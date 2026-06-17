Em entrevista ao jornal português A Bolaapós a partida, Ronaldo elogiou Messi após sua atuação decisiva na terça-feira. O ícone brasileiro insistiu que o eterno debate sobre quem é o maior de todos os tempos deveria finalmente ser encerrado. Messi inspirou a Argentina a uma vitória contundente por 3 a 0 sobre a Argélia em Kansas City, garantindo que os atuais campeões iniciassem a defesa do título de maneira impecável.

“É hora do mundo parar de se esconder e aceitar o fato de que ele é o melhor jogador de todos os tempos”, disse Ronaldo. “Ele continua a se destacar a cada temporada e na Copa do Mundo e, mesmo assim, ainda há dúvidas sobre ele. É uma noite inesquecível e histórica que ficará para sempre nos livros de história.”