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"É hora de dizer adeus" - o novo reforço do Como, Trevoh Chalobah, escreve despedida emocionante do Chelsea após 18 anos
O fim de uma trajetória de 18 anos em Stamford Bridge
Chalobah deu um adeus final, entre lágrimas, ao Chelsea após sua transferência de grande repercussão para um clube italiano ser oficialmente ratificada no domingo. O internacional inglês de 27 anos deixa o oeste de Londres, encerrando uma passagem de quase duas décadas pelo clube ao qual chegou ainda como aluno do ensino primário.
Recorrendo às redes sociais para se dirigir aos torcedores e funcionários que o apoiaram ao longo de seu desenvolvimento. O defensor, que fez 151 partidas pelo clube em todas as competições, não economizou ao expressar sua gratidão pelas oportunidades que recebeu. "Depois de 18 anos, é hora de dizer adeus ao Chelsea", escreveu em sua postagem emocionante.
- AFP
Um sonho vivido e um propósito cumprido
Chalobah deu sequência à sua mensagem inicial com um carrossel de fotos destacando seus momentos mais significativos com a camisa do Chelsea. As imagens registraram a transformação física e profissional de um jogador que passou dois terços da vida representando o Chelsea. Suas reflexões se concentraram no crescimento pessoal que viveu dentro do clube, na transição de uma criança de olhos arregalados para um atleta profissional experiente, capaz de competir na liga mais exigente do mundo e no cenário internacional com a Inglaterra.
"Cheguei aos nove anos com um sonho e saio como um homem que viveu esse sonho de maneiras que eu nunca imaginei. Essa jornada me testou, me elevou e me fortaleceu. A cada companheiro de equipe, treinador, membro da comissão e torcedor, obrigado por me ajudarem a me moldar. Dei tudo o que tinha, e tenho orgulho da pessoa que este clube me ajudou a me tornar", disse Chalobah.
Palavras de sabedoria para a academia de Cobham
Além de simplesmente agradecer ao clube, Chalobah usou seu espaço para oferecer orientação e incentivo à próxima geração de talentos que atualmente aprimora suas habilidades no centro de treinamento de Cobham, do Chelsea. O defensor tem sido frequentemente citado como um exemplo de perseverança, por ter passado por vários empréstimos para Ipswich Town, Huddersfield Town e Lorient.
"Aos jovens jogadores: o caminho nem sempre será tranquilo. Mas estejam prontos, sejam positivos e mantenham a fé. O tempo de Deus está sempre certo. Obrigado a todos, de verdade, com amor e gratidão", acrescentou Chalobah.
- Getty Images
Um novo capítulo na Serie A com o Como
Chalobah agora volta sua atenção para um novo desafio na Itália, juntando-se a um projeto do Como que tem atraído atenção significativa sob o comando do ex-meio-campista do Chelsea Cesc Fabregas. Ao falar sobre a influência de seu novo treinador, Chalobah explicou como o processo de contratação se desenrolou por meio de comunicação direta.
“A ligação com Cesc foi muito boa, ele mostrou o quanto me queria”, disse Chalobah. "Conhecendo Cesc, obviamente, ele esteve no Chelsea, e eu treinei com ele quando era mais jovem. Agora, obviamente, jogar sob o comando dele vai ser incrível. Com certeza, vou dar tudo de mim. Estou animado para esta nova jornada."
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