É "improvável" que Neymar participe dos últimos jogos de preparação do Brasil para a Copa do Mundo, à medida que aumentam os temores de lesão

A seleção brasileira enfrenta uma avaliação médica de grande importância logo no primeiro dia de sua preparação para a Copa do Mundo. Quando o elenco se reunir na Granja Comary, no dia 27 de maio, a equipe médica dará prioridade a um exame minucioso da condição física de Neymar para determinar o seu caminho a seguir antes da viagem aos Estados Unidos.

Carlo Ancelotti estabeleceu um claro “mandato” de igualdade dentro do grupo, o que significa que Neymar estará sujeito aos mesmos protocolos médicos rigorosos que qualquer outro jogador que chegue com preocupações quanto à sua forma física. A comissão técnica está determinada a ter um panorama claro de sua disponibilidade antes de tomar qualquer decisão definitiva sobre a escalação para a estreia no torneio.