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“É impossível não sentir nada pelo Tottenham” – O técnico da seleção americana, Mauricio Pochettino, deixa em aberto a possibilidade de voltar ao Spurs, mas insiste que o foco continua sendo a Copa do Mundo
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"No futebol, tudo pode acontecer"
Pochettino ainda é reverenciado por sua passagem pelo Tottenham, clube que levou à final da Liga dos Campeões em 2019 contra o Real Madrid. Durante sua gestão, ele ajudou a impulsionar a carreira de várias lendas dos Spurs, incluindo Harry Kane, Son Heung-Min e Dele Alli.
O técnico de 54 anos admite que seu apego emocional ao clube permanece.
“Com a minha ligação ao Tottenham, é impossível não sentir nada pelo clube, pelas pessoas que lá trabalham e pelos torcedores. Essa foi uma das melhores experiências da minha vida”, disse ele.
No entanto, com a vaga agora em aberto, Pochettino insiste que seu foco continua na Copa do Mundo deste verão.
“No momento, acho que estamos muito, muito concentrados, totalmente focados aqui na Copa do Mundo”, insistiu. “Acho que todos sabem que estou comprometido com a seleção nacional aqui. Acho que não faz sentido falar sobre o futuro neste momento.”
Ele não descartou um retorno no futuro, no entanto.
“Nunca diga nunca”, disse Pochettino. “No futebol, tudo pode acontecer.”
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"Tenho certeza de que eles vão se manter na primeira divisão"
Apesar de uma temporada turbulenta, em que o clube busca contratar seu terceiro técnico nesta temporada após se separar de Thomas Frank e Tudor, Pochettino está confiante de que o Spurs permanecerá na Premier League
“Com a minha ligação ao Tottenham, é impossível não sentir nada pelo clube, pelas pessoas que lá trabalham e pelos torcedores. Essa foi uma das melhores experiências da minha vida. É claro que esse é o meu desejo, e tenho certeza de que eles vão se manter na primeira divisão, com ou sem treinador, graças aos jogadores”, disse ele. “Acho que, além dos jogadores, há um clube com torcedores que farão de tudo para criar a energia necessária para vencer. É claro que isso vai ser difícil, porque a sinergia e a gestão são complicadas.
“O que quero dizer é que, com ou sem treinador, acho que eles vão ter a capacidade de vencer, e acredito nisso de verdade, é claro. Vamos estar aqui e totalmente focados na Copa do Mundo, mas se você me perguntar sobre esse clube, é um clube pelo qual me importo muito e, com certeza, confio que eles vão permanecer na Premier League porque merecem.”
O Tottenham está atualmente apenas um ponto acima do West Ham, que ocupa a 18ª posição, com 30 pontos em 31 partidas.
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Possibilidade de permanecer na Federação Americana de Futebol no futuro?
Embora haja uma forte suposição de que Pochettino deixará o cargo na seleção dos EUA após a Copa do Mundo, o argentino também deixou em aberto a possibilidade de uma eventual renovação com a Federação de Futebol dos EUA.
“Estou muito feliz aqui e, claro, a comissão técnica também, mas é um desafio enorme. É um desafio maior do que realmente acreditávamos ou pensávamos antes de começarmos aqui”, disse ele. “Adoramos esse tipo de desafio. Nunca é fácil quando se quer mudar as coisas. É preciso mudar, e é por isso que, na minha opinião, esse é o projeto da Seleção Masculina dos EUA. A U.S. Soccer é incrível. As novas instalações de treinamento são incríveis. Elas vão ser uma das melhores do mundo do futebol. É sempre motivador ter a possibilidade de trabalhar com uma organização que tem a visão de construir algo especial.”
O contrato atual de Pochettino termina após a Copa do Mundo.
“Falamos sobre como o potencial aqui é enorme, com o legado da Copa do Mundo, eu acho, e pela forma como o futebol está crescendo aqui...Acho que isso é muito empolgante para o futuro daqui. Por que não estar aberto? Mas agora não é hora de falar”, disse Pochettino. “Depois da Copa do Mundo, com certeza, teremos tempo para conversar de uma forma ou de outra, dependendo da visão da Federação e também dos nossos sentimentos. Se estamos felizes, se não estamos felizes, se a Federação está feliz. São sempre duas partes.”
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E agora?
Os EUA tentarão se recuperar da derrota por 5 a 2 para a Bélgica quando receberem Portugal na noite de terça-feira.
Ryan Tolmich, do GOAL, contribuiu com a reportagem de Atlanta.