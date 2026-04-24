Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Arsenal handbrake off GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

É hora do Arsenal tirar o pé do freio: Mikel Arteta já não tem nada a perder, enquanto os Gunners buscam gols na corrida pelo título da Premier League

Opinion
Arsenal
M. Arteta
Premier League
Especiais e Opinião
Arsenal x Newcastle

O meio-campista do Arsenal, Declan Rice, fez questão de dizer aos companheiros de equipe após a derrota de domingo na Premier League para o rival pelo título, o Manchester City: “Ainda não acabou.” E ele estava certo, ainda não acabou. A disputa pelo título está longe de terminar, como ficou claro na vitória sofrida do City sobre o Burnley na quarta-feira. Os jogadores de Pep Guardiola podem ter assumido a liderança da tabela com a vitória por 1 a 0 em Turf Moor — mas apenas no saldo de gols.

Quando Erling Haaland abriu o placar logo aos cinco minutos, parecia que o City iria construir uma vantagem considerável sobre o Arsenal em termos de diferença de gols. E eles realmente deveriam ter conseguido; tiveram 28 chutes, nove dos quais no alvo, mas falharam miseravelmente em ampliar o placar.

Haaland ficou irritado com as repetidas perguntas sobre o significado do desperdício do City em sua entrevista pós-jogo, enfatizando que conquistar os três pontos era tudo o que importava naquelas circunstâncias — e ele estava certo no panorama geral.

No entanto, marcar apenas um gol contra o Burnley foi uma oportunidade perdida que, sem dúvida, deu um pequeno alívio ao Arsenal no ponto mais baixo de sua temporada até agora. A questão agora, é claro, é se eles têm a coragem necessária para aproveitar ao máximo sua própria oportunidade de abrir uma vantagem sobre o City...

  • Arsenal FC v Sporting Clube de Portugal - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    "Tentando arrancar vitórias por 1 a 0"

    O Arsenal está, obviamente, numa situação nada invejável. A disputa pelo título já deveria ter acabado; os jogadores de Mikel Arteta tinham uma vantagem de 10 pontos há pouco mais de um mês e eram apontados como potenciais vencedores do quadruplo. No entanto, duas derrotas consecutivas no campeonato, combinadas com a derrota na final da Carabao Cup para o City e uma surpreendente derrota nas quartas de final da FA Cup para o Southampton, da Championship, levantaram dúvidas já muito familiares sobre a força mental do Arsenal — ou a falta dela.

    A pressão continua sobre Arteta e seus jogadores para provarem que são capazes de conquistar um troféu importante — e evitar a vergonha do que seria uma das maiores falhas da história do futebol.

    De uma forma estranha, porém, a situação perigosa, mas ainda recuperável, em que se encontram pode, na verdade, ajudá-los a cruzar a linha de chegada, já que uma equipe que, como Wayne Rooney corretamente observa, passou a temporada “tentando arrancar vitórias por 1 a 0” no clássico estilo de George Graham não tem mais muita escolha a não ser ir direto ao ponto.

    • Publicidade
  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Os neutros torcem pelo City

    Há muitas razões pelas quais os torcedores neutros não conseguiram se entusiasmar com a equipe de Arteta: a dependência de jogadas ensaiadas, as perdas de tempo, os joguinhos de treino, a exploração cínica do protocolo de concussão, etc. No entanto, a frustração é um fator bastante importante nisso.

    O Arsenal conta com um elenco empolgante e relativamente jovem — e, ainda assim, joga predominantemente um futebol monótono e arcaico. Os Gunners eram uma delícia de se ver em plena forma há alguns anos, mas se tornaram difíceis de assistir devido à decisão muito deliberada de Arteta de abraçar o conservadorismo e o controle em uma busca cada vez mais desesperada pelo sucesso.

    Como resultado, eles afastaram o torcedor comum a tal ponto que a maioria dos fãs do futebol inglês prefere, na verdade, ver o City — vencedor em série acusado de violar mais de 115 regras financeiras da Premier League — terminar em primeiro lugar pela sétima vez em nove temporadas, porque jogadores como Rayan Cherki são expoentes emocionantes do “Jogo Bonito”.

  • Newcastle United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mentalidade de disputa acirrada

    No entanto, o Arsenal encontra-se agora numa situação muito rara: empatado em pontos com o líder do campeonato, faltando apenas cinco rodadas para o fim. É como uma disputa de pênaltis — e os Gunners vão cobrar os dois primeiros diante da sua torcida.

    No espaço de uma semana, o Arsenal receberá tanto o Newcastle quanto o Fulham no Emirates, o que significa que não só tem a chance de abrir seis pontos de vantagem sobre o City antes da próxima partida dos rivais, como também pode melhorar significativamente seu saldo de gols.

    O Newcastle está em queda livre total, tendo vencido apenas três de seus últimos 12 jogos no campeonato, e não conseguiu manter o gol invicto desde 18 de janeiro. Como resultado, o técnico dos Magpies, Eddie Howe, está sob ainda mais pressão do que Arteta antes do jogo de sábado no norte de Londres.

    O homólogo de Howe no Fulham, Marco Silva, deve estar em um estado de espírito muito melhor neste momento, em meio a rumores de que ele está na lista de candidatos do Chelsea para substituir Liam Rosenior como técnico permanente do clube, mas não é como se sua equipe estivesse em grande fase no momento. O Cottagers está em 12º lugar na tabela, apenas duas posições e três pontos acima do Newcastle, e tem seus próprios problemas na defesa, tendo sofrido mais gols (46) do que até mesmo o Nottingham Forest (45), que está ameaçado de rebaixamento, nesta temporada.

    É claro que se o Arsenal realmente tem condições de vencer tanto o Newcastle quanto o Fulham, sem falar em goleá-los, é algo que está aberto a debate.

  • Kai Havertz Arsenal 2025-26Getty Images

    Motivos para otimismo

    É evidente que a confiança do time sofreu um forte abalo durante a sequência de quatro derrotas em seis jogos em todas as competições, sendo particularmente preocupante o nervosismo demonstrado na surpreendente derrota por 2 a 1 em casa para o Bournemouth.

    No entanto, embora Roy Keane, heptacampeão da Premier League, tenha contestado a afirmação de Micah Richards de que havia alguns aspectos positivos para o Arsenal tirar da derrota de domingo no Etihad, seu colega comentarista da Sky Sports tinha razão. Os visitantes demonstraram um senso de ousadia maior do que muitos esperavam e, embora seu único gol tenha sido um presente de Gigi Donnarumma, criaram chances suficientes no segundo tempo para terem, no mínimo, conquistado um ponto.

    Se há algo a destacar, porém, é que o Arsenal jogou de forma muito aberta no Etihad. Em mais de uma ocasião, eles correram o risco de sofrer gols em contra-ataques — algo que ninguém teria sequer imaginado antes do início da partida. A suposição compreensível era que Arteta, avesso a riscos, instruiria sua equipe a fechar o time na esperança de garantir o empate que, como até mesmo Guardiola admitiu, teria garantido o título.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Na ofensiva

    O desafio, então, será o técnico do Arsenal encontrar o equilíbrio certo contra o Newcastle. Não há necessidade de os Gunners partirem para cima com tudo — os Magpies contam com alguns jogadores capazes de causar estragos nos contra-ataques, com destaque para Anthony Gordon —, mas os anfitriões precisam partir para cima desde o início e manter um alto nível de intensidade durante o resto da partida.

    A semana de folga deve ajudar, já que jogadores-chave como Rice e Martin Zubimendi pareciam exaustos nas últimas semanas, enquanto o confronto contra o Fulham, que ocorre entre dois jogos potencialmente desgastantes da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid de Diego Simeone, é uma partida muito mais perigosa do que o encontro com o Newcastle.

    Na realidade, porém, os problemas do Arsenal são mais mentais do que físicos.

  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Nova Premier League'

    Rice afirmou recentemente que não se importa com as críticas ao estilo de jogo do Arsenal — mas isso realmente deveria ser motivo de preocupação, pois pode custar-lhes o título. Há muito tempo que o consenso geral é que os Gunners são excessivamente cautelosos, especialmente em jogos importantes. Como disse o ex-lateral-direito do Manchester United, Gary Neville, já em agosto, Arteta parece mais preocupado em evitar a derrota do que em realmente vencer as partidas.

    Keane também destacou que eles tentam controlar “o ritmo do jogo com suas jogadas ensaiadas e jogadas partindo da defesa” — e isso funcionou bem para eles na maior parte da atual campanha. No entanto, uma abordagem tão pragmática geralmente só leva até certo ponto, especialmente quando não se tem jogadores comprovadamente vencedores no elenco, e não é realmente uma grande surpresa ver o Arsenal enfrentando dificuldades nesta fase decisiva da temporada.

    Eles já passaram por isso antes e não conseguiram cruzar a linha de chegada. O City de Guardiola, em contraste total, nunca deixou de conquistar o título depois de estar na liderança após 33 rodadas. Nesse sentido, contar com a perda de pontos do City seria, na verdade, uma estratégia mais arriscada do que permitir que sua equipe jogasse com maior liberdade.

    O próprio Arteta disse que “uma nova Premier League” começou após a derrota do último fim de semana no Etihad — e ela vai recompensar o otimismo em vez do pragmatismo. “Um a zero para o Arsenal” não vai mais bastar.

    No entanto, se Arteta finalmente tirar o freio de mão completamente, os Gunners podem recuperar a iniciativa — e a liderança — nesta disputa acirrada pelo título.

Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Newcastle crest
Newcastle
NEW