É hora do Arsenal tirar o pé do freio: Mikel Arteta já não tem nada a perder, enquanto os Gunners buscam gols na corrida pelo título da Premier League

No entanto, o Arsenal encontra-se agora numa situação muito rara: empatado em pontos com o líder do campeonato, faltando apenas cinco rodadas para o fim. É como uma disputa de pênaltis — e os Gunners vão cobrar os dois primeiros diante da sua torcida.

No espaço de uma semana, o Arsenal receberá tanto o Newcastle quanto o Fulham no Emirates, o que significa que não só tem a chance de abrir seis pontos de vantagem sobre o City antes da próxima partida dos rivais, como também pode melhorar significativamente seu saldo de gols.

O Newcastle está em queda livre total, tendo vencido apenas três de seus últimos 12 jogos no campeonato, e não conseguiu manter o gol invicto desde 18 de janeiro. Como resultado, o técnico dos Magpies, Eddie Howe, está sob ainda mais pressão do que Arteta antes do jogo de sábado no norte de Londres.

O homólogo de Howe no Fulham, Marco Silva, deve estar em um estado de espírito muito melhor neste momento, em meio a rumores de que ele está na lista de candidatos do Chelsea para substituir Liam Rosenior como técnico permanente do clube, mas não é como se sua equipe estivesse em grande fase no momento. O Cottagers está em 12º lugar na tabela, apenas duas posições e três pontos acima do Newcastle, e tem seus próprios problemas na defesa, tendo sofrido mais gols (46) do que até mesmo o Nottingham Forest (45), que está ameaçado de rebaixamento, nesta temporada.

É claro que se o Arsenal realmente tem condições de vencer tanto o Newcastle quanto o Fulham, sem falar em goleá-los, é algo que está aberto a debate.