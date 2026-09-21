Jonathan Moscrop
Traduzido por
'É melhor aqui!' - Ex-jogador que fracassou no Chelsea aconselha Lamine Camara a recusar transferência para os Blues enquanto o Liverpool entra na disputa
Colapso no fim impede transferência para Stamford Bridge
O Chelsea buscava desesperadamente um substituto para Enzo na reta final da janela de verão e identificou Camara como seu alvo prioritário, com o clube chegando a um acordo para contratar o jogador de 22 anos por £47 milhões.
Apesar de o técnico Xabi Alonso esperar a chegada do internacional senegalês, o Monaco abandonou abruptamente as negociações bem no prazo final. Isso deixou a equipe do oeste de Londres com carência no meio-campo e forçou o jovem muito bem avaliado a permanecer no principado.
Desde que a transferência fracassou, Camara se firmou no time titular do Monaco. Ele jogou todos os minutos das primeiras partidas da equipe na Liga Conferência Europa, balançando as redes na vitória por 3 a 2 sobre o Gornik Zabrze, e atuou em todos os cinco jogos da Ligue 1 para ajudar seu time a liderar a tabela.
- PRESSE SPORTS
Zakaria e Camara refletem sobre transferência fracassada
Depois de ver seu parceiro de meio-campo se destacar em uma vitória recente sobre o Lens, Zakaria admitiu que tentou ativamente dissuadir Camara de se juntar aos seus ex-empregadores. O internacional suíço passou por um difícil período de empréstimo em Stamford Bridge e se sentiu compelido a oferecer alguns conselhos de carreira ao companheiro de equipe.
"Chelsea? Eu disse a ele que era bom, mas que é melhor aqui", disse Zakaria aos repórteres. "Eu conheço o jogador e a pessoa que ele é; ele é muito profissional. Acho que [a novela da transferência] deu ainda mais força a ele. Ele foi incrível hoje."
O próprio Camara segue com os pés no chão apesar de ter perdido uma lucrativa transferência para a Premier League. Falando antes de um empate recente com o Strasbourg, o meio-campista confirmou que já superou a decepção e está totalmente comprometido com seu clube atual.
"Havia a possibilidade de eu sair", afirmou Camara. "Não deu certo no último minuto e isso faz parte do futebol. Virei a página e estou focado na temporada. Posso ajudar muito a equipe. O futebol anda rápido. Talvez outras oportunidades apareçam. Mas, por enquanto, sigo focado na temporada com o Monaco."
Rivais de olho na contratação do meio-campista
O Chelsea não abandonou a perseguição à estrela do Monaco e planeja fazer uma nova proposta quando a janela reabrir. O especialista em transferências Gianluca Di Marzio confirmou que o Chelsea segue interessado em preencher o vazio deixado pela saída de Fernandez.
"O Chelsea vai renovar seu interesse em Camara? Acho que sim, porque tudo mudou para Camara no último minuto", disse Di Marzio. "O Chelsea precisa de um jogador para essa posição depois que Enzo saiu, então acho que, em janeiro, eles vão tentar de novo. Obviamente, é difícil dizer agora se algo será acertado ou não. O Chelsea voltará novamente."
No entanto, o clube agora enfrenta uma concorrência de peso do Liverpool. Di Marzio afirma que o clube de Merseyside monitora a disponibilidade de Camara enquanto avalia a situação contratual de Alexis Mac Allister, com o objetivo de reforçar suas opções para o meio-campo antes da janela de verão.
- Getty Images Sport
Guerra de ofertas em janeiro no horizonte
O Monaco vai se preparar para uma enxurrada de ofertas neste inverno, enquanto pesos-pesados da Premier League se preparam para disputar a contratação de Camara. O time francês está na liderança da Ligue 1, e a sequência de atuações impressionantes do meio-campista senegalês só fará inflar seu valor de mercado.
Com o Liverpool buscando proteger seu meio-campo de possíveis disputas contratuais e o Chelsea desesperado para concluir a reformulação do elenco de Alonso, Camara está prestes a se tornar um nome muito cobiçado em janeiro. Agora, ele precisa manter o foco na França, à medida que as especulações sobre transferência inevitavelmente se intensificam.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.