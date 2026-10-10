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'É legal': astro do Manchester City, Erling Haaland, revela que passa completamente despercebido em público após abandonar o tradicional cabelo comprido
Haaland abraça a vida tranquila
Haaland é há muito tempo uma das figuras mais reconhecíveis do futebol mundial, em grande parte por causa da combinação entre sua finalização clínica e sua aparência marcante, semelhante à de um viking. No entanto,o jogador de 26 anos decidiu que era hora de mudar antes da atual temporada, optando por um novo visual radical que pegou todo o mundo do esporte de surpresa. Apesar de seu status como ícone global, o atacante descobriu que sua nova estética permite que ele se misture à multidão com muito mais facilidade do que antes.
Ao falar sobre a transição para o corte mais curto, o internacional norueguês explicou que a ausência de seu cabelo loiro esvoaçante mudou a forma como ele é percebido pelo público no dia a dia. "Não sou mais tão reconhecido na rua. Vocês não veem mais o belo cabelo loiro. É uma mudança e acho que é legal", disse ele à Sky Sports.
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Novo corte de cabelo dramático provoca frenesi global
Haaland previu que seu novo penteado dramático geraria alguma repercussão online, mas a enorme dimensão do fascínio internacional o pegou completamente de surpresa. Veículos de mídia de todo o mundo e torcedores rapidamente passaram a se fixar em cada detalhe de sua transformação pessoal, transformando seu novo visual em manchete mundial.
Apesar dos holofotes intensos, o atacante está lidando bem com a atenção extra. "Eu esperava que viralizasse um pouco, mas não esperava que o mundo inteiro olhasse para mim com meu novo corte de cabelo, foi bem engraçado", acrescentou.
Mantendo o novo visual
Abandonar o rabo de cavalo representa uma grande reviravolta para o atacante, que anteriormente havia afirmado que seu cabelo comprido era uma fonte de sua força em campo. Ele chegou até a creditar a Zlatan Ibrahimovic o conselho de nunca cortá-lo, embora claramente tenha decidido seguir seu próprio caminho nesta temporada. O próprio Ibrahimovic esteve entre o coro de vozes que reagiram à mudança, perguntando em tom de brincadeira ao jogador do City se ele havia perdido uma aposta antes do início da atual temporada da Premier League.
O cabelo loiro era tão intrínseco à marca de Haaland que recentemente se tornou tema de uma disputa judicial. Como informou a AFP, o atacante e seus representantes tomaram medidas contra a Norwegian Air Shuttle depois que a empresa usou uma imagem alterada digitalmente de uma aeronave com um rabo de cavalo para promover passagens aéreas. Apesar de a companhia aérea alegar que a publicação foi uma demonstração espontânea de apoio à seleção nacional, o processo destacou o quanto os marcadores estéticos específicos de Haaland se tornaram valiosos no mundo comercial.
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O domínio em campo continua
Embora sua aparência tenha mudado, sua eficiência letal diante do gol continua exatamente a mesma. Haaland teve um início arrasador na nova temporada sob o comando de Enzo Maresca, que assumiu o cargo no Etihad Stadium após a saída de Pep Guardiola. O atacante já balançou as redes sete vezes em suas primeiras sete partidas em todas as competições, provando que seu faro de gol não estava ligado ao comprimento do cabelo, como ele havia brincado certa vez.
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