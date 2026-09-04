Ao refletir sobre seu trágico declínio em uma conversa com Botta, o ex-atacante expôs sua angústia avassaladora ao afirmar: "É melhor que pensem que estou morto... Não quero que ninguém saiba que eu existo."

O alerta sobre sua situação se espalhou inicialmente depois que ex-companheiros de equipe de um time amador manifestaram preocupação com a deterioração de sua saúde. Seus problemas com dependência de substâncias remontam à época em que atuava, tendo testado positivo para cannabis duas vezes em controles antidoping de rotina.



