Haaland é há muito tempo uma das figuras mais reconhecíveis do futebol mundial, em grande parte por causa da combinação entre sua finalização clínica e sua aparência marcante, semelhante à de um viking. No entanto,o jogador de 26 anos decidiu que era hora de mudar antes da atual temporada, optando por um novo visual radical que pegou todo o mundo do esporte de surpresa. Apesar de seu status como ícone global, o atacante descobriu que sua nova estética permite que ele se misture à multidão com muito mais facilidade do que antes.

Ao falar sobre a transição para o corte mais curto, o internacional norueguês explicou que a ausência de seu cabelo loiro esvoaçante mudou a forma como ele é percebido pelo público no dia a dia. "Não sou mais tão reconhecido na rua. Vocês não veem mais o belo cabelo loiro. É uma mudança e acho que é legal", disse ele à Sky Sports.