“É incrível pensar no quanto a Major League Soccer evoluiu” – Kaylyn Kyle, da Apple TV, fala sobre o Vancouver Whitecaps, a seleção canadense de Jesse Marsch e a chegada de Neymar à MLS

Kaylyn Kyle é canadense e tem orgulho disso. Não é segredo que a ex-estrela da seleção feminina canadense, que nasceu não muito longe de Vancouver, tem um carinho especial pelos compatriotas que jogam na MLS. Afinal, existe um vínculo especial entre eles. Os canadenses se unem, e o futebol canadense está em ascensão. Kyle se dedicou de corpo e alma pela geração anterior. Agora, ela pode acompanhar o desenrolar desses sucessos.

“Já me meti em encrencas tantas vezes, e na verdade não me importo. Sou canadense sem vergonha. Não me importo. Amo Vancouver. Cresci com o Vancouver Whitecaps”, ela conta ao GOAL.

E agora é um bom momento para ser torcedor. O Whitecaps disputou a final da MLS Cup no ano passado e esteve a um passo de levantar um merecido troféu, graças a uma aula de Lionel Messi. Isso teria sido uma grande conquista para uma franquia que pode estar prestes a mudar de cidade. A boa notícia para Kyle e seus compatriotas canadenses? O Vancouver está de volta, e pode estar um pouco melhor.

“Para mim, eles praticam um dos estilos mais bonitos de futebol da Major League Soccer, porque sabem jogar pelo primeiro passe. Mas também têm várias maneiras diferentes de construir jogadas com jogadores distintos. Temos Andrés Cubas e Sebastian Berhalter, que são indiscutivelmente dois dos melhores duos de pivôs da liga. Tem o Thomas Muller, que ainda não marcou, então vai ser assustador quando ele marcar. Tem o Ryan Gauld, que não tem jogado devido a uma lesão. Tem o Brian White, que está abrindo caminho para a Seleção Masculina dos EUA. Portanto, há muitos pontos de interrogação em torno do Vancouver”, acrescenta ela.

Ainda bem, porque a Conferência Oeste, onde os Whitecaps lideram atualmente, está repleta de talentos. O LAFC é bom, mas o San Jose Earthquakes, em ascensão, também não fica atrás. As melhores equipes são fortes, e o meio-campo está melhor do que há algum tempo. Kyle acredita que isso é, sem dúvida, algo positivo.

Há outras novidades também nesta liga caótica. Houve rumores de que Neymar poderia vir para a MLS e vestir a camisa do FC Cincinnati. Seria uma reviravolta interessante, mas também, na opinião de Kyle, uma boa combinação. Afinal, Neymar ainda tem muito a oferecer.

“Neymar em qualquer lugar faz sentido. Acho que as travessuras fora de campo de Neymar tiraram o foco dele como jogador de futebol. Mas sejamos totalmente honestos: quando Messi e Cristiano Ronaldo estavam no auge, na época do Barcelona e do Real Madrid, Neymar estava lá. Ele é indiscutivelmente, e ainda é, um dos três ou quatro melhores jogadores que já surgiram no Brasil, de tão bom que ele é”, acrescenta ela.

É um cenário frenético, e Kyle o analisa semana após semana para a Apple TV. Ela sentou-se para falar sobre a MLS, a Copa do Mundo, Neymar e muito mais em mais uma edição do Mic’d Up, uma seção recorrente em que o GOAL explora a perspectiva de analistas, comentaristas e outros especialistas sobre o estado do futebol nos EUA e no exterior.

NOTA: Esta entrevista foi levemente editada para maior concisão e clareza.