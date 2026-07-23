“É muito cedo” - O Manchester United é descartado da disputa pelo título da Premier League por ex-jogador que conquistou quatro títulos sob o comando de Sir Alex Ferguson

Grandes planos para o futuro a curto e longo prazo estão sendo traçados, com Sir Jim Ratcliffe e o grupo de coproprietários da INEOS prontos para dar início às obras de um novo estádio de 2 bilhões de libras que trará um “Wembley do Norte” para Manchester.

Os membros da diretoria também têm se mostrado dispostos a divulgar publicamente os sonhos do “Projeto 150”, com o United ansioso para ver suas equipes masculina e feminina alcançarem o domínio nacional antes da comemoração de um aniversário histórico do clube.

No que diz respeito à Premier League, nenhum sucesso tangível foi conquistado desde que Sir Alex Ferguson se aposentou, em 2013. Ele trouxe 13 títulos para o “Teatro dos Sonhos” e dois troféus da Liga dos Campeões, mas seguir os passos do lendário escocês tem se mostrado uma tarefa quase impossível.

David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag e Ruben Amorim não conseguiram levar o United de volta ao topo do campeonato nacional, e esse desafio agora recai sobre Carrick.

Ele trouxe de volta as competições europeias de elite para Old Trafford e está trabalhando para reforçar seu elenco durante mais uma janela de transferências. Alguns sugeriram que algumas contratações bem-sucedidas poderiam fazer com que o United voltasse a disputar a liderança mais uma vez.