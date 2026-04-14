A decisão do Slot de proteger Ngumoha nesta temporada tem sido perfeitamente compreensível. Todos estão plenamente cientes do risco crescente de esgotamento no futebol moderno e ninguém quer ver um talento tão especial sobrecarregado em uma idade tão jovem.

No entanto, ficou claro desde sua emocionante participação saindo do banco contra o Nottingham Forest, em fevereiro, que o Liverpool precisa de Ngumoha. Com o tempo passando para Salah e Luis Diaz já tendo partido há muito tempo para o Bayern de Munique, o jogador de 17 anos é definitivamente o driblador mais perigoso do elenco de Slot, um jovem atacante destemido cujo primeiro instinto é ir direto para cima do adversário.

“Ele tem uma qualidade tão especial que você não vê mais muito no futebol: dominar a situação de um contra um”, disse o técnico no sábado. “E foi exatamente isso que ele fez quando marcou seu gol, criando espaço para a bola com fintas e giros e, então, finalizando como um Mo Salah, eu diria.”

Seu magnífico gol individual também gerou comparações com o jovem Raheem Sterling — sobretudo porque ele superou o ex-jogador da seleção inglesa como o mais jovem artilheiro do Liverpool na Premier League em Anfield — e parece ter dissipado quaisquer dúvidas que seu técnico tivesse sobre escalá-lo contra o PSG.

“Acho que ele está pronto”, disse Slot. “Agora a questão, é claro, é: ele conseguirá repetir isso dois dias depois? Essa é outra questão. Mas ele seria capaz de jogar e atuar nesse nível? Sim, porque no início da temporada ele era um jovem jogador ganhando experiência com o time principal. Mas agora ele é simplesmente alguém que posso escalar para qualquer jogo. Portanto, também para o de terça-feira.”

Existem outras alternativas, obviamente. Com Hugo Ekitike certo de retornar ao ataque, Cody Gakpo, que fez um trabalho decente liderando a linha contra o Fulham, poderia voltar para a ala esquerda. Infelizmente, o jogador da seleção holandesa não fez nem de longe o suficiente nesta temporada para justificar uma vaga na escalação inicial de Slot para uma partida tão importante.

Na verdade, há argumentos mais fortes para que Ekitike se desloque para a esquerda, onde se sente mais à vontade, para dar lugar à inclusão de Alexander Isak, que está de volta à forma física, no centro do ataque.