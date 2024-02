É hora de Harry Kane acabar com as piadas e ganhar um título: atacante terá que salvar o Bayern de Munique no Alemão

Ídolo inglês precisa manter a boa forma se quiser, enfim, acabar com sua seca de troféus na Alemanha

Os torcedores ingleses não se esquecerão tão cedo do pênalti perdido por Harry Kane na eliminação para a França, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, no Qatar. O atacante ajustou suas meias, colocou a bola na marca da cal, deu sete passos para trás, olhou bem nos olhos de Hugo Lloris e, em seguida, correu em direção à bola, levemente agachado. Só que acabou mandando no travessão.

E assim continuou a maldição de Kane. O capitão da Inglaterra, apesar de toda sua genialidade, segue sem conquistar um troféu sequer em sua carreira. Ele chegou perto - de partir o coração, é verdade - em várias ocasiões, tanto pelos Spurs quanto pela Inglaterra, mas nenhuma medalha de campeão ainda foi colocada em seu pescoço.

Após sua transferência para o Bayern de Munique no verão europeu passado, muitos previam que a maldição de Kane seria quebrada em 2024. No entanto, o clube enfrenta desafios, em segundo lugar na Bundesliga, com uma eliminação da Copa da Alemanha e com eventuais problemas na Champions League se o desempenho atual não melhorar.

Mais artigos abaixo

Não se pode colocar tudo isso, claro, nas costas de Kane, que está muito perto de quebrar o recorde de gols marcados em uma única temporada do Alemão, durante sua melhor temporada na carreira até aqui. E, neste sábado (10), ele terá outra chance de aumentar seus números, contra o líder invicto, Bayer Leverkusen.

O confronto entre os dois líderes da tabela oferece ao camisa 9 outra oportunidade de exorcizar seus 'demônios dos grandes jogos' e dar um grande passo rumo ao primeiro troféu da carreira.