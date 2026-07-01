Conforme anunciado pelo Blues na quarta-feira, Palestra deixa a Atalanta Bergamo para se transferir para Stamford Bridge, onde assinou um contrato de longo prazo válido até 2033.
Traduzido por
“É importante para mim ter Xabi Alonso como técnico”: o jogador de 57 milhões acaba desistindo do Inter de Milão e vai para o Chelsea FC
Com isso, o Chelsea parece ter se intrometido na última hora na negociação com o Inter de Milão. Recentemente, a Gazzetta dello Sport havia noticiado que Palestra estava prestes a chegar a um acordo com o campeão italiano. Segundo a reportagem, o Inter pretendia pagar 50 milhões de euros de taxa de transferência, mas, ao que tudo indica, o Chelsea está oferecendo um valor um pouco maior pelo jogador de 21 anos.
O valor base da transferência deve ficar em 57 milhões de euros; incluindo bônus, o total poderia chegar a até 60 milhões de euros. Juntamente com o ex-jogador do Chelsea Jorginho, Palestra se torna assim o terceiro jogador de futebol italiano mais caro de todos os tempos. Apenas Sandro Tonali (transferido do Milan para o Newcastle em 2023 por 60,8 milhões de euros) e Mateo Retegui (transferido da Atalanta para o Al-Qadsiah em 2025 por 61,75 milhões de euros) foram um pouco mais caros.
- Getty Images Sport
Transferência para o Chelsea: Marco Palestra queria muito jogar sob o comando de Xabi Alonso
Na sua decisão de se juntar ao Chelsea, Xabi Alonso, o novo técnico do time londrino, foi um fator fundamental, como destacou Palestra: “Sinto muita energia nele. Além disso, ele é um dos melhores técnicos do mundo – isso ficou claro pelo sucesso que teve com o Bayer Leverkusen. Para mim, é importante ter Xabi Alonso como técnico. Já conversei com ele duas vezes, e ele me disse o que espera de mim. Estou muito animado para conhecê-lo e começar os treinos no Chelsea.”
Alonso foi para o Real Madrid no verão do ano passado, após dois anos e meio de muito sucesso em Leverkusen. Lá, porém, as coisas não correram como esperado; após apenas cerca de meio ano, sua passagem pelo Bernabéu já havia chegado ao fim. Desde meados de maio, está claro que Alonso assumirá o comando de outro clube de renome: o Chelsea. O espanhol deve levar os Blues, que na última temporada ficaram apenas em décimo lugar na Premier League, de volta ao topo nacional e, se possível, também internacional.
Marco Palestra se destacou durante o empréstimo ao Cagliari
Palestra, formado na Atalanta, teve sua grande chance na Série A na última temporada, durante um empréstimo ao Cagliari. No time que terminou em 14º lugar na tabela, o jovem era titular indiscutível, marcando um gol e dando quatro assistências em 37 partidas do campeonato. Com suas excelentes atuações pelo Cagliari, ele chamou a atenção de clubes maiores e também foi convocado para a seleção italiana (até agora, duas partidas pela seleção), tendo estreado pela Squadra Azzurra em março.
No Chelsea, Palestra enfrenta concorrência de alto nível em sua posição principal, a lateral-direita, com Reece James e Malo Gusto. No entanto, o italiano também pode atuar pelo lado esquerdo, onde o Chelsea perdeu recentemente Marc Cucurella para o Real Madrid. Além disso, Palestra também pode ser utilizado de forma um pouco mais ofensiva na lateral direita.
- Getty Images
Marco Palestra agora está entre os três primeiros: os italianos mais caros de todos os tempos
Posição
Jogador
Substituições
Valor da transferência
1
Mateo Retegui
Da Atalanta Bergamo para o Al-Qadsiah (2025)
61,75 milhões de euros
2
Sandro Tonali
AC Milan para o Newcastle United (2023)
60,8 milhões de euros
3
Marco Palestra
Atalanta Bergamo para o Chelsea FC (2026)
57 milhões de euros
Jorginho
SSC Nápoles para o Chelsea FC (2018)
57 milhões de euros
5
Gianluigi Buffon
Do Parma para a Juventus de Turim (2001)
52,88 milhões de euros