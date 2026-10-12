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FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-MAN CITYAFP
Yosua Arya
Traduzido por

“É horrível ter que marcar Jeremy Doku!”: atacante do Manchester City é chamado de “grande estrela” após destruir o Liverpool em atuação de gala em Anfield

J. Doku
Manchester City
Liverpool x Manchester City
Liverpool
Premier League

Jeremy Doku saiu do banco e teve uma atuação decisiva para ajudar o Manchester City a vencer o Liverpool por 3 a 0 em Anfield. O ponta belga mudou completamente o rumo de um confronto equilibrado pela Premier League e levou sua equipe a uma vitória contundente.

  • Manchester City vence com tranquilidade em Anfield

    O Manchester City manteve o início perfeito na temporada da Premier League com uma vitória contundente por 3 a 0 sobre o Liverpool em Anfield, no domingo. A partida permaneceu equilibrada por quase uma hora, antes de os visitantes assumirem o controle total do jogo.

    Enzo Maresca viu sua equipe ter dificuldades para abrir o placar durante um primeiro tempo tenso em Merseyside. No entanto, uma substituição tática decisiva mudou completamente o rumo da partida.

    Doku foi o catalisador da vitória, ao entrar no lugar de Iliman Ndiaye aos 56 minutos. O ponta belga passou a causar problemas imediatos à defesa do Liverpool e garantiu que sua equipe saísse de campo com os três pontos.

  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Doku provoca caos no segundo tempo

    Doku não perdeu tempo para fazer a diferença pela ponta esquerda diante de Ronald Araujo, que enfrentava dificuldades. Suas arrancadas colocaram o Liverpool na defensiva logo de início e levaram a um lance decisivo apenas seis minutos depois de sua entrada.

    O ponta puxou um contra-ataque fulminante e forçou Ryan Gravenberch a cometer uma falta deliberada. O meio-campista holandês recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso, deixando sua equipe com um jogador a menos.

    “O que Maresca me disse quando entrei? Ele só me falou em que posição eu jogaria”, explicou Doku à imprensa. “Quando você está no banco, procura uma maneira de influenciar o jogo, e foi isso que fiz.”

  • Alderweireld elogia ponta belga imprevisível

    Com vantagem numérica, Doku desmontou sem piedade o que restava da organização do Liverpool. Seu chute desviado em Alexis Mac Allister permitiu que Erling Haaland abrisse o placar. Depois, o belga ampliou a vantagem com um magnífico chute colocado.

    Para completar uma breve atuação notável, o jogador de 24 anos também iniciou a jogada que terminou com o terceiro gol, marcado por Rayan Cherki. Foi um retorno em grande estilo para Doku após uma frustrante lesão na panturrilha no início desta temporada. O ex-jogador belga Toby Alderweireld não demorou a elogiar o impacto de seu compatriota.

    Em participação no Match of the Day, ele disse: “Do ponto de vista de um defensor, é horrível marcá-lo, porque ele pode ir por fora, por dentro, vem para cima de você driblando e, às vezes, para e você pensa: ‘OK’. Aí ele acelera de um jeito inacreditável e também é forte.

    “E as únicas dúvidas antes eram: ele consegue dar a assistência? Consegue marcar o gol que precisa marcar? Mas hoje, sim, quando ele chuta assim, é inacreditável. Sim, uma grande estrela.”

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  • Liverpool v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Dando sequência a um início perfeito

    Essa atuação dominante em Anfield dá ao City um enorme impulso para a sequência de sua campanha na Premier League. Maresca ficará satisfeito por voltar a contar com um ponta em plena forma física e em grande fase para os próximos jogos. Já o Liverpool precisa se reorganizar rapidamente e corrigir suas fragilidades defensivas após uma dolorosa derrocada em casa.

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