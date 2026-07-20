Scaloni passou de uma contratação discreta a trazer sucesso consistente para a Argentina desde sua chegada, em 2018.

Antes de sua chegada, a Argentina estava há 28 anos sem conquistar um título importante no futebol masculino, mas, em três anos, ele levou a seleção a levantar a Copa América em 2021. Em seguida, após desenvolver uma estratégia que tirou o melhor do craque Lionel Messi, a equipe finalmente encerrou sua espera de 36 anos pelo título da Copa do Mundo — derrotando a França de Kylian Mbappé em uma final dramática em 2022. A Albiceleste continuaria seu sucesso em 2024, conquistando mais uma Copa América nos Estados Unidos.

“Este lugar é maravilhoso. É um lugar de sonho”, disse Scaloni no domingo, refletindo sobre sua passagem pela Argentina. “Nunca teríamos imaginado [todos os troféus conquistados], eu e minha comissão técnica.

No entanto, Scaloni ressaltou que repetir esses sucessos e lidar com as expectativas que vêm com isso pode ser um desafio grande demais para outro ciclo da Copa do Mundo.

“Para continuar, são necessárias muitas coisas. É muito difícil recriar isso novamente”, disse ele, lutando para conter as lágrimas. “Tentamos até o último minuto dar o nosso melhor [na final]. Acho que é justo que eu reserve um tempo para refletir sobre isso.”

Scaloni deixaria a coletiva de imprensa momentos depois, dizendo que estava “muito triste” para a imprensa presente. Ao sair, recebeu uma grande salva de palmas da imprensa argentina.