Era uma pergunta pertinente, de fato. Kane está a duas semanas de completar 33 anos. Todo o senso comum do esporte sugere que esse declínio é iminente e que pode ser acentuado. Ele terá 35 anos quando chegar a Euro 2028. Talvez não seja mais o mesmo jogador.

E toda essa situação poderia realmente ter sido muito, muito diferente. A Inglaterra vencia por 1 a 0 aos 85 minutos na noite de quarta-feira. E se Kane tivesse aparecido naquela partida, o placar poderia ter sido maior. As 48 horas seguintes poderiam ter sido uma volta da vitória antes da final, uma série de matérias empolgantes sobre como Kane poderia levar a Inglaterra à glória.

Em vez disso, ficamos aqui, olhando para um jogador que quebrou inúmeros recordes pelo clube, mas que, no fim das contas, falhou pela seleção. O sucesso internacional é a última fronteira a ser conquistada por Kane. E parece que esse momento pode ter passado por ele.

“Estávamos perto, muito perto de outra final, mas não foi o suficiente. Demos tudo de nós nessas últimas sete semanas, e ficar aquém é difícil de aceitar! Sei que as expectativas são altas e com razão; estamos batendo na porta há oito anos, mas, mais uma vez, está faltando aquela peça final do quebra-cabeça”, disse ele nas redes sociais.