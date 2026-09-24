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Germany Training SessionGetty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

'É literalmente a minha sala de estar!' - Marc-Andre ter Stegen revela brincadeira com vizinho holandês antes de rivalidade na Liga das Nações

Alemanha
M. ter Stegen
Países Baixos x Alemanha
Países Baixos
Liga das Nações A

O goleiro do Ajax, Marc-Andre ter Stegen, detalhou sua tranquila adaptação à vida em Amsterdã após se juntar ao gigante holandês. O jogador de 34 anos revelou brincadeiras descontraídas com vizinhos locais antes de atuar pela Alemanha contra a Holanda em seu estádio.

  • Ter Stegen detalha a vida em Amsterdã após transferência de verão para o Ajax

    O goleiro da Alemanha Marc-Andre ter Stegen falou sobre sua adaptação à vida em Amsterdã após sua transferência de verão para o Ajax. O jogador de 34 anos explicou que priorizar o conforto de sua família tornou a escolha da capital holandesa uma decisão fácil, depois de anos de estabilidade no Barcelona.

    Ter Stegen destacou que atuar sob o comando de um técnico que confia plenamente em sua capacidade permitiu que ele recuperasse a confiança.

    Ele expressou alegria com a chegada iminente de sua família à cidade.

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  • FBL-NED-EREDIVISIE-ZWOLLE-AJAXAFP

    Goleiro abraça a cultura holandesa e a vida no centro da cidade

    Ao descrever sua rotina diária, Ter Stegen elogiou a atmosfera internacional de Amsterdã, os moradores simpáticos e o tamanho compacto da cidade. Morando em uma localização central, o goleiro revelou que atualmente está procurando comprar uma bicicleta para se deslocar facilmente pelas ruas planas da cidade.

    Ele destacou como a estabilidade emocional fora de campo se traduz diretamente em boas atuações.

    "Estou muito feliz com a decisão", disse Ter Stegen. "Amsterdã é relativamente pequena, tudo é plano, e você consegue se deslocar de forma super tranquila. No momento, estou trabalhando para conseguir uma bicicleta porque dirigir um carro lá é um pouco difícil. É a melhor forma de se locomover."

  • Ter Stegen ignora provocações de vizinho holandês antes da partida

    Acrescentando um toque pessoal único ao confronto de quinta-feira pela Liga das Nações, Ter Stegen reconheceu que jogar na Johan Cruyff Arena é como competir na sala de estar da própria casa. Ele revelou que trabalhadores locais e vizinhos em Amsterdã brincaram com ele sobre quantos gols vai sofrer contra a Holanda.

    O goleiro quer sair sem ser vazado e conquistar o direito de se gabar quando voltar para casa.

    "As pessoas estão muito animadas para o jogo, e fico feliz que seja na minha sala de estar", sorriu Ter Stegen. "Todo faz-tudo que instalou coisas no meu apartamento disse: 'Vamos ver quantos gols você vai sofrer'. Meu objetivo é sair de lá de cabeça erguida e brincar com eles de volta."

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  • Germany v France - UEFA Nations League 2025 Third Place MatchGetty Images Sport

    Goleiro da Alemanha mira o direito de se gabar em território familiar

    Ter Stegen espera uma fascinante batalha tática contra uma equipe da Holanda que também está se adaptando a uma nova identidade sob o comando de um novo treinador. O goleiro do Ajax segue determinado a ajudar a Alemanha a garantir a vitória no gramado que agora conhece intimamente.

    A Alemanha entra na partida ansiosa para iniciar sua campanha no grupo com o máximo de pontos.

    Ter Stegen busca comandar a defesa e garantir um retorno vitorioso ao seu novo estádio.

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