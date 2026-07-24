“É impossível para mim continuar” - O ex-jogador da seleção inglesa Jermain Defoe deixa o cargo de técnico do Woking após apenas quatro meses

Apesar de ter impressionado a diretoria do clube com seu trabalho como técnico nos treinos, Defoe revelou que circunstâncias fora de campo tornaram impossível para ele permanecer no cargo.

Em uma postagem em sua conta pessoal no Instagram, o ex-jogador do Tottenham Hotspur deixou sua mensagem de despedida: “Infelizmente, as circunstâncias acabaram tornando impossível para mim continuar no cargo.

“Tenho muito orgulho do trabalho realizado durante minha passagem pelo clube e senti, de verdade, que estávamos construindo algo especial.

Minha passagem pelo Woking FC foi uma experiência de gestão reveladora e que, sem dúvida, me tornará mais forte para o próximo desafio da minha carreira.”