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Deportivo Alaves v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Oliver Maywurm

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“É importante para mim ter Xabi Alonso como técnico”: o jogador de 57 milhões acaba desistindo do Inter de Milão e vai para o Chelsea FC

Premier League
Mercado da bola
Campeonato Italiano
M. Palestra
X. Alonso
Chelsea
Atalanta

O lateral-direito Marco Palestra deixa a Itália rumo à Inglaterra e passa a integrar o Chelsea FC.

Conforme anunciado pelo Blues na quarta-feira, Palestra deixa a Atalanta Bergamo para se transferir para Stamford Bridge, onde assinou um contrato de longo prazo válido até 2033.

  • Com isso, o Chelsea parece ter se intrometido na última hora na negociação com o Inter de Milão. Recentemente, a Gazzetta dello Sport havia noticiado que Palestra estava prestes a chegar a um acordo com o campeão italiano. Segundo a reportagem, o Inter pretendia pagar 50 milhões de euros de taxa de transferência, mas, ao que tudo indica, o Chelsea está oferecendo um valor um pouco maior pelo jogador de 21 anos.

    O valor base da transferência deve ficar em 57 milhões de euros; incluindo bônus, o total poderia chegar a até 60 milhões de euros. Juntamente com o ex-jogador do Chelsea Jorginho, Palestra se torna assim o terceiro jogador de futebol italiano mais caro de todos os tempos. Apenas Sandro Tonali (transferido do Milan para o Newcastle em 2023 por 60,8 milhões de euros) e Mateo Retegui (transferido da Atalanta para o Al-Qadsiah em 2025 por 61,75 milhões de euros) foram um pouco mais caros.

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  • Juventus FC v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport

    Transferência para o Chelsea: Marco Palestra queria muito jogar sob o comando de Xabi Alonso

    Na sua decisão de se juntar ao Chelsea, Xabi Alonso, o novo técnico do time londrino, foi um fator fundamental, como destacou Palestra: “Sinto muita energia nele. Além disso, ele é um dos melhores técnicos do mundo – isso ficou claro pelo sucesso que teve com o Bayer Leverkusen. Para mim, é importante ter Xabi Alonso como técnico. Já conversei com ele duas vezes, e ele me disse o que espera de mim. Estou muito animado para conhecê-lo e começar os treinos no Chelsea.”

    Alonso foi para o Real Madrid no verão do ano passado, após dois anos e meio de muito sucesso em Leverkusen. Lá, porém, as coisas não correram como esperado; após apenas cerca de meio ano, sua passagem pelo Bernabéu já havia chegado ao fim. Desde meados de maio, está claro que Alonso assumirá o comando de outro clube de renome: o Chelsea. O espanhol deve levar os Blues, que na última temporada ficaram apenas em décimo lugar na Premier League, de volta ao topo nacional e, se possível, também internacional.

  • Marco Palestra se destacou durante o empréstimo ao Cagliari

    Palestra, formado na Atalanta, teve sua grande chance na Série A na última temporada, durante um empréstimo ao Cagliari. No time que terminou em 14º lugar na tabela, o jovem era titular indiscutível, marcando um gol e dando quatro assistências em 37 partidas do campeonato. Com suas excelentes atuações pelo Cagliari, ele chamou a atenção de clubes maiores e também foi convocado para a seleção italiana (até agora, duas partidas pela seleção), tendo estreado pela Squadra Azzurra em março.

    No Chelsea, Palestra enfrenta concorrência de alto nível em sua posição principal, a lateral-direita, com Reece James e Malo Gusto. No entanto, o italiano também pode atuar pelo lado esquerdo, onde o Chelsea perdeu recentemente Marc Cucurella para o Real Madrid. Além disso, Palestra também pode ser utilizado de forma um pouco mais ofensiva na lateral direita.


  • Xabi AlonsoGetty Images

    Marco Palestra agora está entre os três primeiros: os italianos mais caros de todos os tempos


    Posição

    Jogador

    Substituições

    Valor da transferência

    1

    Mateo Retegui

    Da Atalanta Bergamo para o Al-Qadsiah (2025)

    61,75 milhões de euros

    2

    Sandro Tonali

    AC Milan para o Newcastle United (2023)

    60,8 milhões de euros

    3

    Marco Palestra

    Atalanta Bergamo para o Chelsea FC (2026)

    57 milhões de euros


    Jorginho

    SSC Nápoles para o Chelsea FC (2018)

    57 milhões de euros

    5

    Gianluigi Buffon

    Do Parma para a Juventus de Turim (2001)

    52,88 milhões de euros