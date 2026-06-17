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“É hora de aceitar que Lionel Messi é o melhor” - Ronaldo encerra o debate sobre quem é o maior de todos os tempos após marcar três gols e garantir um início perfeito da Argentina na Copa do Mundo
Ronaldo elogia a histórica atuação da Argentina
Em entrevista ao jornal português A Bolaapós a partida, Ronaldo elogiou Messi após sua atuação decisiva na terça-feira. O ícone brasileiro insistiu que o eterno debate sobre quem é o maior de todos os tempos deveria finalmente ser encerrado. Messi inspirou a Argentina a uma vitória contundente por 3 a 0 sobre a Argélia em Kansas City, garantindo que os atuais campeões iniciassem a defesa do título de maneira impecável.
“É hora do mundo parar de se esconder e aceitar o fato de que ele é o melhor jogador de todos os tempos”, disse Ronaldo. “Ele continua a se destacar a cada temporada e na Copa do Mundo e, mesmo assim, ainda há dúvidas sobre ele. É uma noite inesquecível e histórica que ficará para sempre nos livros de história.”
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Quebrando recordes no maior palco
A exibição fenomenal desta terça-feira viu Messi reescrever a história do futebol ao marcar seu primeiro hat-trick em um torneio mundial. Os três gols elevaram sua contagem total na Copa do Mundo para 16, deixando-o à frente de Ronaldo e empatado com o ex-atacante alemão Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição.
Ao comentar sobre essa conquista, Ronaldo acrescentou: “Recorde são feitos para serem quebrados, e a pessoa que os quebra não surpreende nenhum torcedor de futebol no mundo. Além disso, a Argentina é a atual campeã da competição.” O desempenho impecável garantiu que não houvesse nenhuma surpresa na estreia da Argentina, que sofreu uma derrota chocante contra a Arábia Saudita em sua estreia no Catar 2022.
Sorte contrastante para os rivais de sempre
Enquanto Messi vivia uma noite de recordes, seu rival de longa data, Cristiano Ronaldo, passou por uma noite profundamente frustrante com a seleção de Portugal. Enfrentando a República Democrática do Congo na quarta-feira, o experiente atacante não conseguiu causar impacto, e a equipe de Roberto Martínez ficou com um decepcionante empate em 1 a 1. Ronaldo desperdiçou algumas chances no segundo tempo, o que significa que ele já está há nove partidas consecutivas em torneios importantes sem marcar um gol.
O contraste entre as sorte dos dois ícones reforçou ainda mais os comentários do brasileiro sobre a hierarquia atual dos grandes nomes do futebol, especialmente considerando como Messi superou com facilidade uma lesão recente no tendão para desmontar a resistente seleção da Argélia.
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De olho no próximo desafio
Após a espetacular vitória na estreia, a Argentina agora vai se concentrar em manter esse ímpeto no Grupo B. Os campeões mundiais buscam se tornar a terceira seleção da história a defender com sucesso o título mundial. Os jogadores de Lionel Scaloni voltam a campo na segunda-feira contra a Áustria, enquanto Cristiano Ronaldo e Portugal se preparam para enfrentar o Uzbequistão, na esperança de garantir sua primeira vitória e dar um passo rumo às oitavas de final.