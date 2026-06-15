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É hora de mostrar coragem! Sandro Tonali e Bruno Guimarães recebem orientações sobre como agir na janela de transferências, já que os meio-campistas do Newcastle são especulados para o Manchester United, Arsenal e Manchester City
Tonali e Guimarães impulsionam o meio-campo do Newcastle
Guimarães, que tem assumido regularmente a braçadeira de capitão no St James’ Park, está atualmente a serviço da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Esse evento estará em primeiro plano em seus pensamentos, com as questões domésticas ficando em segundo plano por enquanto.
O Newcastle, no entanto, precisa saber qual é a situação com o talentoso sul-americano. Se ele abrir as portas para um novo desafio, Eddie Howe e sua equipe deverão identificar rapidamente um substituto adequado.
O mesmo vale para o meia italiano Tonali. Suas muitas qualidades — que incluem desarmes ferozes e habilidade para avançar com a bola — ajudam a fazer o Magpies funcionar. Encontrar peças semelhantes para manter o motor do time funcionando não será fácil.
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Sem futebol europeu: Magpies enfrentam risco de venda
É claro que uma quantia significativa seria disponibilizada caso Tonali ou Guimarães fossem transferidos, já que ambos têm valores de mercado elevados. O Newcastle já arrecadou cerca de 70 milhões de libras (94 milhões de dólares) com a venda de Anthony Gordon ao Barcelona.
Howe poderia ter dinheiro para gastar na janela de transferências do verão de 2026 — quando ela se abrir para negócios —, já que rivais nacionais estariam de olho nos generais do Toon Army. Ofertas tentadoras podem surgir do Emirates Stadium, do Old Trafford e do Etihad Stadium.
Os Magpies estarão relutantes em vender, já que terminaram em 12º lugar na temporada que acabou de terminar, sendo importante manter seus ativos valiosos no time. Isso pode, no entanto, se mostrar difícil, dada a ausência de competições europeias na agenda para 2026-27.
Será que Tonali e Guimarães vão deixar o St James' Park em breve?
Questionado sobre se Tonali e Guimarães, ou um deles, poderiam ser atraídos para fora do St James’ Park, o ex-jogador do Newcastle Waddle — em entrevista exclusiva ao GOAL, cortesia do NewBettingOffers.co.uk — disse: “Bem, a Copa do Mundo... obviamente, Tonali não está na Copa do Mundo. Há rumores, mas quem está espalhando esses rumores? Se não é o jogador, tem que ser o agente dele, sejamos honestos.
“Será que eles já se cansaram? Temporada decepcionante. Temporada muito ruim para o Newcastle. Talvez esses jogadores estejam pensando: ‘Preciso jogar no mais alto nível, quero estar na Liga dos Campeões’ — o que é uma ótima desculpa agora, dizer: ‘Quero estar na Liga dos Campeões’.
“Acho que, se eles realmente querem ir embora, se há alguma convicção nisso, então deveriam se manifestar e dizer: ‘Tive alguns anos bons aqui, gostei da experiência, mas é hora de seguir em frente’. E talvez não seja na Inglaterra — Tonali definitivamente poderia ficar, mas Guimarães, com 28/29 anos agora, poderia ir para outro lugar na Europa.
“Eu simplesmente não entendo por que os jogadores não falam abertamente: ‘olha, eu gostei do tempo que passei aqui, mas quero seguir em frente’. As pessoas respeitam isso. Mas quando se escondem atrás do agente ou da mídia, eles deveriam ter coragem suficiente para dizer: ‘vamos acabar com isso, eu amo o Newcastle, vou ficar, estou feliz, muito feliz’, ou, ‘quero sair, quero jogar na Liga dos Campeões, não quero jogar onde estamos na tabela, quero estar entre os quatro ou cinco primeiros, e preciso sair’. Aí as pessoas levantam a mão e dizem: ‘tudo bem, chamem-me do que quiserem, pelo menos sou honesto’.”
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Estrelas do meio-campo têm sido associadas a grandes clubes da Premier League
O agente de Tonali tem falado bastante desde o fim da janela de transferências de inverno, quando, segundo relatos, o Arsenal teria feito propostas pelo seu cliente — já que o futuro campeão da Premier League buscava reforçar o elenco no último dia do prazo.
Nenhuma porta foi fechada, com o dinâmico jogador de 26 anos pronto para ponderar suas opções, enquanto Guimaraes — após quatro anos e meio no Newcastle, que renderam 195 partidas e uma conquista da Carabao Cup — pode sentir que ainda tem mais uma grande transferência e um novo começo pela frente.