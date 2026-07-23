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“É muito cedo” - O Manchester United é descartado da disputa pelo título da Premier League por ex-jogador que conquistou quatro títulos sob o comando de Sir Alex Ferguson
Mourinho e Amorim não conseguiram repetir o sucesso de Ferguson
Grandes planos para o futuro a curto e longo prazo estão sendo traçados, com Sir Jim Ratcliffe e o grupo de coproprietários da INEOS prontos para dar início às obras de um novo estádio de 2 bilhões de libras que trará um “Wembley do Norte” para Manchester.
Os membros da diretoria também têm se mostrado dispostos a divulgar publicamente os sonhos do “Projeto 150”, com o United ansioso para ver suas equipes masculina e feminina alcançarem o domínio nacional antes da comemoração de um aniversário histórico do clube.
No que diz respeito à Premier League, nenhum sucesso tangível foi conquistado desde que Sir Alex Ferguson se aposentou, em 2013. Ele trouxe 13 títulos para o “Teatro dos Sonhos” e dois troféus da Liga dos Campeões, mas seguir os passos do lendário escocês tem se mostrado uma tarefa quase impossível.
David Moyes, Louis van Gaal, José Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, Erik ten Hag e Ruben Amorim não conseguiram levar o United de volta ao topo do campeonato nacional, e esse desafio agora recai sobre Carrick.
Ele trouxe de volta as competições europeias de elite para Old Trafford e está trabalhando para reforçar seu elenco durante mais uma janela de transferências. Alguns sugeriram que algumas contratações bem-sucedidas poderiam fazer com que o United voltasse a disputar a liderança mais uma vez.
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O Manchester United será um candidato ao título da Premier League na temporada 2026-27?
Questionado sobre se os Red Devils conseguirão ultrapassar o “vizinho barulhento”, o City, e concluir sua transformação de aspirantes a candidatos ao título, Silvestre — em entrevista concedida por cortesia do BetVictor Online Casino — disse aoGOAL: “Para ser sincero, não acho que eles vão encarar a situação dessa forma. Eles [o City] têm sido o melhor time de Manchester há vários anos e isso realmente não importa; o que importa é evoluir em relação à temporada passada e se tornar uma força ainda maior, ser mais consistente e conseguir ter um bom desempenho em todas as competições.
“Para o clube encontrar alguma estabilidade com Michael Carrick, se o City estiver acima ou abaixo, acho que isso não importa para os torcedores — só importa nos dias de clássico. No final do campeonato, o que importa é a Liga dos Campeões; se você estiver na Liga dos Campeões, estará dando passos para conquistar o título do campeonato em algum momento.
“Não acho que o time esteja pronto para disputar o título. Certamente não no início da temporada; não dá para colocá-los na briga pelo título, é muito cedo.”
Rumores de transferências: os Red Devils se reforçam da defesa ao ataque
O United reforçou seu ataque com grandes investimentos no verão de 2025 — quando foram contratados jogadores como Matheus Cunha, Benjamin Sesko e Bryan Mbeumo. Os meio-campistas Youri Tielemans e Andrey Santos foram contratados na última janela de transferências.
Questionado se as contratações agora precisam se concentrar na defesa dos Red Devils, o ex-zagueiro Silvestre acrescentou: “A zaga não é a posição mais forte, mas eles precisam ter todos em boa forma. Acho que não foi tão ruim assim; na verdade, no ano passado, o problema foi que não se conseguiu uma dupla que jogasse semana após semana devido às lesões. Acho que eles podem encontrar estabilidade com um. Acho que têm qualidade suficiente para passar pela temporada.
“Laterais? Acho que é preciso dar aos jogadores mais uma chance nesta temporada para que se destaquem e respondam bem à temporada da Liga dos Campeões e à da Premier League. Acho que há qualidade; não estou muito preocupado com a zaga no momento.”
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Uma estratégia de contratações bem planejada poderia tornar o Manchester United novamente um sério candidato ao título
O United conta com um elenco bem reforçado na zaga, mas manter todos em forma e escalar uma equipe estável tem se mostrado difícil nos últimos tempos. O clube sofreu mais um revés nessa posição depois de ver Lisandro Martínez sair mancando da final da Copa do Mundo de 2026 com a Argentina.
Espera-se que haja mais movimentações no mercado de transferências antes do fechamento do próximo prazo, em 1º de setembro, com os Red Devils buscando montar um elenco capaz de provar que Silvestre e quaisquer outros céticos estão errados — com o foco coletivo voltado para o topo da tabela da Premier League.
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