Vardy tinha a opção de prolongar sua permanência na Lombardia por mais uma temporada, mas o rebaixamento do clube para a segunda divisão o levou a buscar um retorno para casa. Os clubes da Premier League já começaram a explorar uma possível negociação, reconhecendo que o veterano ainda pode ser um trunfo valioso. O atacante ostenta um histórico fenomenal na Inglaterra, tendo marcado 145 gols e dado 50 assistências em 342 partidas da Premier League. Em todas as competições, ele disputou 500 partidas pelo Leicester, marcando 200 gols e dando 71 assistências. Sua trajetória icônica começou em 2012, quando chegou vindo do Fleetwood, e culminou com a conquista da Premier League em 2016 e o título de jogador mais velho a ganhar a Chuteira de Ouro.