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'É importante para mim mostrar que estou aqui': Robert Lewandowski marca dois gols em estreia em casa pelo Chicago Fire após duas difíceis viagens fora de casa na MLS
Lewandowski se apresenta no Soldier Field
O lendário atacante polonês marcou dois gols impressionantes para garantir a vitória por 2 a 1 do Chicago Fire sobre o Charlotte FC, em uma estreia em casa da forma mais espetacular possível. Depois de duas difíceis viagens fora de casa que terminaram em derrotas para Inter Miami e New York City FC, os holofotes estavam totalmente voltados para o veterano atacante quando ele pisou no gramado do Soldier Field pela primeira vez.
Com o Fire em desvantagem após um gol de Pep Biel aos 18 minutos, Lewandowski resolveu assumir a responsabilidade e soltou uma finalização violenta da entrada da área, mandando a bola no canto inferior esquerdo dois minutos depois. Ele voltou a balançar as redes aos 68 minutos para selar a vitória da equipe da casa.
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Um doblete muito importante
O internacional polonês rapidamente passou a gostar de seu novo ambiente, tanto dentro do clube quanto na comunidade de Chicago de forma mais ampla. Seu doblete no sábado o colocou em um grupo seleto da história do clube, já que ele se tornou apenas o quarto jogador a marcar duas vezes em sua estreia em casa pelo Fire, juntando-se a nomes como Frank Klopas, Andy Herron e ao compatriota Tomasz Frankowski.
"Toda vez que vou para um novo clube, fico esperando pelo primeiro gol", disse Lewandowski. "É importante para mim mostrar que estou aqui, marcar o gol e vencer o jogo. Acho que isso torna o próximo passo um pouco mais fácil, para o time e também para mim."
"Estou muito feliz por estar aqui. Aproveito cada dia: o estilo de vida, o clube e a organização. Tudo está realmente em um nível muito alto. Não posso dizer uma palavra ruim sobre o clube, e estou muito impressionado que tudo esteja funcionando muito bem, dentro e fora de campo."
Berhalter exalta seu novo talismã decisivo
Para o técnico Gregg Berhalter, a atuação foi uma validação da estratégia agressiva de contratações do clube. Berhalter, que também atua como diretor de futebol do Fire, vinha sob pressão para entregar um sucesso de alto impacto após a saída de Hugo Cuypers. Berhalter foi efusivo nos elogios, destacando a enorme qualidade que o jogador de 37 anos traz ao elenco.
"[Lewandowski] está comprometido com o que está acontecendo aqui, e isso é o mais importante", disse Berhalter. "Ele se importa, e mostra isso por meio da comunicação, do esforço em campo e do empenho nos treinos. É um profissional de primeira classe, e eu sei o quanto ele quer vencer. Parte disso é ele perceber que esta é uma grande oportunidade para ele, e ele quer aproveitá-la ao máximo."
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Olhando para uma pós-temporada competitiva
Com o Fire agora ocupando a quarta colocação da Conferência Leste e ainda com um jogo a menos, o otimismo em torno do clube é evidente. A integração de um jogador da estatura de Lewandowski é um processo, e o atacante admitiu que ainda está aprendendo as nuances do estilo de seus novos companheiros. Esse período de adaptação deve continuar nos próximos jogos da Leagues Cup, que darão ao elenco um tempo valioso para ganhar entrosamento antes da arrancada final na temporada regular da MLS.
"Ainda temos que trabalhar em algumas coisas, claro, mas estamos olhando para a frente. Espero que, no próximo jogo, vamos jogar cada vez melhor e também vencer", concluiu Lewandowski.
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