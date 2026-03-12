“É ilegal!” – Jon Obi Mikel afirma sensacionalmente que o Arsenal está “tentando trapacear” para conquistar o título da Premier League

Mikel criticou a forma como o Arsenal lida com os adversários durante os escanteios, descrevendo-os como “desesperados” para acabar com a seca de títulos que dura há 22 anos. “O que eles fazem durante as jogadas ensaiadas, para mim, é ilegal. Em primeiro lugar, eles estão impedindo o goleiro e agora começam a segurar os jogadores”, continuou Mikel. “Quando você segura um jogador, quando você impede um jogador de saltar, eu assisti ao jogo contra o Chelsea quando eles jogaram contra nós. Declan Rice estava segurando, não sei quem, o lateral esquerdo, qual é o nome dele [Jorrel Hato]?

“Ele estava segurando-o para que ele não pudesse saltar. E para mim, sim, e para mim, como é que o árbitro não vê isso? Mesmo que a bola entre, como é que o VAR não vê isso? E para mim, o PGMOL, bem, eles precisam de se pronunciar e precisam de o fazer imediatamente, precisam de parar com isto, porque se não pararem com isto, todos os times vão começar a fazer o mesmo.

“E, para mim, isso é ilegal. Então, é isso que quero dizer, que o Arsenal está tentando trapacear para ganhar a Premier League. Eles estão tentando trapacear para ganhar a Premier League. É um time desesperado para ganhar a Premier League, porque sabe que não ganha a Premier League há 22, 23 anos. E agora estão tão desesperados que querem trapacear para conseguir isso.”