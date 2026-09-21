Depois de ver seu parceiro de meio-campo se destacar em uma vitória recente sobre o Lens, Zakaria admitiu que tentou ativamente dissuadir Camara de se juntar aos seus ex-empregadores. O internacional suíço passou por um difícil período de empréstimo em Stamford Bridge e se sentiu compelido a oferecer alguns conselhos de carreira ao companheiro de equipe.

"Chelsea? Eu disse a ele que era bom, mas que é melhor aqui", disse Zakaria aos repórteres. "Eu conheço o jogador e a pessoa que ele é; ele é muito profissional. Acho que [a novela da transferência] deu ainda mais força a ele. Ele foi incrível hoje."

O próprio Camara segue com os pés no chão apesar de ter perdido uma lucrativa transferência para a Premier League. Falando antes de um empate recente com o Strasbourg, o meio-campista confirmou que já superou a decepção e está totalmente comprometido com seu clube atual.

"Havia a possibilidade de eu sair", afirmou Camara. "Não deu certo no último minuto e isso faz parte do futebol. Virei a página e estou focado na temporada. Posso ajudar muito a equipe. O futebol anda rápido. Talvez outras oportunidades apareçam. Mas, por enquanto, sigo focado na temporada com o Monaco."



