no Allianz Stadium.
Ao comentar suas primeiras experiências sob o comando de Spalletti, Alajbegovic afirmou: "Consigo ver nos treinos como Spalletti é bom, que ele sempre quer a perfeição. É positivo trabalhar tão duro, porque você aprende algo novo em cada sessão. Você se concentra na precisão do passe, na movimentação, no posicionamento. Ele é um treinador de altíssimo nível para mim e mal posso esperar para continuar aprendendo com ele."
Recebendo elogios de uma lenda
Chegar a um clube como a Juventus traz consigo o peso da história e o olhar de antigos ídolos. Alajbegovic já chamou a atenção de talvez o maior jogador a vestir a camisa bianconera, Alessandro Del Piero. O lendário camisa 10 recentemente destacou o bósnio como um "verdadeiro talento", elogio que não passou despercebido pelo novo reforço.
"Del Piero não precisa de apresentação, todo mundo o conhece, ele é uma lenda de verdade. É uma honra que ele tenha dito coisas boas sobre mim, isso é realmente especial. Acabei de chegar e preciso continuar trabalhando duro, mostrando a todos o que posso fazer. Há um longo caminho pela frente", disse Alajbegovic.
- Getty Images
Se adaptando e encontrando inspiração
Fora de campo, a transição para a vida na Itália foi facilitada pela presença de Kenan Yildiz. Os dois jogadores compartilham uma trajetória semelhante, já que ambos foram criados na Alemanha, o que permitiu que criassem um vínculo imediato dentro do vestiário. A comunicação costuma ser o maior obstáculo para jovens jogadores que se mudam para o exterior, mas a possibilidade de falar alemão com um companheiro de equipe ajudou Alajbegovic a se integrar mais rápido do que o esperado.
"Kenan é um jogador de altíssimo nível e também uma pessoa fantástica. Ele me ajudou muito. Nós falamos a mesma língua, alemão, e é importante para mim ter alguém que fale a minha língua. É realmente muito bom tê-lo aqui, assim como os outros jogadores. Mas, sim, Kenan é um grande amigo meu e mal podemos esperar para jogar e trabalhar juntos para ajudar a equipe e levar a Juventus ao topo", concluiu Alajbegovic.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.