O Manchester City manteve o início perfeito na temporada da Premier League com uma vitória contundente por 3 a 0 sobre o Liverpool em Anfield, no domingo. A partida permaneceu equilibrada por quase uma hora, antes de os visitantes assumirem o controle total do jogo.

Enzo Maresca viu sua equipe ter dificuldades para abrir o placar durante um primeiro tempo tenso em Merseyside. No entanto, uma substituição tática decisiva mudou completamente o rumo da partida.

Doku foi o catalisador da vitória, ao entrar no lugar de Iliman Ndiaye aos 56 minutos. O ponta belga passou a causar problemas imediatos à defesa do Liverpool e garantiu que sua equipe saísse de campo com os três pontos.