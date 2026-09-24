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'É literalmente a minha sala de estar!' - Marc-Andre ter Stegen revela brincadeira com vizinho holandês antes de rivalidade na Liga das Nações
Ter Stegen detalha a vida em Amsterdã após transferência de verão para o Ajax
O goleiro da Alemanha Marc-Andre ter Stegen falou sobre sua adaptação à vida em Amsterdã após sua transferência de verão para o Ajax. O jogador de 34 anos explicou que priorizar o conforto de sua família tornou a escolha da capital holandesa uma decisão fácil, depois de anos de estabilidade no Barcelona.
Ter Stegen destacou que atuar sob o comando de um técnico que confia plenamente em sua capacidade permitiu que ele recuperasse a confiança.
Ele expressou alegria com a chegada iminente de sua família à cidade.
- AFP
Goleiro abraça a cultura holandesa e a vida no centro da cidade
Ao descrever sua rotina diária, Ter Stegen elogiou a atmosfera internacional de Amsterdã, os moradores simpáticos e o tamanho compacto da cidade. Morando em uma localização central, o goleiro revelou que atualmente está procurando comprar uma bicicleta para se deslocar facilmente pelas ruas planas da cidade.
Ele destacou como a estabilidade emocional fora de campo se traduz diretamente em boas atuações.
"Estou muito feliz com a decisão", disse Ter Stegen. "Amsterdã é relativamente pequena, tudo é plano, e você consegue se deslocar de forma super tranquila. No momento, estou trabalhando para conseguir uma bicicleta porque dirigir um carro lá é um pouco difícil. É a melhor forma de se locomover."
Ter Stegen ignora provocações de vizinho holandês antes da partida
Acrescentando um toque pessoal único ao confronto de quinta-feira pela Liga das Nações, Ter Stegen reconheceu que jogar na Johan Cruyff Arena é como competir na sala de estar da própria casa. Ele revelou que trabalhadores locais e vizinhos em Amsterdã brincaram com ele sobre quantos gols vai sofrer contra a Holanda.
O goleiro quer sair sem ser vazado e conquistar o direito de se gabar quando voltar para casa.
"As pessoas estão muito animadas para o jogo, e fico feliz que seja na minha sala de estar", sorriu Ter Stegen. "Todo faz-tudo que instalou coisas no meu apartamento disse: 'Vamos ver quantos gols você vai sofrer'. Meu objetivo é sair de lá de cabeça erguida e brincar com eles de volta."
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Goleiro da Alemanha mira o direito de se gabar em território familiar
Ter Stegen espera uma fascinante batalha tática contra uma equipe da Holanda que também está se adaptando a uma nova identidade sob o comando de um novo treinador. O goleiro do Ajax segue determinado a ajudar a Alemanha a garantir a vitória no gramado que agora conhece intimamente.
A Alemanha entra na partida ansiosa para iniciar sua campanha no grupo com o máximo de pontos.
Ter Stegen busca comandar a defesa e garantir um retorno vitorioso ao seu novo estádio.
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