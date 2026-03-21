Não é apenas a falta de gols ou assistências em Wembley que preocupa antes da final de domingo. Ele deu apenas nove chutes em suas seis partidas, com apenas três chutes no alvo e um na trave. A primeira visita de Haaland a Wembley ocorreu na semifinal da FA Cup de 2023 contra o Sheffield United e, apesar da enorme diferença de qualidade, ele não conseguiu participar da jogada, já que Riyad Mahrez marcou todos os gols na vitória por 3 a 0.

A final contra o Manchester United no mês seguinte foi muito mais disputada, mas Haaland teve uma atuação discreta e Ilkay Gundogan roubou a cena. Ele sofreu sua primeira derrota em Wembley na Community Shield de 2023, sendo substituído durante o empate em 1 a 1 e não participando da disputa de pênaltis vencida pelos Gunners.

Ele estava lesionado para a semifinal da FA Cup em 2024 contra o Chelsea e teve mais uma atuação discreta na final, quando o United vingou a derrota do ano anterior e causou uma surpresa. Haaland pelo menos balançou as redes no Community Shield contra o United em sua partida seguinte, mas foi apenas na disputa de pênaltis.

Ele ficou lesionado para a semifinal da última temporada contra o Nottingham Forest, mas voltou a tempo para a final contra o Crystal Palace.