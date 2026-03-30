“É impossível não sentir nada pelo Tottenham” – O técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, deixa em aberto a possibilidade de voltar ao Spurs, mas insiste que o foco continua sendo a Copa do Mundo

Pochettino ainda é reverenciado por sua passagem pelo Tottenham, clube que levou à final da Liga dos Campeões em 2019 contra o Real Madrid. Durante sua gestão, ele ajudou a impulsionar a carreira de várias lendas dos Spurs, incluindo Harry Kane, Son Heung-Min e Dele Alli.

O técnico de 54 anos admite que seu apego emocional ao clube permanece.

“Com a minha ligação ao Tottenham, é impossível não sentir nada pelo clube, pelas pessoas que lá trabalham e pelos torcedores. Essa foi uma das melhores experiências da minha vida”, disse ele.

No entanto, com a vaga agora em aberto, Pochettino insiste que seu foco continua na Copa do Mundo deste verão.

“No momento, acho que estamos muito, muito concentrados, totalmente focados aqui na Copa do Mundo”, insistiu. “Acho que todos sabem que estou comprometido com a seleção nacional aqui. Acho que não faz sentido falar sobre o futuro neste momento.”

Ele não descartou um retorno no futuro, no entanto.

“Nunca diga nunca”, disse Pochettino. “No futebol, tudo pode acontecer.”