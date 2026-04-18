É hora do Chelsea acordar! O renascido Manchester United vai deixar os Blues para trás se Liam Rosenior não conseguir conter essa queda alarmante

O forte início do Chelsea sob o comando de Liam Rosenior parece agora uma lembrança distante. Embora a campanha até as semifinais da FA Cup tenha proporcionado um respiro muito necessário (apesar de o time ter se beneficiado de sorteios favoráveis na quinta rodada e nas quartas de final), a primavera tem sido difícil em Stamford Bridge.

Desde a última vitória no campeonato contra o Aston Villa, em 4 de março, os Blues foram literalmente eliminados da Liga dos Campeões pelo Paris Saint-Germain, perdendo por 8 a 2 no placar agregado, e perderam os três jogos do campeonato contra Newcastle, Everton e Manchester City por um placar acumulado de 7 a 0 — a primeira vez em 28 anos que sofrem três derrotas consecutivas na Premier League sem marcar um único gol.

Essa sequência absolutamente desastrosa deixou o Chelsea sete pontos atrás do Man Utd, visitante da noite de sábado, que — assim como o Aston Villa — parece praticamente garantido entre os cinco primeiros sem precisar fazer muito por conta própria. Para o Chelsea, é simplesmente um jogo que precisa ser vencido e o próximo de uma série de confrontos desafiadores, já que o time corre o risco de ficar para trás tanto no curto quanto no longo prazo.