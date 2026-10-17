O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, afirmou acreditar que Joao Pedro pode consolidar seu lugar entre os melhores atacantes da Premier League após um início de temporada brilhante. O brasileiro de 25 anos marcou cinco gols e deu três assistências em cinco partidas na competição, incluindo dois gols na vitória por 5 a 1 sobre o Bournemouth.

Antes da visita ao Everton neste sábado, no Hill Dickinson Stadium, Alonso elogiou a vontade e a dedicação do atacante desde a pré-temporada.

O técnico do Chelsea ressaltou que manter a regularidade ao longo de 38 jogos continua sendo o maior teste para qualquer artilheiro de elite.