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É hora de comemorar com Jamie Vardy! A lenda do Leicester almeja um retorno “de conto de fadas” à Premier League aos 39 anos, após sofrer o rebaixamento da Série A com o Cremonese
Fim da aventura italiana
De acordo com o Daily Mail, Vardy está pronto para encurtar sua passagem pela Itália após o rebaixamento do Cremonese para a Série B. O jogador de 39 anos ingressou no clube italiano em setembro de 2025, em uma transferência sem custos, embarcando em um novo desafio após deixar o Leicester City. O Cremonese passou por uma temporada difícil, terminando com apenas 34 pontos, conquistados em oito vitórias, 10 empates e 20 derrotas. Apesar de atuar em uma das ligas mais defensivas da Europa, Vardy provou sua qualidade duradoura ao marcar sete gols e dar três assistências em 29 partidas da Série A, acumulando 2.108 minutos em campo. Seu respeitável desempenho incluiu um gol notável contra a Juventus, demonstrando que seu instinto de artilheiro continua incrivelmente afiado.
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Assuntos pendentes na Inglaterra
Vardy tinha a opção de prolongar sua permanência na Lombardia por mais uma temporada, mas o rebaixamento do clube para a segunda divisão o levou a buscar um retorno para casa. Os clubes da Premier League já começaram a explorar uma possível negociação, reconhecendo que o veterano ainda pode ser um trunfo valioso. O atacante ostenta um histórico fenomenal na Inglaterra, tendo marcado 145 gols e dado 50 assistências em 342 partidas da Premier League. Em todas as competições, ele disputou 500 partidas pelo Leicester, marcando 200 gols e dando 71 assistências. Sua trajetória icônica começou em 2012, quando chegou vindo do Fleetwood, e culminou com a conquista da Premier League em 2016 e o título de jogador mais velho a ganhar a Chuteira de Ouro.
O capítulo final de um veterano condecorado
Durante sua ilustre passagem pelo King Power Stadium, o atacante conquistou um impressionante conjunto de títulos. Sua coleção de troféus inclui o famoso título do campeonato de 2016, uma FA Cup em 2021, o Community Shield e dois campeonatos da segunda divisão. Ele também recebeu o prestigioso prêmio de Jogador do Ano. Quando deixou a Inglaterra no verão passado, Vardy recebeu várias ofertas lucrativas, incluindo uma proposta significativa do Feyenoord, mas optou pelo projeto italiano. Agora, sua experiência inigualável e seu desejo incansável de vencer significam que ele voltará a ser muito procurado. Aos 33 anos e 197 dias, ele já provou que a idade é apenas um número ao se tornar o artilheiro com 23 gols.
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O que vem por aí para o lendário atacante?
Vardy avaliará agora cuidadosamente suas opções à medida que se aproxima a janela de transferências de verão. Espera-se que vários times da Premier League mantenham conversações com seus representantes nas próximas semanas para garantir sua contratação por um contrato de curto prazo. Os torcedores estarão ansiosos para ver qual clube dará ao icônico atacante uma última oportunidade de brilhar no maior palco do futebol inglês.