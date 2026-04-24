É hora do Arsenal tirar o pé do freio: Mikel Arteta já não tem nada a perder, enquanto os Gunners buscam gols na corrida pelo título da Premier League

Quando Erling Haaland abriu o placar logo aos cinco minutos, parecia que o City iria construir uma vantagem considerável sobre o Arsenal em termos de diferença de gols. E eles realmente deveriam ter conseguido; tiveram 28 chutes, nove dos quais no alvo, mas falharam miseravelmente em ampliar o placar.
Haaland ficou irritado com as repetidas perguntas sobre o significado do desperdício do City em sua entrevista pós-jogo, enfatizando que conquistar os três pontos era tudo o que importava naquelas circunstâncias — e ele estava certo no panorama geral.
No entanto, marcar apenas um gol contra o Burnley foi uma oportunidade perdida que, sem dúvida, deu um pequeno alívio ao Arsenal no ponto mais baixo de sua temporada até agora. A questão agora, é claro, é se eles têm a coragem necessária para aproveitar ao máximo sua própria oportunidade de abrir uma vantagem sobre o City...