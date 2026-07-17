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Harry Kane failure GFXGOAL
Thomas Hindle

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É improvável que Harry Kane tenha outra chance de conquistar a glória na Copa do Mundo após seu fracasso mais doloroso até agora com a seleção da Inglaterra - enquanto suas esperanças de ganhar a Bola de Ouro também estão agora por um fio

Análises
H. Kane
Copa do Mundo
Inglaterra
Especiais e Opinião
Inglaterra x Argentina
Argentina
Bayern de Munique

Na verdade, foi uma surpresa que os repórteres tenham demorado tanto para perguntar a Harry Kane sobre seu futuro. O atacante da Inglaterra estava ali, na zona mista, após uma derrota devastadora por 2 a 1 para a Argentina, diante do final desastroso de uma temporada notável. E só na terceira pergunta é que alguém perguntou ao capitão da Inglaterra quais seriam seus próximos passos.

Era uma pergunta pertinente, de fato. Kane está a duas semanas de completar 33 anos. Todo o senso comum do esporte sugere que esse declínio é iminente e que pode ser acentuado. Ele terá 35 anos quando chegar a Euro 2028. Talvez não seja mais o mesmo jogador.

E toda essa situação poderia realmente ter sido muito, muito diferente. A Inglaterra vencia por 1 a 0 aos 85 minutos na noite de quarta-feira. E se Kane tivesse aparecido naquela partida, o placar poderia ter sido maior. As 48 horas seguintes poderiam ter sido uma volta da vitória antes da final, uma série de matérias empolgantes sobre como Kane poderia levar a Inglaterra à glória.

Em vez disso, ficamos aqui, olhando para um jogador que quebrou inúmeros recordes pelo clube, mas que, no fim das contas, falhou pela seleção. O sucesso internacional é a última fronteira a ser conquistada por Kane. E parece que esse momento pode ter passado por ele.

“Estávamos perto, muito perto de outra final, mas não foi o suficiente. Demos tudo de nós nessas últimas sete semanas, e ficar aquém é difícil de aceitar! Sei que as expectativas são altas e com razão; estamos batendo na porta há oito anos, mas, mais uma vez, está faltando aquela peça final do quebra-cabeça”, disse ele nas redes sociais.

  • kane(C)Getty Images

    Um desempenho misto contra a Argentina

    Durante uma hora, a Inglaterra foi bastante convincente contra a Argentina. A equipe de Thomas Tuchel não tinha necessariamente condições de derrotar os atuais campeões da Copa do Mundo. Mas jogou de igual para igual. Quando Anthony Gordon marcou aos 55 minutos, não pareceu uma grande injustiça. Esse foi o primeiro golpe. A Argentina, presumivelmente, desferiria outro. A Inglaterra estava bem preparada para revidar.

    É claro que não o fez. A Inglaterra se encolheu na defesa. A Argentina atacou sem medo. Lionel Scaloni comentou que a Argentina “sentiu o cheiro de sangue na água”. Tuchel poderia muito bem ter jogado isca.

    E Kane foi um espectador estranho durante a maior parte do jogo. Suas estatísticas da partida são desanimadoras: 26 toques na bola, nove passes completados, um chute (bloqueado) e zero toques na área da Argentina. Talvez essa seja uma descrição um pouco injusta do desempenho geral de Kane na partida.

    Foi uma partida acirrada, e Kane estava, bem, pronto para a briga. Na verdade, ele passou a maior parte do primeiro tempo se envolvendo na disputa. Ele tentou mais duelos do que Lisandro Martínez e Alexis Mac Allister. Houve momentos em que ele se jogou de cabeça na briga de forma bastante imprudente.

    Isso foi valioso no primeiro tempo, quando não havia muito futebol para se jogar. Mas, no segundo tempo, quando a Inglaterra precisava avançar, as coisas não deram certo.

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  • Harry Kane Thomas Tuchel England 2026 World Cup NorwayGetty

    "Tivemos dificuldade para manter o foco"

    O segundo tempo, depois que a Inglaterra marcou, apresentou um estranho dilema tático para Tuchel. Para ser justo, ele se encontrava em uma situação bastante peculiar. A Inglaterra havia realizado uma heróica ação de retaguarda no Azteca, uma resistência defensiva histórica para garantir uma vitória apertada contra o México. Kane ficou em campo por 89 minutos naquela noite, lutando, chutando e se esforçando ao máximo.

    E ele continuou assim na quarta-feira — mesmo insistindo que a Inglaterra deveria ter avançado mais.

    “Por uma razão ou outra, tivemos dificuldade em manter a posse de bola, tivemos dificuldade em pressionar e isso permitiu que eles ganhassem impulso e criassem mais jogadas de ataque no nosso terço final do campo”, disse Kane. A ironia aqui é que Kane faz parte do problema.

    O que a Inglaterra realmente precisava era de uma saída de bola, alguém para marcar um dos lentos zagueiros centrais da Argentina e mantê-los na linha. Kane é um atacante quase completo. A única coisa que lhe falta é velocidade. E assim, ele recuou para tentar conter a maré, mas, como era de se esperar, se mostrou impotente enquanto onda após onda de pressão se abatia diante dele.

    Aquela já não era mais uma partida para Kane. Tuchel realmente deveria tê-lo substituído. Mas Kane estava lá, vendo o desastre se desenrolar diante dele.

  • HARRY KANE BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Uma temporada que bateu todos os recordes

    Nesse contexto, é um final de temporada extremamente decepcionante — se não injusto. Kane teve um desempenho magnífico pelo Bayern de Munique no ano passado. Ele quebrou o recorde de gols em uma única temporada para um jogador da Bundesliga ao marcar 58 gols em todas as competições. Nenhum jogador das cinco principais ligas da Europa igualou sua marca de 36 gols no campeonato nacional. Ele se tornou o jogador do Bayern de Munique que mais rapidamente alcançou 100 participações em gols. O Bayern venceu o campeonato com 16 pontos de vantagem, mesmo tendo tirado um pouco o pé do acelerador no final da campanha.

    Havia, portanto, alguns argumentos bastante convincentes a favor do atacante inglês para o Ballon d’Or. Esses eram números que Robert Lewandowski nunca alcançou. Ele estava se aproximando do território de Messi e Ronaldo com tais resultados estatísticos. Apenas pelos números, havia um argumento bastante convincente para que ele se tornasse o primeiro inglês desde Michael Owen a ganhar o prêmio.

    Mas o desempenho do Bayern nas principais competições prejudicou bastante suas chances. O time enfrentou de igual para igual o PSG, que acabou se sagrando campeão, mas não conseguiu uma reviravolta na segunda partida e acabou sofrendo uma derrota por 6 a 5 nas semifinais.

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  • Harry Kane England 2026 World CupGetty

    "Eu seria um dos favoritos"

    A Copa do Mundo parecia uma espécie de recomeço para ele. O próprio Kane admitiu que sabia que uma boa atuação na Copa do Mundo o colocaria de volta na disputa.

    “Eu seria um dos favoritos, com certeza”, disse Kane antes do torneio. “Considerando os troféus que conquistei nesta temporada e o número de gols que marquei, eu estaria na disputa. Especialmente porque, caso a Inglaterra vença a Copa do Mundo, é de se imaginar que o troféu vá para um jogador inglês.”

    Nos cinco primeiros jogos, Kane jogou de acordo com essa expectativa. Ele marcou duas vezes contra a Croácia, uma contra o Panamá, duas contra o Congo e ainda deu uma assistência no Azteca. Ele e Jude Bellingham lideraram a Inglaterra. Todos os outros simplesmente cumpriram suas funções.

    A Chuteira de Ouro também costuma ajudar nessas situações. E, à medida que se aproximava a semifinal de quarta-feira, Kane estava dois gols atrás de Messi e Mbappé. Logicamente, a Inglaterra precisaria de sua contribuição para avançar. Em termos mais simples, Kane estava pronto para marcar.

    No entanto, ao não conseguir marcar contra a Argentina, ele quase certamente viu a Chuteira de Ouro escapar. Mesmo que Kane marcasse três gols contra a França na disputa pelo terceiro lugar — partida na qual ele realmente não deveria jogar —, seria tolice sugerir que Messi não marcaria contra a Espanha na final.

    Kane voltará para a Alemanha sem a Chuteira de Ouro, tendo ficado aquém das expectativas como parte da equipe. Suas chances se foram.

  • Thomas Tuchel Harry KaneGetty Images

    Será que isso é o fim?

    A parte triste? Isso pode realmente ser o fim. A transferência de Kane para o Bayern foi uma espécie de renascimento na carreira. Olhando para trás, ele provavelmente ficou no Tottenham por um ou dois anos a mais. Ele foi magnífico pelo Spurs, sendo rotineiramente um dos melhores jogadores da Premier League. Mas sempre houve muitos problemas ao seu redor, e a diretoria não investiu o suficiente (o que, ironicamente, decidiu começar a gastar centenas de milhões neste verão).

    Seu sucesso nas duas primeiras temporadas no Bayern, mais do que qualquer outra coisa, serviu como prova de sua validade. Kane ainda era capaz de atuar em alto nível. Talvez ele ainda não tivesse atingido o auge. Ele sempre falou sobre estudar outros esportes e destacar outros atletas pela maneira como conseguem cuidar bem de seus corpos. Kane quer lutar contra o tempo, e seus anos no Bayern sugerem que ele é capaz disso — pelo menos no âmbito dos clubes.

    Mas o futebol internacional é muito, muito diferente. Não se trata de campanhas longas, nas quais as táticas podem ser ajustadas e semanas de descanso podem ser reservadas. Não há intervalos para gerenciar os minutos em campo nem jogos cancelados para dar descanso às pernas cansadas. A Inglaterra prolongou sua pré-temporada para a Copa do Mundo, mas mesmo assim foram menos de dois meses. Depois de uma longa temporada, isso foi basicamente uma corrida de velocidade sem pausas. E Kane, quando mais importava, não conseguiu cumprir o esperado.

  • Harry KaneGetty Images

    Um estranho legado da Inglaterra

    E se for mesmo isso, então o legado de Kane na seleção inglesa é um tanto peculiar. Em primeiro lugar, ele é certamente o melhor atacante da história da Inglaterra. Supondo que continue jogando, Kane certamente ultrapassará a marca de 100 gols pela seleção. O recorde de Peter Shilton, com 125 partidas pela seleção, está bem ao seu alcance (Kane já soma 121). Ele marcou mais pênaltis do que qualquer outro jogador em uma Copa do Mundo e conquistou a Chuteira de Ouro em 2018.

    Mas os fracassos em grandes torneios certamente prejudicarão seu legado. Ele foi ineficaz na Euro 2024 e perdeu um pênalti crucial no Catar em 2022. E mesmo tendo atuado em seleções visivelmente mais fracas na Copa do Mundo de 2018 e na Eurocopa de 2021, Kane nunca realmente carregou o país nas costas da maneira que um jogador de seu talento deveria. Artilheiros recordistas com números desse nível — Messi, Ronaldo, Pelé, Maradona, Henry — todos tinham um título importante para mostrar. Kane não tem.

    No entanto, a Inglaterra também tem um problema. Basta olhar para o elenco de atacantes, que é preocupantemente escasso. Tuchel levou Ollie Watkins, de 30 anos, e Ivan Toney, também de 30, para esta Copa do Mundo. Não há nenhum jovem atacante para assumir o bastão daqui para frente. E será muito difícil tirar Kane da equipe.

    Portanto, a Inglaterra provavelmente seguirá em frente. Kane estará na seleção em 2028. A Inglaterra provavelmente terá um bom desempenho naquele torneio. Mas, até lá, ele certamente já estará no fim da carreira. No entanto, a Inglaterra não tem realmente mais ninguém a quem recorrer.

    Kane, por sua vez, quer continuar.

    “A seleção nacional é meu orgulho e minha alegria”, disse ele. “É o que mais amo fazer, acima de tudo. Obviamente, quatro anos é muito tempo; vou fazer 33 anos neste verão, mas com o Leo [Messi] lá, isso nunca acabou — ele ainda está jogando no mais alto nível. Não quero nunca colocar um limite nessas coisas.”

    No entanto, não se pode contar com isso. Kane já teve torneios em que poderia ter provado sua grandeza antes e viu essas oportunidades escaparem. Este aqui, com esse desfecho decepcionante, parece ser a maior oportunidade perdida de todas.