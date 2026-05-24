Van de Ven declarou: “É inaceitável que o último jogo que disputamos nesta temporada tenha sido contra o rebaixamento. Este clube conta com jogadores incríveis. Foi vergonhoso deixar a situação chegar à última rodada, mas conseguimos, e isso é o que importa.”

Ele acrescentou: “Para ser sincero, fiquei mais emocionado ao final do apito final. Foi uma temporada difícil para mim pessoalmente também. Joguei quase todas as partidas e sofri muito. As emoções são de muita felicidade, e não podemos deixar isso acontecer de novo.”