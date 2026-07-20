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“É justo que eu reserve um tempo para refletir sobre isso” - O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, se emociona ao falar sobre o futuro da seleção nacional
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"Este é um lugar dos sonhos"
Scaloni passou de uma contratação discreta a trazer sucesso consistente para a Argentina desde sua chegada, em 2018.
Antes de sua chegada, a Argentina estava há 28 anos sem conquistar um título importante no futebol masculino, mas, em três anos, ele levou a seleção a levantar a Copa América em 2021. Em seguida, após desenvolver uma estratégia que tirou o melhor do craque Lionel Messi, a equipe finalmente encerrou sua espera de 36 anos pelo título da Copa do Mundo — derrotando a França de Kylian Mbappé em uma final dramática em 2022. A Albiceleste continuaria seu sucesso em 2024, conquistando mais uma Copa América nos Estados Unidos.
“Este lugar é maravilhoso. É um lugar de sonho”, disse Scaloni no domingo, refletindo sobre sua passagem pela Argentina. “Nunca teríamos imaginado [todos os troféus conquistados], eu e minha comissão técnica.
No entanto, Scaloni ressaltou que repetir esses sucessos e lidar com as expectativas que vêm com isso pode ser um desafio grande demais para outro ciclo da Copa do Mundo.
“Para continuar, são necessárias muitas coisas. É muito difícil recriar isso novamente”, disse ele, lutando para conter as lágrimas. “Tentamos até o último minuto dar o nosso melhor [na final]. Acho que é justo que eu reserve um tempo para refletir sobre isso.”
Scaloni deixaria a coletiva de imprensa momentos depois, dizendo que estava “muito triste” para a imprensa presente. Ao sair, recebeu uma grande salva de palmas da imprensa argentina.
- Bildbyran
"Eu sei o que quero fazer"
Antes de deixar a coletiva, Scaloni revelou que tem conversas agendadas com Tapia e admitiu que sua decisão já está praticamente tomada. Ele também ressaltou que não vai sair até que seu contrato termine, em dezembro de 2026.
“Vou conversar com o presidente. Vou cumprir meu contrato até o fim. Sei o que quero fazer. Sinto que preciso refletir. Não sei se algo tão grande assim pode ser feito [novamente]”, disse ele.
- AFP
'Chorei até não poder mais'
A Argentina perdeu por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo, em uma partida muito disputada, na qual a equipe de Scaloni não conseguiu registrar nem um único chute a gol e só conseguiu chutar pela primeira vez aos 105 minutos. Scaloni ressaltou que, em sua opinião, a partida foi muito equilibrada, apesar da vantagem considerável da Espanha nas estatísticas de ataque.
“Estamos extremamente gratos aos nossos torcedores. Conseguimos chegar até a final em uma partida tão aberta. Estivemos perto. Gostaria de agradecer aos meus jogadores e a todos que nos ajudaram”, disse ele.
Enquanto as câmeras se concentravam principalmente na reação emocionada de Messi ao perder a chance de conquistar sua segunda Copa do Mundo, Scaloni reconheceu a decepção geral do grupo.
“Eu já chorei muito no vestiário”, disse ele. “Sou grato a este grupo; eles foram guerreiros.”
- Getty Images Sport
Reflexões sobre Messi
Messi pode ter disputado sua última Copa do Mundo aos 39 anos, e Scaloni se mostrou extremamente grato pelos oito anos que os dois passaram juntos — se for esse o caso.
“Ele é o melhor jogador de futebol de todos os tempos. Foi incrível”, disse Scaloni.
Com a Argentina sem marcar gols em sua última partida, Messi terminaria em segundo lugar na disputa pela Chuteira de Ouro, atrás de Mbappé — com oito gols contra os dez marcados pelo francês. Ainda assim, Messi foi um dos melhores jogadores do torneio, somando quatro assistências em oito partidas.
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