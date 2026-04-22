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Kaylin Kyle Mic'd Up (04.22.2026)GOAL
Thomas Hindle

Traduzido por

“É incrível pensar no quanto a Major League Soccer evoluiu” – Kaylyn Kyle, da Apple TV, fala sobre o Vancouver Whitecaps, a seleção canadense de Jesse Marsch e a chegada de Neymar à MLS

Major League Soccer
Canadá
Inter Miami CF
Vancouver Whitecaps
J. Marsch
Especiais e Opinião

Em entrevista: Kaylyn Kyle analisa os times canadenses da MLS, quem o Inter Miami poderia contratar para substituir Javier Mascherano e por que Neymar seria uma excelente opção para a América do Norte

Kaylyn Kyle é canadense e tem orgulho disso. Não é segredo que a ex-estrela da seleção feminina canadense, que nasceu não muito longe de Vancouver, tem um carinho especial pelos compatriotas que jogam na MLS. Afinal, existe um vínculo especial entre eles. Os canadenses se unem, e o futebol canadense está em ascensão. Kyle se dedicou de corpo e alma pela geração anterior. Agora, ela pode acompanhar o desenrolar desses sucessos.

“Já me meti em encrencas tantas vezes, e na verdade não me importo. Sou canadense sem vergonha. Não me importo. Amo Vancouver. Cresci com o Vancouver Whitecaps”, ela conta ao GOAL.

E agora é um bom momento para ser torcedor. O Whitecaps disputou a final da MLS Cup no ano passado e esteve a um passo de levantar um merecido troféu, graças a uma aula de Lionel Messi. Isso teria sido uma grande conquista para uma franquia que pode estar prestes a mudar de cidade. A boa notícia para Kyle e seus compatriotas canadenses? O Vancouver está de volta, e pode estar um pouco melhor.

“Para mim, eles praticam um dos estilos mais bonitos de futebol da Major League Soccer, porque sabem jogar pelo primeiro passe. Mas também têm várias maneiras diferentes de construir jogadas com jogadores distintos. Temos Andrés Cubas e Sebastian Berhalter, que são indiscutivelmente dois dos melhores duos de pivôs da liga. Tem o Thomas Muller, que ainda não marcou, então vai ser assustador quando ele marcar. Tem o Ryan Gauld, que não tem jogado devido a uma lesão. Tem o Brian White, que está abrindo caminho para a Seleção Masculina dos EUA. Portanto, há muitos pontos de interrogação em torno do Vancouver”, acrescenta ela.

Ainda bem, porque a Conferência Oeste, onde os Whitecaps lideram atualmente, está repleta de talentos. O LAFC é bom, mas o San Jose Earthquakes, em ascensão, também não fica atrás. As melhores equipes são fortes, e o meio-campo está melhor do que há algum tempo. Kyle acredita que isso é, sem dúvida, algo positivo.

Há outras novidades também nesta liga caótica. Houve rumores de que Neymar poderia vir para a MLS e vestir a camisa do FC Cincinnati. Seria uma reviravolta interessante, mas também, na opinião de Kyle, uma boa combinação. Afinal, Neymar ainda tem muito a oferecer.

“Neymar em qualquer lugar faz sentido. Acho que as travessuras fora de campo de Neymar tiraram o foco dele como jogador de futebol. Mas sejamos totalmente honestos: quando Messi e Cristiano Ronaldo estavam no auge, na época do Barcelona e do Real Madrid, Neymar estava lá. Ele é indiscutivelmente, e ainda é, um dos três ou quatro melhores jogadores que já surgiram no Brasil, de tão bom que ele é”, acrescenta ela.

É um cenário frenético, e Kyle o analisa semana após semana para a Apple TV. Ela sentou-se para falar sobre a MLS, a Copa do Mundo, Neymar e muito mais em mais uma edição do Mic’d Up, uma seção recorrente em que o GOAL explora a perspectiva de analistas, comentaristas e outros especialistas sobre o estado do futebol nos EUA e no exterior.

NOTA: Esta entrevista foi levemente editada para maior concisão e clareza.

  • Vancouver Whitecaps FC v Minnesota United FCGetty Images Sport

    ATÉ O MOMENTO DA TEMPORADA DA MLS

    GOAL: Qual é a sua opinião geral sobre a temporada da MLS até agora?

    KYLE: O panorama geral das últimas temporadas é que sempre dissemos que a Conferência Leste é mais difícil do que a Oeste. Tem times mais competitivos. E acho que essa narrativa mudou este ano. O Oeste está um pouco mais competitivo, o que nunca vimos antes. E também há a narrativa de que cerca de oito ou nove times estão começando a se destacar dos demais e abrir vantagem. São os times que realmente foram atrás e causaram grande impacto ao contratar grandes jogadores. E acho que isso é algo que nunca vimos na Major League Soccer.

    GOAL: ISSO É UMA COISA BOA?

    KYLE: Você vê isso na Premier League. Você vê na La Liga, na Ligue 1, você sabe onde seus times vão terminar no final da temporada, enquanto na Major League Soccer, se você tentar prever, você enlouquece. Você não sabe quem vai ganhar a cada duas semanas. Eles nos fazem fazer essas previsões malucas na pré-temporada. E eu sempre adoro fazê-las, mas também sempre odeio fazê-las.

    Também acho que as narrativas em torno da liga mudam, tipo, olha só quanto dinheiro foi injetado na infraestrutura. Acho que são uns US$ 10 bilhões em infraestrutura específica para o futebol aqui na América do Norte. E isso diz muito em comparação com o que víamos quando Don Garber, nosso comissário, assumiu, quando havia apenas 10 times da Major League Soccer. Agora você tem estádios específicos para o futebol, campos de treinamento específicos para o futebol. A Copa do Mundo está chegando, e as maiores seleções do mundo vão treinar em alguns campos de treinamento específicos para futebol da MLS, porque são de classe mundial e de primeira linha. E muitos desses jogadores que chegam e que já vimos ficam tipo: “Nossa, que instalação de treinamento incrível.” É bem louco pensar em quão longe a Major League Soccer chegou em apenas três décadas.

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  • Thomas Muller Vancouver Whitecaps 12062025(C)Getty Images

    SOBRE AS EQUIPES CANADENSES NA MLS

    GOAL: Em relação ao Vancouver, o que você acha das chances deles este ano? O que falta para eles conseguirem o título? Eles chegaram à final da copa no ano passado, mas o que está faltando?

    KYLE:Já me meti em encrencas tantas vezes, e na verdade não me importo. Sou, sem me desculpar por isso, um canadense. Não me importo. Amo Vancouver. Cresci com o Vancouver Whitecaps.

    No momento, não acho que esteja faltando muito para o Vancouver. Acho que, se você observar o Vancouver Whitecaps nas duas últimas temporadas sob o comando de Jesper Sorensen, ele é um dos meus treinadores favoritos da Major League Soccer. Ele implementou uma filosofia de jogo. Acho que não tínhamos isso com o Vanni Sartini. Acho que ele meio que construiu a base e levou o time até onde pôde. Ele acrescentou seu caráter, suas travessuras fora de campo da melhor maneira possível. Ele meio que deu confiança aos jogadores.

    E então você tem Sorensen, que chegou, e eles jogam, na minha opinião, um dos estilos mais bonitos de futebol da Major League Soccer, porque conseguem jogar pelo primeiro passe. Mas também têm várias maneiras diferentes de construir jogadas com jogadores distintos. Você tem Andrés Cubas e Sebastian Berhalter, que são indiscutivelmente dois dos melhores duos de pivôs da liga. Você tem Thomas Muller, que ainda não marcou, então vai ser assustador quando ele marcar. Você tem um Ryan Gauld que não tem jogado devido a uma lesão. Tem Brian White, que está abrindo caminho para a Seleção Masculina dos EUA. Portanto, há muitos pontos positivos em torno do Vancouver, além da capacidade de vender jogadores também. Mas não veja isso como o Philadelphia Union, por exemplo, onde você vende tantos jogadores que parece um time completamente diferente, enquanto o Vancouver conseguiu manter o equilíbrio. O que é, o que é notável.

    GOAL: E quanto ao Montreal. Eles demitiram um técnico, não há muito com que se animar. Isso é apenas negligência?

    KYLE: A questão é que, quer fossem o Montreal Impact antes ou o FC Montreal, a torcida deles é incomparável; além disso, eles construíram um estádio incrível, feito especificamente para o futebol, o que é surreal. Tenho pena dos torcedores, antes de tudo, porque eles aparecem nos momentos bons, ruins e péssimos, como Vancouver fez por tantos anos. E agora, Vancouver está ganhando. Eles estão investindo. Estão trazendo grandes jogadores, como Thomas Müller. Tive que reler o X quando isso aconteceu!

    E Montreal simplesmente nunca foi esse tipo de time, com exceção de Nacho Piazzi, que jogou na MLS. Ele era um dos pilares deles lá. Eles nunca foram realmente empolgantes. E eles vendem muito, tipo, os jovens que estão surgindo, obviamente. Então é triste ver o que está acontecendo em Montreal, porque poderia ser tão incrível.

    E aí o Toronto, acho que eles só fizeram algumas contratações ruins de jogadores designados, deram a volta por cima e gastaram muito dinheiro no Josh Sargent. Então, vamos torcer para que ele se dê bem e marque gols toda semana. Porque, se não, tipo, eu ainda acho que o Toronto está, sinceramente, a mais duas janelas de transferências de se tornar competitivo no Leste.

    GOAL: Sobre Toronto, isso é interessante. Parece que é apenas uma reconstrução neste momento...

    KYLE: Quantas vezes você pode dizer que é uma reconstrução quando se trata do Toronto? Porque o Toronto injeta dinheiro. E é isso que eu adoro neles. Adoro que o Toronto seja sem remorso, tipo: “Nós estragamos tudo. Vamos lá gastar US$ 22 milhões no Josh Sargent com bônus extras. Pode chegar a US$ 27 milhões." Tipo, é um número absurdo. Acho que eles gastaram demais com ele? Sim, acho que poderiam ter contratado três jogadores para preencher as vagas e construir o time.

  • Santos v Fluminense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    SOBRE A TRANSPERÊNCIA DE NEYMAR PARA A MLS

    GOAL: Temos ouvido rumores sobre a possível ida de Neymar para o FC Cincinnati. A contratação de Neymar faria sentido na MLS?

    KYLE: Sim.

    GOAL: Você acha que sim?

    KYLE: Neymar faz sentido em qualquer lugar. Acho que as travessuras de Neymar fora de campo tiraram o foco dele como jogador de futebol. Mas sejamos totalmente honestos: quando Messi e Cristiano Ronaldo estavam no auge, na época do Barcelona e do Real Madrid, Neymar estava lá. Ele é indiscutivelmente, e ainda é, um dos três ou quatro melhores jogadores que já surgiram no Brasil, de tão bom que ele é. No momento, no Santos, ele está em forma e saudável. Eu não ficaria surpreso se Carlo Ancelotti o convocasse para a seleção brasileira. Acho que seria tolice não o fazer.

    GOAL: Parece que isso precisa acontecer...

    KYLE: Tem que acontecer. Porque eu olho para a última convocação da Seleção e penso: não tem ninguém como o Neymar, quando ele está saudável e em forma. Sinto que essa vai ser a última Copa do Mundo dele. Esse é o último momento do Neymar em que a gente pensa: “Dá pra gente algo positivo pra encerrar a sua carreira! Não nos dê algo que nos faça pensar: ‘Ah, ele vai pro carnaval, tipo, pro aniversário da irmã’.” Dê-nos o Neymar que sempre amamos e adoramos, porque ele é um jogador fantástico e é tão bom pro esporte.

  • Inter Miami CF v Austin FCGetty Images Sport

    SOBRE JAVIER MASCHERANO E O INTER MIAMI

    PERGUNTA: Se você fosse o Jorge Mas e o David Beckham, quem vocês escolheriam como próximo técnico do Inter Miami?

    KYLE: Quem você me indicaria? Porque me dê três, e então eu te dou os meus dois.

    GOAL: Vamos lá, Xavi...

    KYLE: Esse foi meu primeiro pensamento.

    GOAL: Lionel Scaloni, depois da Copa do Mundo

    KYLE: Essa é uma ótima, ótima sugestão. Sim, sei que as pessoas estão falando do Wilfried Nancy, e ele precisa ficar longe disso. Acho que, com a maneira como ele treina e as grandes personalidades daquele time, haveria um atrito. Não é nada contra o Wilfried Nancy. Acho que ele é um técnico brilhante. Só não acho que esse seja o cargo certo para ele. Eu definitivamente consigo imaginar o Scaloni depois da Argentina, especialmente se eles tiverem uma boa Copa do Mundo.

  • Canada v Iceland - International FriendlyGetty Images Sport

    SOBRE O CANADÁ E A COPA DO MUNDO

    GOAL: Dá-me uma previsão para a seleção canadense na Copa do Mundo.

    KYLE: Acho que vamos terminar em primeiro lugar no nosso grupo. Depois, ficamos em casa, jogamos em Vancouver. E acho que posso dizer que vamos passar da fase de 32.

    GOAL: Isso seria um sucesso?

    KYLE: Sim! Claro que sim. Olho para a fase de grupos agora, são 12 grupos, e como é uma Copa do Mundo maior, são 48 seleções. Se não passarmos da nossa fase de grupos, não merecemos. Sinceramente, acho que temos a chance de terminar em primeiro lugar no nosso grupo e, então, vamos torcer para pegar um adversário mais fraco nas oitavas de final. Mas o Alphonso Davies precisa estar em forma, e a gente tem que começar a marcar gols, gols em jogadas de campo, porque, quer dizer, dois gols nos últimos sete jogos não é bom o suficiente.

    GOAL: Aproveitando, o que você acha do Jesse Marsch?

    KYLE: Adoro ele. Ele é honesto, é transparente. Ele foi jogador no mais alto nível. Ele treinou no mais alto nível, então ele entende. É muito diferente ser um técnico que não jogou no mais alto nível, quando você entra em um time que tem uma mentalidade de azarão, onde ele consegue levantar o ânimo da equipe. Eles querem jogar com um time de pressão alta, quase como o New York Red Bulls ou a organização Red Bull como um todo. Acho que temos os jogadores para fazer isso. Temos um time muito atlético. Temos juventude misturada com experiência. Só que agora estou curioso para ver se ele vai jogar com uma zaga de quatro ou cinco, e o que ele vai fazer com o Davies? Ele vai jogar como lateral? Vai colocá-lo como ponta? Vai colocá-lo como atacante? Eu simplesmente não sei o que ele vai fazer.