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Moataz Elgammal

Traduzido por

“É hora de aceitar que Lionel Messi é o melhor” - Ronaldo encerra o debate sobre quem é o maior de todos os tempos após marcar três gols e garantir um início perfeito da Argentina na Copa do Mundo

L. Messi
Argentina
C. Ronaldo
Argentina x Argélia
Argélia
Copa do Mundo
Portugal x RD Congo
Portugal
RD Congo

A lenda brasileira Ronaldo  declarou que Lionel Messi é, sem dúvida, o maior jogador de todos os tempos, após seu espetacular hat-trick contra a Argélia. Na exibição histórica, o astro do Inter Miami conduziu a Argentina, atual campeã, a uma vitória perfeita por 3 a 0 na estreia na Copa do Mundo contra a Argélia, igualando recordes e deixando o ex-ícone do Real Madrid, Ronaldo, completamente impressionado.

  • Ronaldo elogia a histórica atuação da Argentina

    Em entrevista ao jornal português A Bolaapós a partida, Ronaldo elogiou Messi após sua atuação decisiva na terça-feira. O ícone brasileiro insistiu que o eterno debate sobre quem é o maior de todos os tempos deveria finalmente ser encerrado. Messi inspirou a Argentina a uma vitória contundente por 3 a 0 sobre a Argélia em Kansas City, garantindo que os atuais campeões iniciassem a defesa do título de maneira impecável.

    “É hora do mundo parar de se esconder e aceitar o fato de que ele é o melhor jogador de todos os tempos”, disse Ronaldo. “Ele continua a se destacar a cada temporada e na Copa do Mundo e, mesmo assim, ainda há dúvidas sobre ele. É uma noite inesquecível e histórica que ficará para sempre nos livros de história.”

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  • FBL-WC-2027-WOMEN-LAUNCHAFP

    Quebrando recordes no maior palco

    A exibição fenomenal desta terça-feira viu Messi reescrever a história do futebol ao marcar seu primeiro hat-trick em um torneio mundial. Os três gols elevaram sua contagem total na Copa do Mundo para 16, deixando-o à frente de Ronaldo e empatado com o ex-atacante alemão Miroslav Klose como o maior artilheiro da história da competição.

    Ao comentar sobre essa conquista, Ronaldo acrescentou: “Recorde são feitos para serem quebrados, e a pessoa que os quebra não surpreende nenhum torcedor de futebol no mundo. Além disso, a Argentina é a atual campeã da competição.” O desempenho impecável garantiu que não houvesse nenhuma surpresa na estreia da Argentina, que sofreu uma derrota chocante contra a Arábia Saudita em sua estreia no Catar 2022.

  • Sorte contrastante para os rivais de sempre

    Enquanto Messi vivia uma noite de recordes, seu rival de longa data, Cristiano Ronaldo, passou por uma noite profundamente frustrante com a seleção de Portugal. Enfrentando a República Democrática do Congo na quarta-feira, o experiente atacante não conseguiu causar impacto, e a equipe de Roberto Martínez ficou com um decepcionante empate em 1 a 1. Ronaldo desperdiçou algumas chances no segundo tempo, o que significa que ele já está há nove partidas consecutivas em torneios importantes sem marcar um gol.

    O contraste entre as sorte dos dois ícones reforçou ainda mais os comentários do brasileiro sobre a hierarquia atual dos grandes nomes do futebol, especialmente considerando como Messi superou com facilidade uma lesão recente no tendão para desmontar a resistente seleção da Argélia.

  • Portugal v Congo DR: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    De olho no próximo desafio

    Após a espetacular vitória na estreia, a Argentina agora vai se concentrar em manter esse ímpeto no Grupo B. Os campeões mundiais buscam se tornar a terceira seleção da história a defender com sucesso o título mundial. Os jogadores de Lionel Scaloni voltam a campo na segunda-feira contra a Áustria, enquanto Cristiano Ronaldo e Portugal se preparam para enfrentar o Uzbequistão, na esperança de garantir sua primeira vitória e dar um passo rumo às oitavas de final.