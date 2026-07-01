“É importante para mim ter Xabi Alonso como técnico”: o jogador de 57 milhões acaba desistindo do Inter de Milão e vai para o Chelsea FC

Com isso, o Chelsea parece ter se intrometido na última hora na negociação com o Inter de Milão. Recentemente, a Gazzetta dello Sport havia noticiado que Palestra estava prestes a chegar a um acordo com o campeão italiano. Segundo a reportagem, o Inter pretendia pagar 50 milhões de euros de taxa de transferência, mas, ao que tudo indica, o Chelsea está oferecendo um valor um pouco maior pelo jogador de 21 anos.

O valor base da transferência deve ficar em 57 milhões de euros; incluindo bônus, o total poderia chegar a até 60 milhões de euros. Juntamente com o ex-jogador do Chelsea Jorginho, Palestra se torna assim o terceiro jogador de futebol italiano mais caro de todos os tempos. Apenas Sandro Tonali (transferido do Milan para o Newcastle em 2023 por 60,8 milhões de euros) e Mateo Retegui (transferido da Atalanta para o Al-Qadsiah em 2025 por 61,75 milhões de euros) foram um pouco mais caros.