O goleiro da Alemanha Marc-Andre ter Stegen falou sobre sua adaptação à vida em Amsterdã após sua transferência de verão para o Ajax. O jogador de 34 anos explicou que priorizar o conforto de sua família tornou a escolha da capital holandesa uma decisão fácil, depois de anos de estabilidade no Barcelona.

Ter Stegen destacou que atuar sob o comando de um técnico que confia plenamente em sua capacidade permitiu que ele recuperasse a confiança.

Ele expressou alegria com a chegada iminente de sua família à cidade.