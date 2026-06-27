“É isso que os veteranos sabem fazer!” – Rudi Garcia critica as críticas “desagradáveis” a Kevin De Bruyne, Leandro Trossard e Romelu Lukaku, enquanto a Bélgica, com atuação cinco estrelas, vence a fase de grupos da Copa do Mundo

Após a partida, Garcia rejeitou as críticas dirigidas aos jogadores mais experientes da Bélgica — Lukaku, De Bruyne, Trossand e Thibaut Courtois —, afirmando que o desempenho deles havia respondido àqueles que questionavam sua idade e importância para a seleção nacional.

“Eu realmente não suporto quando meus quatro líderes são chamados de ‘veteranos’. É feio. É horrível. Se você tem a sorte, como país, de ter jogadores desse calibre, então incentive-os”, explicou ele, conforme citado pelo HLN. “E com isso, eles deram a resposta. Leandro com dois gols, um gol e uma assistência de Kevin De Bruyne, Romelu com um gol. Vêem, é isso que os veteranos da Bélgica são capazes de fazer. Eu só queria enfatizar isso.

“Eu soube disso (das críticas). Estava sendo discutido até mesmo na França. Isso não me deu nenhuma motivação extra. Tenho confiança em todos os meus jogadores. Olha, eles só podem realmente responder em um lugar, que é em campo. E foi isso que eles fizeram.

“Veja o Leandro, por exemplo. Ele não é muito valorizado pelo público em geral pelo que faz pela seleção, mas provou seu valor em campo mais uma vez. Além disso, não tenho mais nada a acrescentar sobre isso.”