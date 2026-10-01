De acordo com o TyC Sports, o atacante da Fiorentina Franco Mastantuono retornou com sucesso à seleção argentina, com uma atuação de destaque na vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia em amistoso disputado em Córdoba. Gols de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e Jose Lopez garantiram uma vitória tranquila para a equipe de Lionel Scaloni no Estádio Mario Alberto Kempes.

A partida marcou o primeiro compromisso da Argentina após a Copa do Mundo de 2026, sinalizando o início de um novo ciclo internacional.

Mastantuono teve papel de destaque enquanto Scaloni integrava talentos emergentes ao elenco.