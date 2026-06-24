“É melhor acreditar do que não acreditar” - Christian Pulisic está pronto para cumprir seu papel, já que o contratempo causado pela lesão não conseguiu atrapalhar o início perfeito da Seleção dos EUA na Copa do Mundo

IRVINE, Califórnia — “Posso adivinhar a primeira pergunta?”

Christian Pulisic sorri para a imprensa reunida em Irvine, aparentemente de bom humor, apesar das provações e tribulações das últimas duas semanas. Essas provações e tribulações são, como ele adivinhou, o que todos querem discutir. E assim, a coletiva de imprensa de Pulisic começa exatamente com a pergunta para a qual ele estava preparado.

“Como você está se sentindo?”

Fisicamente? Bem, diz ele. Mentalmente? Melhor ainda. Apesar da lesão que o limitou na estreia na Copa do Mundo e o deixou de fora do segundo jogo, o astro da seleção masculina dos EUA está todo sorrisos. A última semana e meia poderia ter sido — e provavelmente deveria ter sido — frustrante, mas, mesmo assim, Pulisic está claramente em paz.

Como não estaria? A seleção masculina dos EUA já está classificada para a fase eliminatória, tendo conquistado vitórias sobre o Paraguai e a Austrália, apesar de Pulisic ter jogado apenas 45 minutos. Nesses 45 minutos, ele foi brilhante, mas uma lesão na panturrilha que se agravou novamente fez com que sua participação fosse breve.

E, ainda assim, após a vitória sobre a Austrália, uma das imagens marcantes foi a de Pulisic. Com a torcida de Seattle cantando ao seu redor, Pulisic, ainda vestindo a camiseta de aquecimento, juntou-se ao coro de “Country Roads”, sorrindo de orelha a orelha. Se ele estava chateado por não poder entrar em campo, não demonstrou isso naquele momento. Em vez disso, sentiu alegria.

“Copas do Mundo são tão especiais”, disse ele. “Conseguir duas vitórias nos dois primeiros jogos, garantir a classificação para a próxima fase — foi simplesmente um momento divertido com a equipe. Eles tocam uma música que todos nós conhecemos, e é como se... Não consigo explicar. Dá arrepios. É muito divertido só de estar aqui, fazer parte dessa equipe, esteja eu jogando ou não.

“Sinceramente, é simplesmente a melhor experiência que alguém pode viver, então estou adorando.”

Ele adoraria ainda mais se pudesse jogar. Há uma chance de ele entrar em campo no confronto de quinta-feira contra a Turquia. Vale a pena correr o risco? Só o técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, pode decidir, mas Pulisic pode confirmar oficialmente que, se for chamado, está pronto para entrar em campo.

“É claro que estou animado”, disse ele. “Jogar na Copa do Mundo, depois de ter perdido o último jogo... é claro que quero fazer parte do grupo. Quero entrar em campo e tentar ajudar a equipe da maneira que puder.”

Ele se sentia da mesma forma antes da partida contra a Austrália. Só que não deu tempo de se recuperar a tempo.