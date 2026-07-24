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“É impossível para mim continuar” - O ex-jogador da seleção inglesa Jermain Defoe deixa o cargo de técnico do Woking após apenas quatro meses
Defoe deixa a Liga Nacional
Defoe deixou oficialmente o cargo de técnico do Woking, da National League, após apenas quatro meses e seis partidas do campeonato no comando. O ex-atacante da seleção inglesa, de 43 anos, foi nomeado em março para substituir Neal Ardley e conduziu o clube com sucesso ao 10º lugar na temporada passada. No entanto, o clube confirmou que ambas as partes concordaram mutuamente em se separar de forma repentina, apenas duas semanas antes da partida de estreia da nova temporada.
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Ex-atacante reflete sobre sua saída
Apesar de ter impressionado a diretoria do clube com seu trabalho como técnico nos treinos, Defoe revelou que circunstâncias fora de campo tornaram impossível para ele permanecer no cargo.
Em uma postagem em sua conta pessoal no Instagram, o ex-jogador do Tottenham Hotspur deixou sua mensagem de despedida: “Infelizmente, as circunstâncias acabaram tornando impossível para mim continuar no cargo.
“Tenho muito orgulho do trabalho realizado durante minha passagem pelo clube e senti, de verdade, que estávamos construindo algo especial.
Minha passagem pelo Woking FC foi uma experiência de gestão reveladora e que, sem dúvida, me tornará mais forte para o próximo desafio da minha carreira.”
Mandato curto chega ao fim abruptamente
A derrota por 1 a 0 em um amistoso de pré-temporada contra o Braintree Town acabou sendo a nona e última partida de Defoe no comando do Woking. O ex-atacante, que marcou 305 gols durante sua ilustre carreira como jogador, já havia ocupado cargos interinos de treinador no Rangers e na base do Tottenham para se preparar para assumir o comando de um time principal. Embora sua passagem pelo Woking tenha terminado prematuramente após 116 dias, espera-se que sua primeira experiência como técnico de time principal sirva como um valioso trampolim para o próximo capítulo de sua carreira como treinador.
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Woking busca nova liderança
Essa saída repentina deixa o Woking em uma situação delicada antes da estreia na Liga Nacional contra o Sutton United. A diretoria do Cards precisa agora agir rapidamente para garantir um novo técnico, após a perda do treinador em um momento crucial da pré-temporada. Enquanto isso, espera-se que Defoe avalie suas opções na carreira de treinador, após ter aprendido lições importantes em sua primeira passagem completa no comando de um time profissional.
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