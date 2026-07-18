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“É impossível neutralizá-lo completamente” – Andrés Iniesta alerta a Espanha sobre a ameaça de Lionel Messi antes da final da Copa do Mundo contra a Argentina
“Legend” antecipa o confronto final
Iniesta, o herói da Espanha campeã da Copa do Mundo de 2010, compartilhou suas reflexões de Nova York durante uma entrevista ao programa “El Partidazo de COPE”, antes do grande confronto contra a Argentina. O ex-maestro do meio-campo da La Roja, que atualmente se prepara para sua nova etapa como técnico em Dubai, analisou a dinâmica desse jogo decisivo. Iniesta concentrou sua análise em como lidar com a grande ameaça representada pela Albiceleste, bem como na forma como a Espanha deve preparar suas melhores táticas para a partida decisiva pelo título.
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É impossível parar o Messi
Quando questionado sobre as melhores táticas para neutralizar o brilhantismo de seu ex-companheiro de equipe no Barcelona, Messi, Iniesta insistiu que a tarefa não pode recair sobre um único jogador. Ele disse: “Neutralizá-lo completamente é impossível. O importante será até que ponto a Espanha conseguirá prejudicar a Argentina com seu próprio jogo, criando chances e sendo eficaz quando elas surgirem.”
Sobre a excelente fase do astro argentino, que já marcou oito gols e deu quatro assistências ao longo do torneio, o ex-meio-campista do Vissel Kobe acrescentou: “Não há palavras, ou talvez eu simplesmente não saiba como descrever isso. A determinação, a convicção e tudo o que ele faz em cada partida são coisas que merecem todo o nosso respeito.”
A Espanha mantém total confiança
Além de alertar sobre a perigosa ameaça representada por Messi, Iniesta também procurou dissipar o medo típico que envolve uma partida dessa magnitude, compartilhando sua receita para uma mentalidade vencedora.
O lendário ex-meio-campista exortou os jogadores a deixarem de lado qualquer tensão pré-jogo e a incutir um otimismo absoluto no elenco da La Roja. Quanto à abordagem mental necessária para afastar esse medo, Iniesta enfatizou: “Não, não, nunca tenham medo. Vocês nunca devem jogar com medo.
“Acho que tudo se resume à confiança que os jogadores transmitem, e o desempenho deles ao longo da Copa do Mundo tem seguido uma trajetória ascendente. Eles chegam à final com toda a confiança do mundo.
“Todos sabem exatamente o que precisam fazer. Não importa quem jogue, todos conhecem seu papel e transmitem uma confiança total. Não importa quem esteja em campo ou em que posição jogue, eles dão a sensação de que tudo está sob controle.”
Quando confrontado com um cenário hipotético em que a Espanha conseguisse apenas uma vitória apertada, ele rebateu: “Isso nem chega a ser um dilema, porque minha resposta é que não me importa quem marque o gol. O importante, assim como naquela época, é que saíamos de lá como campeões. Quem marca é secundário, desde que seja o gol da vitória.”
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O prêmio máximo aguarda os vencedores
A Espanha agora se prepara para enfrentar um dos maiores desafios de sua história no futebol, na tentativa de garantir uma segunda estrela dourada em sua camisa. Superar a força coletiva da Argentina na final será um momento decisivo para essa nova geração de astros da La Roja antes de retornarem aos seus respectivos clubes para a pré-temporada.
Assim que a euforia deste torneio em Nova York chegar ao fim, o foco das estrelas da Espanha se voltará imediatamente para a abertura da janela de transferências de verão e para os preparativos para a temporada nacional europeia.
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