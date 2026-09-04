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'É melhor se eles acharem que eu morri!' - Ex-atacante de Corinthians e Vasco, Regis Pitbull vive nas ruas em meio a grave dependência de crack
Atacante enfrenta a situação de rua
O ex-atacante de Ponte Preta, Corinthians e Vasco Régis vive atualmente em situação de rua pelas ruas e vielas de Pirituba, na zona norte de São Paulo, como reportou o jornalista do Globo Esporte Emilio Botta. Aos 49 anos, ele se abriga sob lonas, cobertores gastos e papelão em uma pequena praça cercada por entulho e lixo acumulado. Uma devastadora batalha contra o vício em crack lhe custou a casa, a dignidade e quase todo o apoio da família e dos amigos.
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Desespero devastador exposto
Ao refletir sobre seu trágico declínio em uma conversa com Botta, o ex-atacante expôs sua angústia avassaladora ao afirmar: "É melhor que pensem que estou morto... Não quero que ninguém saiba que eu existo."
O alerta sobre sua situação se espalhou inicialmente depois que ex-companheiros de equipe de um time amador manifestaram preocupação com a deterioração de sua saúde. Seus problemas com dependência de substâncias remontam à época em que atuava, tendo testado positivo para cannabis duas vezes em controles antidoping de rotina.
Vício atrapalha carreira de jogador rodado
O atacante marcou 49 gols em 170 partidas oficiais ao longo de sua carreira itinerante como jogador, que incluiu equipes como Coritiba, Bahia, Portuguesa, além de passagens por Japão, Turquia e Arábia Saudita. No entanto, drogas ilícitas corroeram gradualmente o controle sobre sua vida pessoal após sua aposentadoria do futebol profissional. Problemas com a Justiça agravaram sua situação depois de uma prisão em 2025 por agredir o gerente de um prédio, o que resultou em sua expulsão do próprio apartamento.
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Batalhas legais lançam incerteza sobre o futuro
O único apartamento remanescente de Regis agora é alvo de uma ação cível devido ao aumento das dívidas por taxas de condomínio e impostos sobre a propriedade não pagos. Apesar da ameaça iminente de execução judicial, o Globo Esporte informou que ele ainda mantém a esperança de um dia voltar ao imóvel.
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