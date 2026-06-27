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“É isso que os veteranos sabem fazer!” – Rudi Garcia critica as críticas “desagradáveis” a Kevin De Bruyne, Leandro Trossard e Romelu Lukaku, enquanto a Bélgica, com atuação cinco estrelas, vence a fase de grupos da Copa do Mundo
As estrelas experientes da Bélgica respondem aos seus críticos
A Bélgica garantiu a liderança do seu grupo na Copa do Mundo com uma vitória por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia, o que levou Garcia a elogiar o núcleo experiente da equipe. Em declarações após a partida, Garcia criticou aqueles que haviam questionado os jogadores mais experientes do elenco antes do torneio.
De Bruyne e Lukaku tiveram papéis de destaque na vitória, combinando-se para impulsionar o ataque da Bélgica. Garcia argumentou que a atuação deles mostrou que a experiência continua sendo um dos maiores pontos fortes da equipe, e não uma fraqueza. Trossard também recebeu reconhecimento por sua contribuição. Embora De Bruyne e Lukaku tenham atraído a maior parte da atenção, Garcia destacou a disciplina tática e a influência do atacante do Arsenal ao longo da fase de grupos.
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Garcia condena as críticas aos veteranos da Bélgica
Após a partida, Garcia rejeitou as críticas dirigidas aos jogadores mais experientes da Bélgica — Lukaku, De Bruyne, Trossand e Thibaut Courtois —, afirmando que o desempenho deles havia respondido àqueles que questionavam sua idade e importância para a seleção nacional.
“Eu realmente não suporto quando meus quatro líderes são chamados de ‘veteranos’. É feio. É horrível. Se você tem a sorte, como país, de ter jogadores desse calibre, então incentive-os”, explicou ele, conforme citado pelo HLN. “E com isso, eles deram a resposta. Leandro com dois gols, um gol e uma assistência de Kevin De Bruyne, Romelu com um gol. Vêem, é isso que os veteranos da Bélgica são capazes de fazer. Eu só queria enfatizar isso.
“Eu soube disso (das críticas). Estava sendo discutido até mesmo na França. Isso não me deu nenhuma motivação extra. Tenho confiança em todos os meus jogadores. Olha, eles só podem realmente responder em um lugar, que é em campo. E foi isso que eles fizeram.
“Veja o Leandro, por exemplo. Ele não é muito valorizado pelo público em geral pelo que faz pela seleção, mas provou seu valor em campo mais uma vez. Além disso, não tenho mais nada a acrescentar sobre isso.”
A Bélgica continua sem avançar, apesar do bom desempenho no final da partida
Garcia insistiu que a impressionante vitória da Bélgica deve ser vista com cautela, apesar de ter garantido o primeiro lugar no grupo. Ele reconheceu a importância de vencer por quatro gols, mas ressaltou que a equipe havia alcançado apenas seu primeiro objetivo.
“Ainda não ganhamos nada. Apenas passamos da fase de grupos”, disse Garcia. “Mas foi bom vencer por quatro gols. Isso era necessário para termos uma chance de terminar em primeiro lugar no grupo.”
Ele também sugeriu que terminar em primeiro lugar pode não ser necessariamente uma vantagem, acrescentando: “Embora, para ser sincero, eu não saiba se é realmente tão bom assim termos vencido o grupo. Não podemos dizer que a Copa do Mundo tenha realmente começado ainda, porque estamos apenas na terceira partida, mas estamos ficando cada vez melhores no torneio.”
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A Bélgica se prepara para a fase eliminatória
A Bélgica chega agora às fases eliminatórias com um histórico de uma vitória e dois empates no Grupo C. A seleção se prepara para a fase de 32 no Seattle Stadium, no dia 1º de julho, enquanto aguarda o resultado dos jogos restantes da fase de grupos para saber quem será seu adversário.