No entanto, é muito mais provável que Slot mantenha Isak no banco para o segundo tempo — o que, para ser justo, é a jogada mais inteligente, dado o tempo de jogo limitado do sueco — e coloque Wirtz no lado esquerdo do ataque.
Essa abordagem certamente tem seus méritos. O Liverpool não quer se expor no meio-campo — possivelmente a área mais forte do PSG —, então é bem provável que vejamos Szoboszlai na função de camisa 10, logo à frente de Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch no pivô do meio-campo.
No entanto, embora os Reds não possam se dar ao luxo de serem imprudentes, eles precisam ser ousados — e isso significa colocar Wirtz em sua melhor posição, ao mesmo tempo em que deixam Ngumoha livre na ala esquerda.
Com sua visão de jogo maravilhosa e técnica impressionante, Wirtz articula o jogo como ninguém na equipe de Slot e, embora não tenha sido de forma alguma uma assistência genial, o passe que permitiu a Ngumoha finalmente abrir o placar contra o Fulham, após uma sucessão de dribles, foi significativamente dado pelo jogador mais criativo do Liverpool.
Essas duas superestrelas em potencial precisam ter tempo suficiente para causar o máximo de estragos possível contra o PSG, porque, se os Reds quiserem prejudicar os campeões europeus, terão que atacá-los com tudo o que têm.
Não é hora de meias medidas — nem de ficar enrolando. O Liverpool precisa partir com tudo desde o apito inicial, e isso significa sacrificar um pouco do controle que Slot tanto aprecia para abraçar um pouco da velha anarquia defendida por seu antecessor, Jurgen Klopp.
A melhor maneira de criar esse clima de caos seria colocar Ngumoha na equipe. Ele é o curinga do Liverpool, a incógnita do ponto de vista do PSG, um jogador capaz de virar o jogo que já dissipou parte da negatividade em torno de Anfield com sua atuação no fim de semana.
Como Steve Nicol destacou após a vitória sobre o Fulham, em uma temporada de negatividade quase implacável, os Reds têm buscado desesperadamente “aspectos positivos — e Ngumoha é um aspecto positivo. Ele assusta os zagueiros”. A esperança é que Slot não tenha medo de escalá-lo na terça-feira à noite.