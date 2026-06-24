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USA Training Session - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Ryan Tolmich

Traduzido por

“É melhor acreditar do que não acreditar” - Christian Pulisic está pronto para cumprir seu papel, já que o contratempo causado pela lesão não conseguiu atrapalhar o início perfeito da Seleção dos EUA na Copa do Mundo

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C. Pulisic
Estados Unidos da América
Especiais e Opinião
Turquia x Estados Unidos da América
Turquia
Copa do Mundo

O ponta americano vem treinando com seus companheiros de equipe nesta semana, depois de ter assistido à última partida e meia do lado de fora do campo devido a uma lesão na panturrilha.

IRVINE, Califórnia — “Posso adivinhar a primeira pergunta?”

Christian Pulisic sorri para a imprensa reunida em Irvine, aparentemente de bom humor, apesar das provações e tribulações das últimas duas semanas. Essas provações e tribulações são, como ele adivinhou, o que todos querem discutir. E assim, a coletiva de imprensa de Pulisic começa exatamente com a pergunta para a qual ele estava preparado.

“Como você está se sentindo?”

Fisicamente? Bem, diz ele. Mentalmente? Melhor ainda. Apesar da lesão que o limitou na estreia na Copa do Mundo e o deixou de fora do segundo jogo, o astro da seleção masculina dos EUA está todo sorrisos. A última semana e meia poderia ter sido — e provavelmente deveria ter sido — frustrante, mas, mesmo assim, Pulisic está claramente em paz.

Como não estaria? A seleção masculina dos EUA já está classificada para a fase eliminatória, tendo conquistado vitórias sobre o Paraguai e a Austrália, apesar de Pulisic ter jogado apenas 45 minutos. Nesses 45 minutos, ele foi brilhante, mas uma lesão na panturrilha que se agravou novamente fez com que sua participação fosse breve.

E, ainda assim, após a vitória sobre a Austrália, uma das imagens marcantes foi a de Pulisic. Com a torcida de Seattle cantando ao seu redor, Pulisic, ainda vestindo a camiseta de aquecimento, juntou-se ao coro de “Country Roads”, sorrindo de orelha a orelha. Se ele estava chateado por não poder entrar em campo, não demonstrou isso naquele momento. Em vez disso, sentiu alegria.

“Copas do Mundo são tão especiais”, disse ele. “Conseguir duas vitórias nos dois primeiros jogos, garantir a classificação para a próxima fase — foi simplesmente um momento divertido com a equipe. Eles tocam uma música que todos nós conhecemos, e é como se... Não consigo explicar. Dá arrepios. É muito divertido só de estar aqui, fazer parte dessa equipe, esteja eu jogando ou não.

“Sinceramente, é simplesmente a melhor experiência que alguém pode viver, então estou adorando.”

Ele adoraria ainda mais se pudesse jogar. Há uma chance de ele entrar em campo no confronto de quinta-feira contra a Turquia. Vale a pena correr o risco? Só o técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, pode decidir, mas Pulisic pode confirmar oficialmente que, se for chamado, está pronto para entrar em campo.

“É claro que estou animado”, disse ele. “Jogar na Copa do Mundo, depois de ter perdido o último jogo... é claro que quero fazer parte do grupo. Quero entrar em campo e tentar ajudar a equipe da maneira que puder.”

Ele se sentia da mesma forma antes da partida contra a Austrália. Só que não deu tempo de se recuperar a tempo.

  • United States Training & Media Availability - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    A lesão inicial

    Nos dias que se seguiram à substituição de Pulisic na estreia na Copa do Mundo, soube-se que, mesmo antes de entrar em campo naquela partida, o ponta já vinha lidando com uma pequena lesão. Ele havia levado uma pancada na panturrilha durante o treino, o que o incomodava na preparação para o jogo. A pergunta seguinte surgiu rapidamente: quem foi que deu a pancada?

    “Não vou dizer”, respondeu ele com uma risada.

    De modo geral, porém, Pulisic estava bem antes da partida contra o Paraguai. No entanto, quando levou uma pancada no mesmo local por um zagueiro paraguaio, Pulisic sentiu a dor. Ele seguiu em frente durante todo o primeiro tempo, dando a assistência para o primeiro gol e, em seguida, para o segundo, antes de ser substituído no intervalo.

    “Durante todo o primeiro tempo, me senti bem”, disse ele, “e então comecei a sentir um pouco. Acho que a adrenalina definitivamente me ajudou a aguentar. Acho que tive uma contusão bem forte, distensão, ou como você quiser chamar.”

    Ele passou a semana seguinte fazendo “treinamento adaptado”, enquanto todos os envolvidos no futebol americano viviam um grande jogo de “ele vai ou não vai?”, na reta final para a partida contra a Austrália. No fim das contas, ele não jogou, mas por pouco, ficando apenas como espectador da vitória por 2 a 0 que garantiu a classificação da seleção americana.

    “Houve emoções difíceis antes disso”, admitiu ele, “mas foi só poder torcer pela equipe, e meus companheiros tornaram tudo muito mais fácil porque conseguiram mais uma vitória incrível. Eles jogaram de forma incrível no segundo tempo e, sim, tudo fica muito mais fácil quando a equipe está vencendo. Tem sido divertido torcer por eles.”

    Aquela vitória em Seattle tirou a pressão da terceira e última partida da fase de grupos, mas não foi o suficiente para dissuadir Pulisic em sua busca por voltar ao campo.

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  • USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    "Tenho trabalhado todos os dias"

    Pulisic deixou claro que sua recente ausência não tinha sido uma verdadeira pausa, afirmando que passou as últimas duas semanas se preparando para voltar à disputa.

    “Duas semanas de folga parece loucura”, disse ele. “Eu não estive de folga; tenho treinado todos os dias.”

    “Estou me sentindo bem”, acrescentou. “Obviamente, me juntei ao time nos últimos dias, então estou me sentindo bem, otimista para o jogo e, espero, poder contribuir amanhã.”

    Em geral, o senso comum diria que não há como Pochettino arriscar seu melhor atacante em um jogo como este. Os EUA não têm nada a disputar. A Turquia também não. Os riscos certamente superam os benefícios.

    Dito isso, a única razão para Pulisic entrar em campo seria, talvez, recuperar um pouco de ritmo de jogo para se preparar para as fases eliminatórias. Mais uma vez, se isso vai acontecer ou não depende de Pochettino, mas, independentemente do que acontecer, Pulisic diz que estará pronto para qualquer que seja sua próxima participação.

    “Não acho que seja tempo suficiente para perder o ritmo”, diz ele sobre seu período de afastamento. “Tenho tocado na bola todos os dias e tudo mais. Estou treinando bastante, já fiz alguns treinos. Diria que me sinto pronto.”

    Ao longo das últimas semanas, muitos dos companheiros de equipe de Pulisic foram questionados sobre sua situação. Embora esses companheiros não estivessem qualificados para comentar sobre seu estado físico, eles puderam afirmar que Pulisic estava, de modo geral, bem. Ele concorda.

  • USMNT 2026 World Cup Christian Pulisic Weston McKennieGetty

    "É um vínculo único"

    O clima está animado no estágio da Seleção Masculina dos EUA, como não poderia deixar de ser. É por isso que Pulisic estava todo sorridente logo após a partida contra a Austrália. Foi uma alegria, disse ele, ver seus companheiros de equipe darem conta do recado. E foi ainda melhor comemorar com eles depois.

    “Gostei muito de estar na beira do campo, perto da equipe”, disse ele. “Queria estar lá, ainda revivendo aquele jogo da Copa do Mundo. Obviamente, não poderia estar mais feliz e orgulhoso de como os rapazes lidaram com toda aquela situação. Eu confiava neles, sabia que eles conseguiriam. É uma equipe muito legal de se fazer parte, e eu simplesmente aproveitei a experiência.”

    Esse é o aspecto único desta Copa do Mundo, que é uma experiência diferente. Com o número ampliado de seleções, este torneio é bem diferente do de 2022. Há mais tempo entre os jogos, o que significa mais momentos tranquilos com os companheiros, a família e, no fim das contas, com o Pochettino também.

    “Acho que ele definitivamente aprende muito”, disse Pulisic sobre os novos “americanismos” do seu técnico. “Acho que a cultura americana é muito única. Às vezes, alguém diz algo para ele em uma reunião ou algo assim, e soa como uma gíria superamericana. Ele fica tipo ‘huh?’, e eu acho isso muito engraçado.

    “Parece que ele está realmente em sintonia com isso. Ontem eu estava no escritório dele, e ele estava ouvindo música country. É engraçado de ver, mas ele também traz a cultura argentina. A comissão técnica nos mostra coisas de lá. É um vínculo único dentro do grupo, com certeza.”

  • Christian Pulisic USMNT 2026 World Cup ParaguayGetty

    "Nós conseguimos"

    A vitória tem o dom de manter o ânimo em alta.

    Para a seleção masculina dos EUA, a Copa do Mundo começou praticamente perfeita, mesmo que o torneio não tenha sido tão impecável para sua maior estrela. Christian Pulisic insiste que está bem com isso, especialmente com desafios maiores pela frente, a começar pela última partida da fase de grupos, na quinta-feira, contra a Turquia. No panorama geral, a partida talvez não mude muita coisa. Dentro do elenco dos EUA, porém, a partida ainda tem importância, já que os americanos buscam manter o ritmo — e o ânimo — exatamente como estão.

    “Acho que, quando você vence o último jogo, entra na partida seguinte com aquele empurrãozinho a mais, uma sensação boa”, disse ele. “Essa sensação de mentalidade vencedora fica com você. Você quer isso, com certeza, ao entrar nas oitavas de final. Você definitivamente se sentirá melhor com uma vitória, então é por isso que vamos lutar por ela.

    “É uma oportunidade, uma oportunidade incrível. Não precisamos necessariamente de uma vitória, mas é um jogo da Copa do Mundo, e todos nós queremos dar o nosso melhor e jogar bem.”

    Se isso acontecer de novo, a confiança vai continuar crescendo. Pochettino e a seleção dos EUA já fizeram com que o mundo se perguntasse “Por que não?”, e essa pergunta só ficaria mais forte com mais uma vitória. Não importa quem esteja em campo pela seleção dos EUA na quinta-feira, esse é o objetivo: continuar aumentando essa confiança.

    “Eu simplesmente sempre acredito que tudo é possível”, disse Pulisic, “e não acho que precisemos necessariamente de algum milagre para chegar longe na Copa do Mundo. Acho que temos uma seleção muito boa. Acho que podemos conseguir. As coisas têm que correr a nosso favor, assim como para todo mundo. Só acho que acreditar é sempre melhor do que não acreditar.”

    Mais perguntas estão por vir, então, e Pulisic está física e mentalmente pronto para voltar a fazer sua parte ao respondê-las.

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