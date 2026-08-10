"É hora de dizer adeus" - o novo reforço do Como, Trevoh Chalobah, escreve despedida emocionante do Chelsea após 18 anos

Chalobah deu sequência à sua mensagem inicial com um carrossel de fotos destacando seus momentos mais significativos com a camisa do Chelsea. As imagens registraram a transformação física e profissional de um jogador que passou dois terços da vida representando o Chelsea. Suas reflexões se concentraram no crescimento pessoal que viveu dentro do clube, na transição de uma criança de olhos arregalados para um atleta profissional experiente, capaz de competir na liga mais exigente do mundo e no cenário internacional com a Inglaterra.

"Cheguei aos nove anos com um sonho e saio como um homem que viveu esse sonho de maneiras que eu nunca imaginei. Essa jornada me testou, me elevou e me fortaleceu. A cada companheiro de equipe, treinador, membro da comissão e torcedor, obrigado por me ajudarem a me moldar. Dei tudo o que tinha, e tenho orgulho da pessoa que este clube me ajudou a me tornar", disse Chalobah.