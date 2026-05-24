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"É inaceitável!" - Micky van de Ven expressa sua indignação com a temporada "vergonhosa" do Tottenham após escapar por pouco do rebaixamento
A permanência garantida sob o comando de De Zerbi
O Tottenham garantiu sua permanência na primeira divisão na última rodada da temporada, após uma vitória crucial por 1 a 0 contra o Everton. A grande reviravolta foi orquestrada por De Zerbi, que salvou o clube do rebaixamento após assumir o comando de um time em declínio. Os Spurs haviam vencido apenas sete partidas em seus primeiros 31 jogos. No entanto, o técnico italiano registrou três vitórias, dois empates e duas derrotas em seus primeiros sete jogos no comando, garantindo a permanência do time na divisão. Em entrevista ao programa Match of the Day, da BBC, Van de Ven, que atuou como capitão da equipe na ausência do capitão titular Cristian Romero, lesionado, não escondeu sua raiva em relação à situação.
- AFP
A honestidade brutal de Van de Ven
Van de Ven declarou: “É inaceitável que o último jogo que disputamos nesta temporada tenha sido contra o rebaixamento. Este clube conta com jogadores incríveis. Foi vergonhoso deixar a situação chegar à última rodada, mas conseguimos, e isso é o que importa.”
Ele acrescentou: “Para ser sincero, fiquei mais emocionado ao final do apito final. Foi uma temporada difícil para mim pessoalmente também. Joguei quase todas as partidas e sofri muito. As emoções são de muita felicidade, e não podemos deixar isso acontecer de novo.”
Palhinha tem como meta melhorar no futuro
João Palhinha, o herói da partida, também compartilhou suas impressões após uma campanha conturbada. O meio-campista português foi o mais rápido a reagir e aproveitou o rebote na trave para marcar, pouco antes do intervalo. Palhinha destacou a resiliência demonstrada por seus companheiros de equipe sob a liderança de De Zerbi. Em entrevista à Sky Sports, ele explicou: “Muitas coisas aconteceram nesta temporada, mas mostramos hoje do que somos capazes. Depois de uma temporada ruim como esta, nos apresentamos como um coletivo e tivemos um apoio incrível da torcida.”
- AFP
O que vem a seguir para o Tottenham?
De Zerbi espera construir sua equipe em torno de figuras-chave como Van de Ven, cujo contrato expira em 30 de junho de 2029. Apesar das dificuldades coletivas, o zagueiro teve uma excelente temporada individual, disputando 45 partidas em todas as competições, incluindo a Liga dos Campeões. Ele marcou sete gols e deu uma assistência em 3.943 minutos em campo. O clube pretende renovar o elenco e garantir que essa campanha desastrosa não se repita.