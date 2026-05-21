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É "improvável" que Neymar participe dos últimos jogos de preparação do Brasil para a Copa do Mundo, à medida que aumentam os temores de lesão
Agendada avaliação da Granja Comary
A seleção brasileira enfrenta uma avaliação médica de grande importância logo no primeiro dia de sua preparação para a Copa do Mundo. Quando o elenco se reunir na Granja Comary, no dia 27 de maio, a equipe médica dará prioridade a um exame minucioso da condição física de Neymar para determinar o seu caminho a seguir antes da viagem aos Estados Unidos.
Carlo Ancelotti estabeleceu um claro “mandato” de igualdade dentro do grupo, o que significa que Neymar estará sujeito aos mesmos protocolos médicos rigorosos que qualquer outro jogador que chegue com preocupações quanto à sua forma física. A comissão técnica está determinada a ter um panorama claro de sua disponibilidade antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre a escalação para a estreia no torneio.
- AFP
Relatos contraditórios sobre a lesão do bezerro
Há uma crescente “guerra de versões” quanto à gravidade da lesão entre o Santos e a equipe médica da Seleção. Enquanto o Santos descreveu oficialmente o problema como um “edema leve” e sugeriu que ele poderia até mesmo jogar contra o Deportivo Cuenca em 26 de maio, a CBF recebeu informações indicando que a lesão na panturrilha é mais grave do que foi divulgado.
Fontes indicaram à ESPN que a situação não é tão simples quanto o Santos alega e provavelmente exigirá um período de recuperação mais extenso. A hierarquia da Seleção se recusa a tomar uma decisão definitiva até que seus próprios médicos avaliem o atacante no final do mês.
Amistosos estão em dúvida para o craque da Seleção
Neste momento, as perspectivas de participação de Neymar nos próximos amistosos parecem cada vez mais sombrias. O Brasil deve enfrentar o Panamá em 31 de maio e o Egito em 5 de junho, mas a ESPN afirma que é “improvável” que o jogador de 34 anos seja escalado em qualquer uma dessas partidas, dado o estado atual de sua recuperação.
A principal preocupação de Ancelotti e de sua comissão técnica é garantir que Neymar esteja em plena forma até 13 de junho, quando o Brasil inicia sua campanha na Copa do Mundo contra o Marrocos. O foco mudou de dar a ele minutos de jogo nos amistosos para garantir que ele esteja pronto para as intensas exigências físicas da fase de grupos na América do Norte.
- AFP
Ancelotti mantém um protocolo rigoroso para os jogadores
Ancelotti já havia conversado por telefone com Neymar antes de sua convocação oficial para discutir sua situação. O técnico italiano teria reforçado a mensagem de que o craque do Santos não receberá tratamento especial nem prazos de avaliação diferentes dos de seus companheiros, independentemente de seu status como principal estrela da equipe.
A CBF não tomará nenhuma medida nem fará anúncios oficiais sobre uma possível substituição ou mudança de situação até depois da avaliação de 27 de maio. Por enquanto, o público brasileiro enfrenta uma espera ansiosa para ver se seu principal jogador estará apto a liderar a busca pelo sexto título mundial.