Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Live Scores, Stats, and the Latest News
Arne Slot Liverpool PSG GFXGOAL
Mark Doyle

Traduzido por

É hora de Arne Slot ser corajoso! O técnico do Liverpool, que está sob pressão, precisa colocar Rio Ngumoha e Mohamed Salah para jogar contra o PSG

Opinion
Liga dos Campeões
Liverpool
A. Slot
PSG
Especiais e Opinião
Liverpool x PSG
Premier League
R. Ngumoha
M. Salah
F. Wirtz
J. Frimpong

O Liverpool ainda está na disputa da Liga dos Campeões desta temporada. Ninguém sabe bem como, é claro. A equipe de Arne Slot foi dominada pelo Paris Saint-Germain na semana passada, mas conseguiu sair do Parc des Princes com uma derrota por 2 a 0 que, segundo Jamie Carragher, na verdade pareceu um “ótimo resultado” para os visitantes, dada a enorme diferença em termos de coesão e confiança entre as duas equipes.

É verdade que persiste a sensação de que o Liverpool não conseguiu em Paris nada mais do que um adiamento da sentença. É improvável que o PSG seja tão desperdiçador na partida de volta desta terça-feira, e, de qualquer forma, jogar em Anfield não causa nenhum receio aos jogadores de Luis Enrique, tendo em vista o sucesso na disputa de pênaltis da última temporada em Merseyside.

No entanto, nem tudo está perdido para o Liverpool. A fragilidade da defesa continua sendo um sério motivo de preocupação, mas os Reds, sem dúvida, têm o talento ofensivo necessário para incomodar os atuais campeões da Europa. Klopp só precisa ser corajoso o suficiente para fazer uso pleno e adequado das armas à sua disposição para que o Liverpool consiga outra famosa reviravolta diante da torcida do Kop...

  • FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    A submissão vergonhosa de Slot

    Desde então, Slot tem defendido veementemente as táticas que empregou na noite de quarta-feira passada, mas a verdade é que o Liverpool foi punido — e humilhado — por demonstrar quase nenhuma ambição em Paris, com sua decisão de escalar uma defesa de cinco jogadores pela primeira vez desde que assumiu o cargo de técnico, há 18 meses, trazendo consequências previsivelmente desastrosas.

    Até mesmo Virgil van Dijk parecia perdido enquanto os visitantes lutavam terrivelmente para conter a linha de ataque ridiculamente fluida do PSG, que constantemente tirava os jogadores do Liverpool de suas posições.

    Do ponto de vista ofensivo, Florian Wirtz mostrou lampejos do que poderia fazer com a posse de bola, mas o problema foi que os Reds mal conseguiam pegar na bola, muito menos mantê-la, já que Dominik Szoboszlai e outros não conseguiam entender exatamente onde deveriam estar jogando.

    De fato, o Liverpool completou apenas 190 passes (o PSG fez 685), teve apenas nove toques na área adversária e não criou uma única “grande chance” durante toda a noite — consequência inevitável de uma vergonhosa demonstração de submissão por parte de Slot, que, apesar das alegações em contrário na segunda-feira, instruiu claramente seus jogadores a recuarem e perderem o máximo de tempo possível em jogadas ensaiadas, numa tentativa desesperada de evitar uma goleada na capital francesa.

    No entanto, tal cinismo e covardia não vão colar em Anfield. Os torcedores não aceitariam isso de forma alguma. Mas Slot sabe muito bem que se colocou em uma posição em que não tem escolha a não ser ir para cima — e isso significa, no mínimo, escalar dois jogadores que passaram toda a primeira partida sentados no banco.

    • Publicidade
  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Salah simplesmente tem que ser titular

    Certamente, seria possível defender a ideia de deixar Mohamed Salah no banco na partida de ida. O egípcio está longe de seu melhor nível nesta temporada e parecia totalmente sem confiança na goleada sofrida nas quartas de final da FA Cup contra o Manchester City no fim de semana anterior.

    Se os últimos meses nos ensinaram alguma coisa, porém, é que tirar Salah do time não resolve nenhum problema; na verdade, isso só agrava a situação, pois priva os Reds de uma de suas armas ofensivas mais perigosas.

    Apesar de todas as dificuldades de Salah nesta temporada, ele ainda esteve diretamente envolvido em 20 gols em todas as competições e foi absolutamente fundamental na emocionante vitória por 4 a 0 sobre o Galatasaray na segunda partida das oitavas de final.

    O fato é que não há melhor opção na ala direita e, embora isso possa dizer mais sobre o trabalho de contratação do Liverpool do que sobre a excelência duradoura de Salah, o jogador de 33 anos também ofereceu um lembrete oportuno de sua capacidade de finalização com um belíssimo chute de primeira contra o Fulham, que imediatamente trouxe de volta o sorriso ao seu rosto antes do que é, pelo menos no momento, o jogo mais importante que lhe resta como jogador do Liverpool.

    Sejam quais forem os problemas entre eles, Slot simplesmente precisa dar a Salah a oportunidade de escrever mais um capítulo glorioso em uma história que já se tornou lenda.

    Pode muito bem ser que o excelente Nuno Mendes tenha o número de Salah, mas escalar o terceiro jogador mais prolífico da história do Liverpool faria, no mínimo, o português pensar duas vezes antes de avançar para o ataque a cada oportunidade — o que, pelo menos, aliviaria um pouco da pressão sobre quem quer que Slot escalar na lateral-direita.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    A velocidade de Frimpong é fundamental

    Escolher entre Joe Gomez e Jeremie Frimpong é, na verdade, uma das decisões mais importantes que Slot enfrenta antes da visita do PSG. Ambos podem ter sido titulares na primeira partida, mas um deles terá que ficar de fora, já que o Liverpool certamente voltará a utilizar uma defesa com quatro jogadores para este jogo decisivo.

    A escolha de Slot nos dará uma ideia imediata de como ele pretende abordar a partida, e Gomez seria obviamente a opção mais segura, pois, embora o versátil zagueiro central não ofereça muito ofensivamente (além de lançamentos longos), ele é um defensor muito competente quando está em plena forma.

    Se Gomez for jogar, porém, deve ser em sua posição preferida ao lado de Van Dijk, no lugar do extremamente irregular Ibrahima Konate, que teve sorte de evitar cometer não um, mas dois pênaltis em Paris.

    Frimpong pode ser propenso a ficar fora de posição e tem uma tendência a frustrar com seu passe final, mas é provavelmente o jogador mais rápido em um elenco do Liverpool relativamente lento, o que significa que ele tem velocidade suficiente para lidar com Desire Doue e, ao mesmo tempo, oferecer uma fantástica opção de apoio na sobreposição para o cada vez mais lento Salah.

    A dupla não jogou muito junta nesta temporada, principalmente devido aos problemas de lesão do holandês, mas eles trabalharam bem juntos contra o Fulham — e nenhum outro jogador em campo criou mais chances do que Frimpong (três).

    Conclusão: a velocidade de Frimpong torna sua inclusão absolutamente imprescindível contra um time repleto de alas velozes.

  • Liverpool v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Experiência em vez de entusiasmo?

    Como Milos Kerkez ficou no banco durante toda a partida contra o Fulham, a suposição natural era de que o húngaro estava sendo poupado para o confronto da segunda partida contra o PSG — o que faz sentido, já que havia dúvidas sobre sua capacidade de jogar três vezes no espaço de uma semana.

    Haverá, no entanto, a tentação de manter Andy Robertson na lateral esquerda. O escocês, que está de saída, parecia mais o de antigamente contra o Fulham, avançando a cada oportunidade e defendendo com a determinação obstinada de sempre.

    Além disso, embora Robertson seja conhecido por seu temperamento explosivo, é provável que ele encare uma partida tão importante com muito mais cabeça fria do que Kerkez, que às vezes parece quase ansioso demais para se destacar em campo.

    Talvez mais importante do que qualquer outra coisa, porém, Rio Ngumoha também possa se beneficiar mais de ter um jogador experiente como Robertson apoiando-o, em vez do exuberante, mas imprevisível, Kerkez — e tirar o melhor proveito do adolescente realmente deveria ser a prioridade de Slot neste momento.


  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-FULHAMAFP

    O Liverpool precisa de Ngumoha

    A decisão do Slot de proteger Ngumoha nesta temporada tem sido perfeitamente compreensível. Todos estão plenamente cientes do risco crescente de esgotamento no futebol moderno e ninguém quer ver um talento tão especial sobrecarregado em uma idade tão jovem.

    No entanto, ficou claro desde sua emocionante participação saindo do banco contra o Nottingham Forest, em fevereiro, que o Liverpool precisa de Ngumoha. Com o tempo passando para Salah e Luis Diaz já tendo partido há muito tempo para o Bayern de Munique, o jogador de 17 anos é definitivamente o driblador mais perigoso do elenco de Slot, um jovem atacante destemido cujo primeiro instinto é ir direto para cima do adversário.

    “Ele tem uma qualidade tão especial que você não vê mais muito no futebol: dominar a situação de um contra um”, disse o técnico no sábado. “E foi exatamente isso que ele fez quando marcou seu gol, criando espaço para a bola com fintas e giros e, então, finalizando como um Mo Salah, eu diria.”

    Seu magnífico gol individual também gerou comparações com o jovem Raheem Sterling — sobretudo porque ele superou o ex-jogador da seleção inglesa como o mais jovem artilheiro do Liverpool na Premier League em Anfield — e parece ter dissipado quaisquer dúvidas que seu técnico tivesse sobre escalá-lo contra o PSG.

    “Acho que ele está pronto”, disse Slot. “Agora a questão, é claro, é: ele conseguirá repetir isso dois dias depois? Essa é outra questão. Mas ele seria capaz de jogar e atuar nesse nível? Sim, porque no início da temporada ele era um jovem jogador ganhando experiência com o time principal. Mas agora ele é simplesmente alguém que posso escalar para qualquer jogo. Portanto, também para o de terça-feira.”

    Existem outras alternativas, obviamente. Com Hugo Ekitike certo de retornar ao ataque, Cody Gakpo, que fez um trabalho decente liderando a linha contra o Fulham, poderia voltar para a ala esquerda. Infelizmente, o jogador da seleção holandesa não fez nem de longe o suficiente nesta temporada para justificar uma vaga na escalação inicial de Slot para uma partida tão importante.

    Na verdade, há argumentos mais fortes para que Ekitike se desloque para a esquerda, onde se sente mais à vontade, para dar lugar à inclusão de Alexander Isak, que está de volta à forma física, no centro do ataque.

  • Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Jogada decisiva

    No entanto, é muito mais provável que Slot mantenha Isak no banco para o segundo tempo — o que, para ser justo, é a jogada mais inteligente, dado o tempo de jogo limitado do sueco — e coloque Wirtz no lado esquerdo do ataque.

    Essa abordagem certamente tem seus méritos. O Liverpool não quer se expor no meio-campo — possivelmente a área mais forte do PSG —, então é bem provável que vejamos Szoboszlai na função de camisa 10, logo à frente de Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch no pivô do meio-campo.

    No entanto, embora os Reds não possam se dar ao luxo de serem imprudentes, eles precisam ser ousados — e isso significa colocar Wirtz em sua melhor posição, ao mesmo tempo em que deixam Ngumoha livre na ala esquerda.

    Com sua visão de jogo maravilhosa e técnica impressionante, Wirtz articula o jogo como ninguém na equipe de Slot e, embora não tenha sido de forma alguma uma assistência genial, o passe que permitiu a Ngumoha finalmente abrir o placar contra o Fulham, após uma sucessão de dribles, foi significativamente dado pelo jogador mais criativo do Liverpool.

    Essas duas superestrelas em potencial precisam ter tempo suficiente para causar o máximo de estragos possível contra o PSG, porque, se os Reds quiserem prejudicar os campeões europeus, terão que atacá-los com tudo o que têm.

    Não é hora de meias medidas — nem de ficar enrolando. O Liverpool precisa partir com tudo desde o apito inicial, e isso significa sacrificar um pouco do controle que Slot tanto aprecia para abraçar um pouco da velha anarquia defendida por seu antecessor, Jurgen Klopp.

    A melhor maneira de criar esse clima de caos seria colocar Ngumoha na equipe. Ele é o curinga do Liverpool, a incógnita do ponto de vista do PSG, um jogador capaz de virar o jogo que já dissipou parte da negatividade em torno de Anfield com sua atuação no fim de semana.

    Como Steve Nicol destacou após a vitória sobre o Fulham, em uma temporada de negatividade quase implacável, os Reds têm buscado desesperadamente “aspectos positivos — e Ngumoha é um aspecto positivo. Ele assusta os zagueiros”. A esperança é que Slot não tenha medo de escalá-lo na terça-feira à noite.

Liga dos Campeões
Liverpool crest
Liverpool
LIV
PSG crest
PSG
PSG