“É ilegal!” – Jon Obi Mikel afirma sensacionalmente que o Arsenal está “tentando trapacear” para conquistar o título da Premier League
“Você gastou quase um bilhão!”
Mikel não se conteve durante sua explosiva entrevista à talkSPORT, questionando a direção tática do gigante do norte de Londres, dada sua enorme despesa com transferências. “Quando assisto ao Arsenal jogar agora, eles dependem exclusivamente, exclusivamente, de escanteios. Você gastou quase um bilhão, Mikel Arteta... E está me dizendo que a única maneira de ganhar jogos é através de escanteios? É ridículo”, afirmou.
Arteta acusado de sufocar estrelas criativas
Mikel acredita que o talento criativo do elenco está sendo sufocado, já que Arteta se concentra em ganhos marginais para superar as dificuldades. O Arsenal marcou 21 gols em jogadas ensaiadas nesta temporada, o maior número da liga, e apenas 35 dos seus 100 gols em todas as competições foram marcados em jogadas abertas. “A única razão pela qual os torcedores do Arsenal não estão reclamando... é porque eles estão no topo da liga”, argumentou Mikel. “A criatividade que eles têm, o potencial que eles têm, tudo isso foi jogado pela janela. Não vemos mais isso.”
Reclamações sobre jogadas ensaiadas "ilegais"
Mikel criticou a forma como o Arsenal lida com os adversários durante os escanteios, descrevendo-os como “desesperados” para acabar com a seca de títulos que dura há 22 anos. “O que eles fazem durante as jogadas ensaiadas, para mim, é ilegal. Em primeiro lugar, eles estão impedindo o goleiro e agora começam a segurar os jogadores”, continuou Mikel. “Quando você segura um jogador, quando você impede um jogador de saltar, eu assisti ao jogo contra o Chelsea quando eles jogaram contra nós. Declan Rice estava segurando, não sei quem, o lateral esquerdo, qual é o nome dele [Jorrel Hato]?
“Ele estava segurando-o para que ele não pudesse saltar. E para mim, sim, e para mim, como é que o árbitro não vê isso? Mesmo que a bola entre, como é que o VAR não vê isso? E para mim, o PGMOL, bem, eles precisam de se pronunciar e precisam de o fazer imediatamente, precisam de parar com isto, porque se não pararem com isto, todos os times vão começar a fazer o mesmo.
“E, para mim, isso é ilegal. Então, é isso que quero dizer, que o Arsenal está tentando trapacear para ganhar a Premier League. Eles estão tentando trapacear para ganhar a Premier League. É um time desesperado para ganhar a Premier League, porque sabe que não ganha a Premier League há 22, 23 anos. E agora estão tão desesperados que querem trapacear para conseguir isso.”
Uma questão de legitimidade do campeonato
Mikel concluiu recusando-se a reconhecer uma potencial vitória do Arsenal no título. “Eu não os reconheceria como vencedores. Porque, para mim, é ilegal a forma como eles estão ganhando os jogos. É ilegal. A menos que a Premier League, a partir deste fim de semana, acabe com isso. Não queremos ver isso no jogo”, acrescentou. Quando questionado se seguiria tais instruções táticas, ele foi direto: “Não, não dá, porque ele [Arteta] gastou um bilhão”.
