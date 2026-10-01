AFP
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'É horrível ficar de fora!' - Franco Mastantuono revela dor da Copa do Mundo após retorno à Argentina
Mastantuono retorna, e Argentina inicia novo ciclo com goleada sobre a Bolívia
De acordo com o TyC Sports, o atacante da Fiorentina Franco Mastantuono retornou com sucesso à seleção argentina, com uma atuação de destaque na vitória por 4 a 0 sobre a Bolívia em amistoso disputado em Córdoba. Gols de Lautaro Martinez, Nico Paz, Cristian Romero e Jose Lopez garantiram uma vitória tranquila para a equipe de Lionel Scaloni no Estádio Mario Alberto Kempes.
A partida marcou o primeiro compromisso da Argentina após a Copa do Mundo de 2026, sinalizando o início de um novo ciclo internacional.
Mastantuono teve papel de destaque enquanto Scaloni integrava talentos emergentes ao elenco.
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Atacante fala sobre a dor de ficar fora da convocação para a Copa do Mundo
Falando após o apito final, o ex-astro do River Plate admitiu a profunda dor emocional de ter ficado fora da lista final de 26 jogadores de Scaloni para a Copa do Mundo. Apesar da decepção pessoal, Mastantuono apoiou seus companheiros de equipe à distância enquanto a Argentina deixou a nação orgulhosa.
O jogador de 19 anos destacou que seu foco mudou totalmente para garantir um papel permanente na seleção nacional.
"É duro ficar fora do elenco da Copa do Mundo, mas estou sempre torcendo para que meus companheiros e a Argentina vão bem", afirmou Mastantuono. "Eles fizeram uma Copa do Mundo incrível que deixou todos os argentinos orgulhosos. Agora estou pensando no começo de um novo processo, no qual me sinto bem e posso ter a oportunidade."
Mudança para a Fiorentina revitaliza atacante, enquanto Scaloni pede paciência
Mastantuono creditou sua transferência de verão do Real Madrid para a Fiorentina por restaurar sua confiança e sua intensidade em campo. Ele agradeceu a Scaloni por lhe dar total liberdade para se expressar, sentimento compartilhado pelo treinador, que pediu à imprensa e aos torcedores que não colocassem pressão injusta sobre jovens talentos como Mastantuono, Leonel Flores e Nico Paz.
Scaloni destacou a necessidade de desenvolver os jovens jogadores gradualmente para maximizar seu potencial a longo prazo.
"Ele me dá muita liberdade para jogar e eu agradeço por isso", afirmou Mastantuono. "Tenho me sentido muito bem desde que fui para a Itália e mudei um pouco a minha vida." Scaloni acrescentou: "Temos que cuidar desses garotos porque essa é a única maneira de eles darem frutos para nós. Precisamos ter calma com eles."
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Argentina foca no teste contra Burkina Faso enquanto a série em casa continua
Mastantuono e seus companheiros de equipe concluem a recuperação pós-jogo em Córdoba antes de se prepararem para o segundo confronto de sua sequência de três partidas em casa, contra Burkina Faso. A equipe de Scaloni então encerrará a série contra Benin.
A Bolívia se reorganiza para se preparar para seus próximos compromissos internacionais.
Mastantuono busca manter seu lugar no ataque para as próximas partidas.
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