“É impossível neutralizá-lo completamente” – Andrés Iniesta alerta a Espanha sobre a ameaça de Lionel Messi antes da final da Copa do Mundo contra a Argentina

Além de alertar sobre a perigosa ameaça representada por Messi, Iniesta também procurou dissipar o medo típico que envolve uma partida dessa magnitude, compartilhando sua receita para uma mentalidade vencedora.

O lendário ex-meio-campista exortou os jogadores a deixarem de lado qualquer tensão pré-jogo e a incutir um otimismo absoluto no elenco da La Roja. Quanto à abordagem mental necessária para afastar esse medo, Iniesta enfatizou: “Não, não, nunca tenham medo. Vocês nunca devem jogar com medo.

“Acho que tudo se resume à confiança que os jogadores transmitem, e o desempenho deles ao longo da Copa do Mundo tem seguido uma trajetória ascendente. Eles chegam à final com toda a confiança do mundo.

“Todos sabem exatamente o que precisam fazer. Não importa quem jogue, todos conhecem seu papel e transmitem uma confiança total. Não importa quem esteja em campo ou em que posição jogue, eles dão a sensação de que tudo está sob controle.”

Quando confrontado com um cenário hipotético em que a Espanha conseguisse apenas uma vitória apertada, ele rebateu: “Isso nem chega a ser um dilema, porque minha resposta é que não me importa quem marque o gol. O importante, assim como naquela época, é que saíamos de lá como campeões. Quem marca é secundário, desde que seja o gol da vitória.”