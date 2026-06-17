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“É importante que Cristiano Ronaldo entenda isso” - Ex-técnico da Premier League explica por quanto tempo CR7 poderá jogar em cada partida de Portugal na Copa do Mundo de 2026
A realidade física de um ícone de 41 anos
O debate em torno do papel de Ronaldo na seleção nacional tem acompanhado Roberto Martinez ao longo de todo o seu mandato e atingiu um ponto crítico antes do torneio na América do Norte. Embora Ronaldo continue sendo o ponto central do ataque, Carvalhal sugere que é necessária uma mudança na estratégia para preservar a energia do veterano para os jogos mais importantes.
Ao falar sobre a necessidade de rodízio, Carvalhal disse à Sky Sports: “Quanto à condição física, se você me perguntar, o técnico pode administrar melhor o Cristiano. Não o coloque em campo o tempo todo. Entenda que ele será importante para o próximo jogo. Talvez ele possa jogar apenas 60 ou 70 minutos. Essa é a teoria. Mas é importante que Ronaldo entenda isso. Na prática, se Ronaldo se sentir em boas condições para jogar 90 minutos em todas as partidas, então ele vai querer ajudar o time a ser campeão.”
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Equilibrando a tradição com as exigências táticas modernas
Martinez tem sido um defensor ferrenho de Ronaldo desde que assumiu o comando, mas o fantasma da Copa do Mundo de 2022, quando Gonçalo Ramos substituiu o veterano nas fases eliminatórias, ainda paira no ar. O jogador de 41 anos justificou seu lugar com 25 gols nas últimas 30 partidas pela seleção, mas Carvalhal sugere que o desejo do capitão de conquistar o título máximo deve levá-lo a aceitar uma função diferente.
“O técnico sabe que Cristiano realmente quer fazer algo extraordinário e que deseja muito ser campeão do mundo”, acrescentou o ex-técnico do Swansea City. “O técnico conhece a influência que ele exerce sobre os outros jogadores, sabe como ele consegue motivá-los com sua mentalidade. Acredito que isso não mudará muito. Ele continua sendo um jogador importante para Portugal. Tenho absoluta certeza de que ele jogará desde o início de todas as partidas da Copa do Mundo.”
Profundidade do elenco e dilemas na escolha dos jogadores
Apesar do status de Ronaldo, Martinez não hesitou em lembrar às suas superestrelas que ninguém tem vaga garantida no time titular. Após uma vitória na última partida de preparação contra a Nigéria, na qual Ronaldo não conseguiu converter várias chances claras, o técnico sugeriu que a definição da escalação ainda está em andamento. A disputa por vagas está mais acirrada do que nunca, com talentos de elite em todas as posições do elenco de 26 jogadores.
“Utilizamos 26 jogadores nas duas partidas [contra o Chile e a Nigéria], e todos estão prontos para a Copa do Mundo”, disse Martínez. “Ainda não defini o time titular. Temos muita clareza sobre o que queremos. Há muitos jogadores com alto desempenho que podem desempenhar a mesma função e fazer o mesmo trabalho em campo.”
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Em busca da história na América do Norte
A Seleção enfrenta uma fase de grupos com a República Democrática do Congo, o Uzbequistão e a Colômbia, o que representa uma entrada relativamente tranquila no torneio. No entanto, Carvalhal alertou que as transições defensivas continuam sendo um ponto fraco dessa equipe repleta de talentos. “Precisamos ter cuidado nas transições”, advertiu ele. “Há seleções na Copa do Mundo com jogadores velozes que podem nos prejudicar se a equipe não estiver equilibrada o tempo todo.”
O torneio tem um peso emocional ainda maior para o time após o trágico falecimento de Diogo Jota. A equipe manteve vivo o espírito dele durante todo o recente sucesso na Liga das Nações e espera honrar sua memória superando o melhor resultado de todos os tempos de Portugal — o terceiro lugar conquistado em 1966. Para Ronaldo, isso representa o capítulo final de uma carreira internacional histórica, na qual sua disposição em assumir um papel mais coadjuvante pode ser o fator decisivo em sua busca pelo único troféu que ainda lhe escapou.