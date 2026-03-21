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É hora de Erling Haaland “manter a humildade”: o Manchester City precisa que seu craque deixe para trás o rótulo de “jogador que falha em jogos importantes” para ter alguma esperança de derrotar o Arsenal na final da Carabao Cup
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Três chutes a gol
Não é apenas a falta de gols ou assistências em Wembley que preocupa antes da final de domingo. Ele deu apenas nove chutes em suas seis partidas, com apenas três chutes no alvo e um na trave. A primeira visita de Haaland a Wembley ocorreu na semifinal da FA Cup de 2023 contra o Sheffield United e, apesar da enorme diferença de qualidade, ele não conseguiu participar da jogada, já que Riyad Mahrez marcou todos os gols na vitória por 3 a 0.
A final contra o Manchester United no mês seguinte foi muito mais disputada, mas Haaland teve uma atuação discreta e Ilkay Gundogan roubou a cena. Ele sofreu sua primeira derrota em Wembley na Community Shield de 2023, sendo substituído durante o empate em 1 a 1 e não participando da disputa de pênaltis vencida pelos Gunners.
Ele estava lesionado para a semifinal da FA Cup em 2024 contra o Chelsea e teve mais uma atuação discreta na final, quando o United vingou a derrota do ano anterior e causou uma surpresa. Haaland pelo menos balançou as redes no Community Shield contra o United em sua partida seguinte, mas foi apenas na disputa de pênaltis.
Ele ficou lesionado para a semifinal da última temporada contra o Nottingham Forest, mas voltou a tempo para a final contra o Crystal Palace.
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Transferência da responsabilidade pela penalidade
Mas essa foi, sem dúvida, sua maior decepção até agora, já que o City sofreu a maior zebra em uma final da FA Cup desde a derrota para o Wigan em 2013. E o pior de tudo: Haaland se recusou a cobrar um pênalti, deixando a responsabilidade para Omar Marmoush, cujo chute foi defendido por Dean Henderson.
Wayne Rooney não poupou críticas ao norueguês após o que considerou uma falha imperdoável no cumprimento do dever. “Erling Haaland é um atacante de classe mundial, mas quando falamos de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, não há como eles desperdiçarem aquela bola”, disse ele.
“É isso que diferencia esses dois jogadores de Erling Haaland ou Kylian Mbappé e todos os outros jogadores. Eles são egoístas e querem marcar em todos os jogos. Quando Haaland perde chances, acho que dá para ver que isso o abala e que realmente o afeta. Talvez a ideia de cobrar um pênalti em Wembley tenha sido demais para ele. Nunca se sabe, ele é um ser humano.”
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Nenhum gol em oito finais
Haaland admitiu posteriormente: “Eu não deveria ter passado a bola para um jogador novo. Portanto, toda a responsabilidade é minha. Fui eu quem o coloquei nessa situação. Tinha um bom pressentimento em relação a ele. Mas eu mesmo deveria ter chutado.”
Mas não é apenas sob o arco de Wembley que Haaland tem o estranho hábito de perder sua habitual frieza de artilheiro. Ele não conseguiu marcar em todas as oito finais que disputou pelo City, ficando também sem marcar na Community Shield de 2022 em Leicester, na final da Liga dos Campeões de 2023 em Istambul e na Supercopa na Grécia naquele mesmo ano.
Isso fez com que ele ganhasse o indesejado título de “fracassador em jogos importantes”, embora seu histórico em partidas decisivas da Premier League não seja nem de longe tão ruim quanto alguns dizem.
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69% de aproveitamento contra os "Seis Grandes"
Em 35 partidas contra os “Seis Grandes”, ele marcou 24 gols e deu 10 assistências. Isso representa pouco menos de uma contribuição por jogo, enquanto, considerando apenas os gols, a taxa de aproveitamento é de 69%.
Isso só parece ruim quando comparado ao histórico geral de Haaland pelo City, onde ele tem uma taxa de aproveitamento de 82%. Poucos torcedores do City vão criticar seu desempenho contra o United, por exemplo, já que ele marcou oito gols e deu três assistências em sete jogos de liga contra o maior rival do City. Contra o Arsenal, seu histórico é de cinco gols e duas assistências em sete jogos.
Ele costuma ter dificuldades contra o Liverpool, mas nesta temporada marcou em ambas as partidas e deu início à recente virada frenética com uma assistência para Bernardo Silva, ficando com três gols e uma assistência em seis jogos.
Contra o Chelsea, são quatro gols e duas assistências, enquanto ele tem um histórico idêntico em suas partidas contra o Tottenham, incluindo dois gols na partida decisiva em maio de 2024.
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"Ele vai calar a sua boca"
O histórico de Haaland contra o Real Madrid na Liga dos Campeões, no papel, também não é tão ruim assim, com quatro gols em oito partidas, embora com a importante ressalva de que ele só esteve no time vencedor duas vezes e apenas uma vez quando marcou.
Isso aconteceu na partida da fase de grupos em dezembro, que foi completamente ofuscada pela derrota por 5 a 1 no placar agregado nas oitavas de final da semana passada, a terceira eliminação consecutiva do City nas mãos dos 15 vezes campeões.
Em 14 partidas da fase eliminatória da Liga dos Campeões, ele marcou 11 gols, embora sua sequência de cinco gols contra o RB Leipzig nas oitavas de final de 2023 esteja pesando bastante.
Guardiola sempre alertou contra dar muita importância às fases de seca de gols de qualquer atacante, especialmente quando se trata de Haaland.
“Com artilheiros ou atacantes que marcam muitos gols, não critique, porque ele vai calar sua boca, isso é certo”, disse Guardiola em 2024. “Mais cedo ou mais tarde, ele vai marcar. Definitivamente, se eu tiver que escolher um [jogador para marcar], escolho este.”
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O assunto que está na boca de todos
Abordando um tema semelhante, Sergio Agüero disse no mês passado: “A questão é que Haaland mimou todo mundo. A cada temporada, ele marca mais e mais gols; então, quando fica alguns jogos sem marcar, acaba sendo questionado.”
Também vale a pena lembrar o que o próprio disse na véspera da final da Liga dos Campeões de 2023, quando foi questionado sobre seu fraco final de temporada. Para ele, tudo é uma questão de perspectiva. “Você pode pensar nisso como um gol em sete jogos”, disse Haaland com um sorriso malicioso. “Ou 52 gols em 52 jogos e oito assistências, eu acho.”
Mas está claro que, se o Arsenal levantar a Carabao Cup em Wembley no domingo à noite e Haaland ainda estiver com zero gols após seu sétimo jogo na casa do futebol inglês, então sua reputação de jogador que falha em jogos importantes estará na boca de todos.
Como ele disse ao Arsenal há dois anos, é hora de Haaland permanecer humilde e acabar com essa reputação de uma vez por todas, e finalmente adicionar Wembley aos muitos, muitos estádios que ele já conquistou.
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