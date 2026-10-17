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Chelsea FC v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi
Traduzido por

“É isso que queremos!”: Xabi Alonso lança desafio a Joao Pedro, astro do Chelsea em grande fase

Chelsea
J. Pedro
X. Alonso
Everton
Premier League
Everton x Chelsea

O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, comemorou o início de temporada em grande fase de Joao Pedro antes da visita ao Everton, no sábado. O treinador espanhol desafiou o atacante brasileiro a manter a regularidade e se firmar entre os principais atacantes da Premier League.

  • Alonso desafia Joao Pedro a manter a boa fase de gols

    O técnico do Chelsea, Xabi Alonso, afirmou acreditar que Joao Pedro pode consolidar seu lugar entre os melhores atacantes da Premier League após um início de temporada brilhante. O brasileiro de 25 anos marcou cinco gols e deu três assistências em cinco partidas na competição, incluindo dois gols na vitória por 5 a 1 sobre o Bournemouth.

    Antes da visita ao Everton neste sábado, no Hill Dickinson Stadium, Alonso elogiou a vontade e a dedicação do atacante desde a pré-temporada.

    O técnico do Chelsea ressaltou que manter a regularidade ao longo de 38 jogos continua sendo o maior teste para qualquer artilheiro de elite.

  • Chelsea v Luton Town - Carabao Cup Second RoundGetty Images Sport

    Técnico elogia presença de toda a linha de ataque

    Em entrevista à imprensa, Alonso explicou como uma conversa durante a pré-temporada criou grandes expectativas para a evolução do atacante. “É isso que queremos, é isso que ele quer”, disse Alonso. “Não se trata apenas dos cinco gols que ele marcou até agora.”

    “Desde o primeiro dia da pré-temporada, conversamos sobre isso, sobre o próximo passo que ele queria dar. Ele começou muito bem na pré-temporada e também nesta temporada.”

    “Quando você quer se tornar um atacante de alto nível nesta liga, precisa estar pronto para causar impacto em cada jogo. Ele está conseguindo, e precisamos que continue assim.”

  • Alonso admira a sintonia e a fome de gol na área

    Alonso elogiou a contribuição de Joao Pedro em diferentes aspectos do jogo e destacou como sua capacidade de participar da construção das jogadas melhora o desempenho de quem joga ao seu lado. "Até agora, e mesmo antes disso, eu já conseguia vê-lo marcando muitos gols, e ele vive um bom momento", observou Alonso. "Ele terá uma temporada muito boa porque tem fome de gols e está marcando."

    "Ele quer estar dentro da área e também quer ajudar a equipe nas proximidades dela. É um jogador muito completo."

    "Gosto muito da forma como ele joga e como se entrosa com seus companheiros de equipe."

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  • Chelsea v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Chelsea se prepara para duro teste físico fora de casa contra o Everton

    O Chelsea terá um duro teste contra o Everton, que ocupa a quinta posição na Premier League, logo à frente do Chelsea pelo saldo de gols. Alonso espera uma partida de grande exigência física fora de casa, enquanto seu elenco busca ganhar embalo.

    “Sem dúvida, vencer um desses jogos é um desafio para nós, mas, para mim, todos os jogos são difíceis”, concluiu Alonso. “Cada um é difícil, e fora de casa é ainda mais difícil.”

    “Sabemos que amanhã precisamos fazer muitas coisas direito: jogar bem, competir, disputar as jogadas, vencer os duelos e jogar bem com a bola. Então será muito exigente e desafiador.”

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