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Liam Rosenior Chelsea Man Utd GFXGOAL
Krishan Davis

Traduzido por

É hora do Chelsea acordar! O renascido Manchester United vai deixar os Blues para trás se Liam Rosenior não conseguir conter essa queda alarmante

Opinion
Chelsea
L. Rosenior
Manchester United
Premier League
Especiais e Opinião
Chelsea x Manchester United
M. Carrick

A temporada do Chelsea está por um fio — embora isso não pareça, dada a fraca qualidade de suas atuações recentes. Eliminado das competições europeias e sem uma vitória no campeonato há mais de seis semanas, o time está caindo na mediocridade no pior momento possível, e uma derrota para um Manchester United revigorado na noite de sábado poderia levar os Blues a uma queda livre total.

O forte início do Chelsea sob o comando de Liam Rosenior parece agora uma lembrança distante. Embora a campanha até as semifinais da FA Cup tenha proporcionado um respiro muito necessário (apesar de o time ter se beneficiado de sorteios favoráveis na quinta rodada e nas quartas de final), a primavera tem sido difícil em Stamford Bridge.

Desde a última vitória no campeonato contra o Aston Villa, em 4 de março, os Blues foram literalmente eliminados da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, perdendo por 8 a 2 no placar agregado, e perderam os três jogos do campeonato contra Newcastle, Everton e Manchester City por um placar acumulado de 7 a 0 — a primeira vez em 28 anos que sofrem três derrotas consecutivas na Premier League sem marcar um único gol.

Essa sequência absolutamente desastrosa deixou o Chelsea sete pontos atrás do Man Utd, visitante da noite de sábado, que — assim como o Aston Villa — parece praticamente garantido entre os cinco primeiros sem precisar fazer muito por conta própria. Para o Chelsea, é simplesmente um jogo que precisa ser vencido e o próximo de uma série de confrontos desafiadores, já que o time corre o risco de ficar para trás tanto no curto quanto no longo prazo.

  • Paris Saint-Germain FC v Chelsea FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    Ficar para trás

    Rosenior certamente não terá dificuldade em incutir aquele senso de urgência que tem faltado tanto nas atuações recentes de sua equipe quando Michael Carrick trouxer os Red Devils ao oeste de Londres. O sucesso da temporada deles pode muito bem depender disso.

    A fraca derrota por 3 a 0 em casa para o Man City no domingo significa que o Chelsea está agora mais próximo do Bournemouth, em 11º lugar, do que do Liverpool, que ocupa a quinta e última vaga na Liga dos Campeões. O United, por sua vez, abriu uma vantagem confortável sobre os Blues, que estão em sexto lugar, apesar de ter somado apenas sete pontos dos 15 possíveis desde o início de março.

    Os Reds de Arne Slot, em dificuldades, ainda estão a um passo da zona de segurança por enquanto, mas se o Chelsea sofrer outra derrota no sábado e outros resultados também forem desfavoráveis, eles podem facilmente cair no atoleiro de um meio de tabela lotado.

    O que é ainda mais preocupante é que o sofrido clube do oeste de Londres ainda precisa enfrentar Brighton, Liverpool e Tottenham após o confronto com o United, enquanto encerra a temporada fora de casa, na fortaleza do Stadium of Light do Sunderland, para completar uma reta final assustadora.

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  • HIC 2:1 Frank Lampard

    Déjà vu em Stamford Bridge

    O declínio do Chelsea, é claro, tem ocorrido em meio a uma turbulência significativa fora de campo. Durante a pausa para os jogos internacionais em março, Enzo Fernández demonstrou abertamente e repetidamente seu interesse em se transferir para o Real Madrid, enquanto Marc Cucurella se manifestou contra a decisão de demitir o antecessor de Rosenior, Enzo Maresca, e contra a forma como o clube está sendo administrado. Nada disso ajudou a causa do atual técnico, e Fernández recebeu uma suspensão interna de dois jogos.

    O que mais preocupa a torcida do Chelsea é que o clube já esteve em uma situação semelhante nesta fase da temporada no passado recente; foi em abril de 2023 que o ícone dos Blues, Frank Lampard, substituiu Graham Potter interinamente e comandou uma sequência de apenas uma vitória em nove jogos do campeonato, além de uma fraca eliminação da Liga dos Campeões nas mãos do Real Madrid, levando os Blues da 11ª para a 12ª posição no final da temporada. Uma apatia profunda e muitas vezes tóxica se instalou tanto entre os jogadores quanto entre os torcedores.

    Fora de campo, havia rumores de que vários membros do elenco queriam sair, e isso se confirmou quando o elenco foi completamente reformulado naquele verão, com nomes como Kai Havertz, Mason Mount e Christian Pulisic deixando o clube, juntamente com muitos outros.

    Toda essa história recente significa que há uma sensação alarmante de déjà vu em Stamford Bridge no contexto do que está acontecendo ao redor do clube neste momento, com os Blues atualmente apenas três pontos à frente do 11º colocado. Rosenior também perdeu tantas vezes quanto Potter havia perdido após 21 jogos, e as vaias que choveram das arquibancadas após a derrota para o Man City sugerem que a velha toxicidade ameaça retornar.

  • Fulham v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ficar ou mudar?

    Pelo que parece, a diretoria do Chelsea, que vem enfrentando críticas, não tem planos de encerrar seu mais recente projeto por enquanto, talvez tendo aprendido a lição depois de, sem querer, dar início a um dos períodos mais sombrios da história moderna do clube ao demitir Potter há três anos.

    De acordo com o The Athletic, Rosenior está seguro mesmo que não consiga garantir uma classificação entre os cinco primeiros no que resta da temporada — algo que parece uma tarefa cada vez mais difícil. O técnico inglês tem sido franco sobre seu envolvimento no planejamento das transferências de verão, e já havia sido noticiado que sua posição não seria avaliada até que ele completasse uma temporada inteira, como foi o caso de Mauricio Pochettino e Maresca.

    Será interessante ver se essa postura muda, no entanto, especialmente se o Chelsea não conseguir garantir uma vaga na Liga dos Campeões e fracassar em sua busca pelo primeiro título da FA Cup em oito anos, com o City provavelmente se colocando no caminho caso chegue à final. É claro que o time ainda pode perder completamente a classificação para as competições europeias — um resultado que, segundo relatos, não seria tolerado.

  • Everton v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport

    "Preciso vencer agora"

    Fica claro que Rosenior não tem ilusões quanto à tarefa que tem pela frente, ecoando uma citação já famosa de Potter ao insistir que precisa de mais tempo para “criar algo muito, muito especial” após a derrota devastadora para o City. O Chelsea ocupa agora a nona posição na tabela de desempenho desde sua nomeação.

    “Obviamente, estou aqui e preciso vencer neste momento”, disse ele. “Este é um grande clube de futebol. Quando cheguei, nunca pedi muito tempo porque entendo este clube, entendo as tradições e a história deste clube.

    "Gostaria de ter esse tempo porque estou confiante de que, nesse período, é possível criar algo muito, muito especial. Mesmo alguém tão experiente quanto Pep [Guardiola] ou Jurgen Klopp, quando conquistou os títulos que conquistou no Liverpool, teve um ano para organizar as coisas. Eu cheguei em janeiro.

    "Não é uma desculpa, é uma realidade. Mas preciso vencer agora e é nisso que vou me concentrar."

  • Michael Carrick Getty

    Troca da guarda

    Além do próprio desempenho do Chelsea e da inquietação nos bastidores, o ressurgimento do Manchester United sob o comando de Carrick é outro problema para Rosenior e seu elenco. O discreto técnico interino levou os Red Devils a uma posição confortável entre os cinco primeiros, faltando apenas seis jogos para o fim da temporada, e apesar do já mencionado tropeço no desempenho.

    Nas últimas temporadas, os Blues conseguiram contar com o fraco desempenho do United, do Tottenham, do Newcastle, do Aston Villa e de times semelhantes para melhorar sua própria posição na tabela, mas isso não vai acontecer desta vez.

    O péssimo desempenho do time do oeste de Londres significa que eles são os que correm maior risco de ficar no meio da tabela, enquanto o Spurs está em uma situação à parte, lutando contra o rebaixamento. Se este for o início de uma nova ordem, com o Villa também sete pontos à frente na quarta posição, então o Chelsea precisa agir rapidamente para evitar ficar muito para trás.

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    Problema de longo prazo

    O Chelsea pode se dar por satisfeito por o Manchester United não ter aproveitado sua última derrota, já que os jogadores de Carrick foram surpreendidos pelo Leeds em Old Trafford na noite de segunda-feira, mantendo a diferença em sete pontos, em vez de dez. Mas, se não conquistar a vitória no sábado, o Blues não terá chance de alcançar seus rivais, enquanto suas esperanças de terminar entre os cinco primeiros estarão praticamente extintas.

    O United, por sua vez, já está praticamente certo de retornar à principal competição de clubes da Europa e, após algumas negociações inteligentes no verão passado, estará em posição de se reforçar ainda mais no mercado de transferências com a atração da Liga dos Campeões, potencialmente deixando o Chelsea para trás.

    Os rumores de descontentamento nos bastidores de Stamford Bridge sugerem que será mais um verão de mudanças radicais, mas o clube terá poucas chances de disputar contratações de grandes nomes, como Julian Alvarez, Morgan Rogers ou Adam Wharton, se não puder oferecer o mesmo.

    Existe uma ameaça real de que eles possam ficar para trás, tanto a curto quanto a longo prazo, o que significa que a vitória na noite de sábado é imperativa.

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