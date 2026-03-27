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toni-kroos(C)Getty Images
Tim Ursinus

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"É incrível o que ele está jogando agora": Toni Kroos elogia de forma especial um craque do Real Madrid

Liga dos Campeões
Real Madrid x Bayern de Munique
Real Madrid
Bayern de Munique
T. Kroos
F. Valverde
La Liga
Bundesliga

Antes do confronto com o Bayern de Munique na Liga dos Campeões, o ex-jogador Toni Kroos elogia especialmente um craque do Real Madrid.

Durante uma transmissão da Icon League, liga de futebol de salão que ele mesmo fundou, o campeão mundial de 2014, atuando como co-comentarista, destacou Federico Valverde como a principal ameaça do Real Madrid.

  • O uruguaio “voa pelos campos”, destacou Kroos: “É realmente impressionante o que ele está jogando no momento.” Seu ex-companheiro de equipe também é, além de suas atuações esportivas em campo, um líder em Madri. “Ele é um jogador que não tem apenas qualidade, mas também mentalidade”, explicou. 

    Valverde é, sem dúvida, um dos jogadores em melhor forma da Europa no momento; sobretudo nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, ele destacou sua importância para o Real. Na vitória por 3 a 0 na partida de ida, o versátil meio-campista marcou os três gols de maneira, em parte, espetacular. 

    Na ausência de Dani Carvajal, Valverde agora também usa a braçadeira de capitão. Em todas as competições, após 42 partidas oficiais nesta temporada, ele soma nada menos que 20 participações em gols, embora tenha disputado grande parte delas atuando nominalmente como lateral-direito. 

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  • FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Kroos e Valverde conquistaram juntos duas vezes a Liga dos Campeões

    Ao lado de Valverde, Kroos disputou um total de 187 partidas pelo Real e conquistou, ao lado do jogador de 27 anos, dois dos seus seis títulos da Liga dos Campeões, além de três campeonatos espanhóis. 

    Kroos, que jogou pelos dois clubes em sua carreira extremamente bem-sucedida, não fez, no entanto, nenhuma previsão para o tão aguardado confronto. O que está claro é que a defesa do Bayern de Munique terá uma tarefa gigantesca pela frente – possivelmente a maior da temporada até agora. Além de Valverde, Kylian Mbappé, que está recuperado, também está em excelente forma. Além disso, o técnico Álvaro Arbeloa pode contar com Vinícius Júnior ou Arda Güler no ataque. 

  • O FC Bayern busca bater o recorde de gols na Bundesliga

    Mas também o ataque do Bayern está transbordando de confiança neste momento. Na Bundesliga, Harry Kane, Michael Olise, Luis Diaz e companhia marcaram, após 27 rodadas, nada menos que 97 gols. O recorde de gols estabelecido pela própria equipe na temporada 1971/72 está, assim, sob forte ameaça, já que o campeão alemão marcou 101 vezes naquela época. 

    A partida de ida no lendário Bernabéu acontece já em cerca de duas semanas, no dia 7 de abril. Oito dias depois, será a vez da partida de volta na Allianz Arena, em Munique. O vencedor enfrentará o PSG ou o Liverpool na semifinal. 

  • Federico Valverde: Estatísticas do Real Madrid nesta temporada

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