“É mais fácil consolar uma pessoa do que cinco!” – Como Kylian Mbappé reagiu à vitória do PSG sobre o Arsenal na Liga dos Campeões, enquanto William Saliba e Ousmane Dembélé trazem sentimentos contraditórios para a seleção francesa

Mbappé falou abertamente sobre o clima positivo que permeia atualmente o vestiário do Paris Saint-Germain, após a recente vitória do clube sobre o Arsenal na Liga dos Campeões. O capitão da seleção nacional observou que, embora a conquista seja histórica para seu antigo clube, ela impôs uma tarefa específica aos jogadores mais experientes: lidar com as emoções de todos os envolvidos, independentemente do resultado.

"Felicitei rapidamente meus companheiros do PSG. É mais fácil consolar um companheiro (Saliba) que perdeu a Liga dos Campeões do que cinco", comentou Mbappé durante sua coletiva de imprensa. "É brilhante o que eles conquistaram. Sei como é perder uma final da Liga dos Campeões, e tentamos consolar Saliba. O vestiário está de bom humor, e agora estamos focados em nosso objetivo, que é a Copa do Mundo.”