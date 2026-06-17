“É importante que Cristiano Ronaldo entenda isso” - Ex-técnico da Premier League explica por quanto tempo CR7 poderá jogar em cada partida de Portugal na Copa do Mundo de 2026

O debate em torno do papel de Ronaldo na seleção nacional tem acompanhado Roberto Martinez ao longo de todo o seu mandato e atingiu um ponto crítico antes do torneio na América do Norte. Embora Ronaldo continue sendo o ponto central do ataque, Carvalhal sugere que é necessária uma mudança na estratégia para preservar a energia do veterano para os jogos mais importantes.

Ao falar sobre a necessidade de rodízio, Carvalhal disse à Sky Sports: “Quanto à condição física, se você me perguntar, o técnico pode administrar melhor o Cristiano. Não o coloque em campo o tempo todo. Entenda que ele será importante para o próximo jogo. Talvez ele possa jogar apenas 60 ou 70 minutos. Essa é a teoria. Mas é importante que Ronaldo entenda isso. Na prática, se Ronaldo se sentir em boas condições para jogar 90 minutos em todas as partidas, então ele vai querer ajudar o time a ser campeão.”