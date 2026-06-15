É hora de mostrar coragem! Sandro Tonali e Bruno Guimarães recebem orientações sobre como agir na janela de transferências, já que os meio-campistas do Newcastle são especulados para o Manchester United, Arsenal e Manchester City

Questionado sobre se Tonali e Guimarães, ou um deles, poderiam ser atraídos para fora do St James’ Park, o ex-jogador do Newcastle Waddle — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do NewBettingOffers.co.uk — disse: “Bem, a Copa do Mundo... obviamente, Tonali não está na Copa do Mundo. Há rumores, mas quem está espalhando esses rumores? Se não é o jogador, tem que ser o agente dele, sejamos honestos.

“Será que eles já se cansaram? Temporada decepcionante. Temporada muito ruim para o Newcastle. Talvez esses jogadores estejam pensando: ‘Preciso jogar no mais alto nível, quero estar na Liga dos Campeões’ — o que é uma ótima desculpa agora, dizer: ‘Quero estar na Liga dos Campeões’.

“Acho que, se eles realmente querem ir embora, se há alguma convicção nisso, então deveriam se manifestar e dizer: ‘Tive alguns anos bons aqui, gostei da experiência, mas é hora de seguir em frente’. E talvez não seja na Inglaterra — Tonali definitivamente poderia ficar, mas Guimarães, com 28/29 anos agora, poderia ir para outro lugar na Europa.

“Eu simplesmente não entendo por que os jogadores não falam abertamente: ‘olha, eu gostei do tempo que passei aqui, mas quero seguir em frente’. As pessoas respeitam isso. Mas quando se escondem atrás do agente ou da mídia, eles deveriam ter coragem suficiente para dizer: ‘vamos acabar com isso, eu amo o Newcastle, vou ficar, estou feliz, muito feliz’, ou, ‘quero sair, quero jogar na Liga dos Campeões, não quero jogar onde estamos na tabela, quero estar entre os quatro ou cinco primeiros, e preciso sair’. Aí as pessoas levantam a mão e dizem: ‘tudo bem, chamem-me do que quiserem, pelo menos sou honesto’.”