É hora de colocar Sam Kerr em campo! O Chelsea não pode mais se dar ao luxo de deixar a craque no banco depois de ela ter brilhado na Copa da Ásia

Vestindo a braçadeira de capitã da seleção anfitriã, Kerr marcou quatro gols em seis partidas, levando as Matildas à final do torneio e concluindo uma missão inacabada, depois que sua participação na Copa do Mundo em casa, em 2023, foi limitada devido a uma lesão na panturrilha. Ela ainda deu mostras de seu brilhantismo naquela ocasião, principalmente com um gol espetacular contra a Inglaterra nas semifinais, mas desta vez ela realmente conseguiu mostrar do que é capaz, com apenas duas jogadoras na Copa da Ásia marcando mais gols do que ela.

Em uma temporada marcada principalmente pela falta de eficiência na finalização, Bompastor lamentou as lesões com as quais seu time do Chelsea teve que lidar. Mayra Ramirez, que liderou o ataque dos Blues durante a maior parte do ano passado, sofreu uma lesão no tendão da coxa na pré-temporada que exigiu cirurgia e pode deixá-la fora de toda a temporada 2025-26. Catarina Macario, agora prestes a bater um recorde ao se transferir para o San Diego Wave, não joga desde o Natal. Aggie Beever-Jones também sofreu com pequenas lesões, o que significa que a contratação de verão, Alyssa Thompson, tem jogado frequentemente mais centralmente do que talvez seja ideal para ela, com Lauren James, outra jogadora que passou um tempo fora de campo, também atuando como falso nove.

Mas Kerr mostrou nas últimas semanas que, apesar de ter retornado de uma ausência de 20 meses por lesão no início da temporada, está em forma e pronta para voltar a ser a figura principal do ataque do Chelsea. Seu futuro pode não estar no Blues, com relatos sugerindo que ela deixará o clube neste verão, mas o que ela pode oferecer nos dois últimos meses desta temporada continua sendo enorme.