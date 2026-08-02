O internacional polonês rapidamente passou a gostar de seu novo ambiente, tanto dentro do clube quanto na comunidade de Chicago de forma mais ampla. Seu doblete no sábado o colocou em um grupo seleto da história do clube, já que ele se tornou apenas o quarto jogador a marcar duas vezes em sua estreia em casa pelo Fire, juntando-se a nomes como Frank Klopas, Andy Herron e ao compatriota Tomasz Frankowski.

"Toda vez que vou para um novo clube, fico esperando pelo primeiro gol", disse Lewandowski. "É importante para mim mostrar que estou aqui, marcar o gol e vencer o jogo. Acho que isso torna o próximo passo um pouco mais fácil, para o time e também para mim."

"Estou muito feliz por estar aqui. Aproveito cada dia: o estilo de vida, o clube e a organização. Tudo está realmente em um nível muito alto. Não posso dizer uma palavra ruim sobre o clube, e estou muito impressionado que tudo esteja funcionando muito bem, dentro e fora de campo."