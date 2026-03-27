"É incrível o que ele está jogando agora": Toni Kroos elogia de forma especial um craque do Real Madrid

O uruguaio “voa pelos campos”, destacou Kroos: “É realmente impressionante o que ele está jogando no momento.” Seu ex-companheiro de equipe também é, além de suas atuações esportivas em campo, um líder em Madri. “Ele é um jogador que não tem apenas qualidade, mas também mentalidade”, explicou.

Valverde é, sem dúvida, um dos jogadores em melhor forma da Europa no momento; sobretudo nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, ele destacou sua importância para o Real. Na vitória por 3 a 0 na partida de ida, o versátil meio-campista marcou os três gols de maneira, em parte, espetacular.

Na ausência de Dani Carvajal, Valverde agora também usa a braçadeira de capitão. Em todas as competições, após 42 partidas oficiais nesta temporada, ele soma nada menos que 20 participações em gols, embora tenha disputado grande parte delas atuando nominalmente como lateral-direito.