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“É mais fácil consolar uma pessoa do que cinco!” – Como Kylian Mbappé reagiu à vitória do PSG sobre o Arsenal na Liga dos Campeões, enquanto William Saliba e Ousmane Dembélé trazem sentimentos contraditórios para a seleção francesa
O sucesso do PSG molda a dinâmica da Seleção Francesa
Mbappé falou abertamente sobre o clima positivo que permeia atualmente o vestiário do Paris Saint-Germain, após a recente vitória do clube sobre o Arsenal na Liga dos Campeões. O capitão da seleção nacional observou que, embora a conquista seja histórica para seu antigo clube, ela impôs uma tarefa específica aos jogadores mais experientes: lidar com as emoções de todos os envolvidos, independentemente do resultado.
"Felicitei rapidamente meus companheiros do PSG. É mais fácil consolar um companheiro (Saliba) que perdeu a Liga dos Campeões do que cinco", comentou Mbappé durante sua coletiva de imprensa. "É brilhante o que eles conquistaram. Sei como é perder uma final da Liga dos Campeões, e tentamos consolar Saliba. O vestiário está de bom humor, e agora estamos focados em nosso objetivo, que é a Copa do Mundo.”
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Mbappé prioriza a Copa do Mundo em detrimento dos recordes pessoais
Apesar de estar prestes a gravar ainda mais profundamente seu nome nos livros de história como um dos maiores artilheiros de todos os tempos do torneio — tendo marcado 12 gols em duas participações anteriores na Copa do Mundo, a apenas quatro gols do recordista, o alemão Miroslav Klose —, Mbappé insiste que os prêmios individuais são uma preocupação secundária. O atacante, que agora lidera o ataque do Real Madrid no clube, está totalmente focado em garantir que a França mantenha seu status de força dominante no futebol internacional.
“É legal porque estou na lista dos maiores artilheiros, embora não tenha certeza se é justo, já que eles são mais velhos do que eu”, brincou Mbappé. “Tive a sorte de disputar duas Copas do Mundo e chegar longe, além de ter um bom desempenho. É claro que quero continuar fazendo história. Mas o que mais quero é voltar para a França com a Copa do Mundo.”
Preparação física e disciplina interna
O capitão francês não hesitou em dissipar quaisquer preocupações sobre sua forma física, afirmando que está em plena forma para liderar o ataque. Ele destacou a importância do trabalho interno realizado nos bastidores para garantir que a equipe esteja tática e mentalmente preparada para os rigores de um grande torneio, onde a margem para erros é mínima.
“Estou em boa forma física. Estou muito feliz por estar com a seleção nacional. É um momento importante para nós”, explicou Mbappé. “Estamos começando a assimilar muitas coisas internamente. Tivemos uma boa preparação pré-torneio. Estamos cientes de que o caminho à frente será difícil. Estamos prontos para competir e tentar chegar à final.”
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Gerenciando as expectativas em um formato de mata-mata
Com a França entrando na competição como uma das grandes favoritas, Mbappé está na vanguarda para manter seus companheiros de equipe com os pés no chão. Ele alertou que a natureza da Copa do Mundo significa que um único lapso de concentração pode desfazer anos de preparação, independentemente do talento presente no elenco.
“Por que deveríamos esfriar o entusiasmo dos jogadores? Uma Copa do Mundo não é uma série de jogos em casa e fora. Um jogo ruim manda você para casa”, disse o atacante. “Temos que manter nossas emoções sob controle. Essas são mensagens que transmito diariamente. Ainda não conquistamos nada.”
A França estreia na Copa do Mundo contra o Senegal, seguido de um confronto com o Iraque, antes de encerrar a fase de grupos contra a Noruega.