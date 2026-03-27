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Sam Kerr Chelsea GFXGOAL
Ameé Ruszkai

Traduzido por

É hora de colocar Sam Kerr em campo! O Chelsea não pode mais se dar ao luxo de deixar a craque no banco depois de ela ter brilhado na Copa da Ásia

Chelsea FC Women
S. Kerr
WSL
Liga dos Campeões Feminino
Futebol feminino
Chelsea FC Women x Aston Villa Women
Chelsea FC Women x Arsenal Women
Especiais e Opinião

Apenas um ano após conquistar uma tríplice coroa nacional sem nenhuma derrota, as dificuldades do Chelsea nesta temporada têm sido amplamente divulgadas. O Blues está prestes a ser destronado como campeão inglês pela primeira vez desde 2019, e as lesões no ataque tiveram um papel significativo em suas dificuldades, forçando Sonia Bompastor a escalar times sem uma atacante central em algumas ocasiões. As atuações de Sam Kerr pela Austrália na Copa da Ásia neste mês, portanto, foram uma visão bem-vinda para os torcedores do Chelsea.

Vestindo a braçadeira de capitã da seleção anfitriã, Kerr marcou quatro gols em seis partidas, levando as Matildas à final do torneio e concluindo uma missão inacabada, depois que sua participação na Copa do Mundo em casa, em 2023, foi limitada devido a uma lesão na panturrilha. Ela ainda deu mostras de seu brilhantismo naquela ocasião, principalmente com um gol espetacular contra a Inglaterra nas semifinais, mas desta vez ela realmente conseguiu mostrar do que é capaz, com apenas duas jogadoras na Copa da Ásia marcando mais gols do que ela.

Em uma temporada marcada principalmente pela falta de eficiência na finalização, Bompastor lamentou as lesões com as quais seu time do Chelsea teve que lidar. Mayra Ramirez, que liderou o ataque dos Blues durante a maior parte do ano passado, sofreu uma lesão no tendão da coxa na pré-temporada que exigiu cirurgia e pode deixá-la fora de toda a temporada 2025-26. Catarina Macario, agora prestes a bater um recorde ao se transferir para o San Diego Wave, não joga desde o Natal. Aggie Beever-Jones também sofreu com pequenas lesões, o que significa que a contratação de verão, Alyssa Thompson, tem jogado frequentemente mais centralmente do que talvez seja ideal para ela, com Lauren James, outra jogadora que passou um tempo fora de campo, também atuando como falso nove.

Mas Kerr mostrou nas últimas semanas que, apesar de ter retornado de uma ausência de 20 meses por lesão no início da temporada, está em forma e pronta para voltar a ser a figura principal do ataque do Chelsea. Seu futuro pode não estar no Blues, com relatos sugerindo que ela deixará o clube neste verão, mas o que ela pode oferecer nos dois últimos meses desta temporada continua sendo enorme.

  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    De volta com tudo

    Tem sido uma temporada peculiar para Kerr. Ela voltou com tudo em setembro, marcando sua primeira aparição desde dezembro de 2023 com um gol no final da partida contra o Aston Villa, o que gerou comemorações emocionantes, considerando o longo caminho de recuperação que ela havia percorrido. Depois de sofrer uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) em janeiro de 2024, Kerr enfrentou um problema com o enxerto cirúrgico que prolongou seu afastamento dos gramados para 20 meses, em vez dos habituais nove a 12 meses que as rupturas do LCA costumam exigir.

    Compreensivelmente, Bompastor foi cauteloso com a atacante depois disso. Seus minutos de jogo vieram em pequenas participações saindo do banco, com suas primeiras partidas como titular ocorrendo, na verdade, em jogos consecutivos pela Austrália em outubro. A primeira partida de Kerr como titular pelo Chelsea após a lesão aconteceria algumas semanas depois, contra o St. Polten na Liga dos Campeões, com mais seis partidas antes da mais recente, em janeiro. Nesses sete jogos, a australiana marcou sete gols.

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  • Sam Kerr Chelsea 2025-26Getty

    De volta ao banco

    Mas nos quatro jogos que se seguiram àquela última partida como titular, que ocorreu na derrota para o Arsenal há dois meses, Kerr voltou a ficar no banco, com Bompastor optando por escalar Thompson ou James na ponta do ataque. Isso funcionou em alguns momentos, com James se mostrando particularmente eficaz em uma função mais livre, mas houve jogos em que o Chelsea careceu de organização no ataque e, como resultado, as jogadoras muitas vezes atrapalharam umas às outras.

    Quando Kerr entrou em campo, esses problemas foram frequentemente amenizados, enquanto seu impacto goleador saindo do banco na vitória da FA Cup sobre o Man Utd no mês passado foi um lembrete dos momentos decisivos que ela pode proporcionar simplesmente por estar em campo, graças ao seu instinto de finalizadora.

  • Sam Kerr Caitlin Foord Australia Women 2026Getty Images

    Incrível Copa da Ásia

    Essa foi a última partida de Kerr pelo Chelsea antes da Copa da Ásia, onde teve um desempenho brilhante. Além da vitória na fase de grupos contra o Irã, na qual deu uma assistência, a jogadora de 32 anos marcou em todos os jogos da campanha da Austrália até a final, sendo que seus gols contra as Filipinas, a Coreia do Norte e a China foram decisivos para a vitória.

    Durante um período de 21 dias, Kerr também foi titular em todas as seis partidas das Matildas, jogando os 90 minutos em todas elas, exceto uma. Ela lidou com a carga de trabalho e fez o que seu país precisava, tudo isso enquanto carregava a pressão de ser a capitã e a jogadora estrela da seleção anfitriã.

  • Sam Kerr Australia Women 2026Getty Images

    Sam Kerr na época

    Muitos dos momentos de destaque de Kerr também lembraram a jogadora de sempre. Seu instinto de finalizadora ficou evidente no cabeceio contra as Filipinas, e sua qualidade na finalização brilhou nos gols contra a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, tendo ela também demonstrado grande antecipação para criar a oportunidade do gol contra esta última. O gol contra a China, que levou a Austrália à final da Copa da Ásia, foi então um exemplo da excelente movimentação de Kerr, finalizado com um chute preciso de um ângulo fechado com o pé menos dominante.

    Antes do torneio, a atacante admitiu que se sentia apenas “cerca de 85%” após tanto tempo afastada. “Não quero dizer que estou a 100% ainda”, disse ela. “Ainda não tive um daqueles jogos em que me senti completamente eu mesma.”

    Recordada desses comentários após sua atuação decisiva contra a Coreia do Norte nas quartas de final, e questionada sobre como se sentia agora, ela disse que era “mais uma questão de confiança e sensação” do que qualquer aspecto físico. “Agora é mais um jogo mental do que qualquer outra coisa”, acrescentou Kerr. “Mas gols como os desta noite e vitórias como a desta noite realmente ajudam minha confiança.”

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Devolução dentro do prazo

    Depois de marcar mais um gol na partida seguinte da Austrália, levando as Matildas à final da Copa da Ásia, a confiança de Kerr deve estar um pouco mais elevada ao retornar à Inglaterra, apesar de sua equipe ter acabado perdendo para o Japão em uma final acirrada. Ela pode ainda não estar no auge absoluto de suas habilidades, mas isso também se deve ao fato de que esse auge está em um nível de classe mundial, do tipo “a melhor do esporte”. Onde ela está agora ainda é um lugar muito, muito bom, como suas atuações recentes têm demonstrado.

    Isso deve ser uma ótima notícia para o Chelsea. A confiança do próprio Blues está mais alta após a vitória na final da Copa da Liga sobre o Manchester United no início deste mês, e ver Kerr retornar ao clube nesta semana, ao lado da lateral australiana Ellie Carpenter, será um impulso adicional.

    É oportuno também, porque a equipe de Bompastor está no meio de uma partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal, atual campeão europeu que venceu por 3 a 1 no Emirates Stadium na noite de terça-feira. A defesa do título da Superliga Feminina não saiu como planejado, mas, se conseguirem arquitetar uma virada após um déficit de dois gols, como fizeram nas quartas da UWCL no ano passado, ainda há glória europeia em jogo e uma FA Cup, além da necessidade de encerrar a campanha na liga com força para garantir uma vaga na Liga dos Campeões na próxima temporada. Para fazer tudo isso, o Chelsea precisará ter um bom desempenho nos momentos decisivos, algo em que Kerr pode ajudar.

  • Sam Kerr Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Prontos para um grande final

    É improvável que Kerr seja titular no confronto deste fim de semana contra o Aston Villa. Isso se deve ao fato de a atacante ter enfrentado problemas logísticos para voltar de Sydney, onde foi disputada a final da Copa da Ásia na semana passada, o que significa que ela só voltou à Inglaterra depois da derrota do Chelsea por 3 a 1 para o Arsenal na noite de terça-feira. Mas os grandes jogos virão em ritmo acelerado agora para o Chelsea, principalmente com a partida de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, e com Ramirez fora, Macario prestes a sair eBeever-Jones lidando com uma lesão novamente, é vital que Bompastor aproveite ao máximo as qualidades de classe mundial de Kerr e lhe dê essas oportunidades de titularidade novamente.

    Na semana passada, o The Athletic noticiou que Kerr deve deixar o Chelsea no final desta temporada. A australiana fica sem contrato neste verão e há muito interesse de clubes nos Estados Unidos, onde ela quebrava recordes em abundância antes de se transferir para a Inglaterra no final de 2019. Parece que os próximos dois meses serão os últimos dela pelo Blues.

    Mas, embora Kerr possa não ser o futuro desta equipe, ela continua sendo uma parte vital do presente. Se o Chelsea quiser encerrar esta temporada com sucesso e compensar suas deficiências na WSL, é absolutamente vital que aproveite a excelente fase de Kerr. Como suas atuações na Copa da Ásia reiteraram, estamos falando de uma das melhores atacantes do planeta, alguém com um histórico excepcional em jogos importantes, capaz de proporcionar momentos decisivos para a conquista de títulos. O Chelsea precisa ser mais implacável para encerrar a temporada em alta, e Kerr pode ajudar exatamente nisso.

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