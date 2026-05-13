É hora das grandes decisões! Manuel Neuer prestes a renovar contrato com o FC Bayern de Munique - o polêmico debate volta a esquentar

Neuer provou várias vezes nesta temporada que ainda pode ajudar enormemente o Bayern em jogos importantes. Quase cada uma de suas excelentes atuações reacendeu o debate sobre um possível retorno à seleção alemã para a Copa do Mundo de 2026. No entanto, a situação também está clara há meses.

O experiente goleiro declarou várias vezes que não pretende voltar atrás em sua decisão de se aposentar da seleção alemã. “Não precisamos nem tocar nesse assunto”, disse ele, por exemplo, após sua excelente atuação contra o Real Madrid na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões. “Não vamos falar sobre a seleção agora. Já disse o que tinha a dizer e agora estou concentrado no Bayern de Munique.”

O técnico da seleção alemã, Julian Nagelsmann, já havia se decidido há algum tempo por Oliver Baumann, do TSG Hoffenheim, devido à nova lesão de Marc-André ter Stegen, o sucessor designado de Neuer. “Manu se aposentou por vontade própria, ele repetiu isso várias vezes e, por isso, não faz sentido discutir isso constantemente”, enfatizou o técnico da seleção alemã.

No entanto, a caixa que, na verdade, havia sido fechada pelos principais protagonistas foi aberta mais uma vez na terça-feira. A revista kicker especulou que Neuer estaria na lista de 55 nomes, que deve incluir pelo menos cinco goleiros e que deve ser entregue à FIFA até segunda-feira. De fato, não há indícios concretos na reportagem, e Nagelsmann também não deu sinais até agora de que poderia trazer Neuer de volta. No entanto, já aconteceu antes que ele tirasse um coelho da cartola em grandes ocasiões. Em dezembro de 2023, o técnico da seleção alemã havia descrito no programa “Sportstudio” um retorno de Toni Kroos como uma “ideia interessante” – e o meia-armador realmente voltou para a Euro 2024, disputada em casa.

A decisão também cabe, em primeiro lugar, ao próprio Neuer, se ele deseja voltar a vestir a camisa da seleção. Por outro lado, Nagelsmann deve estar ciente de que um retorno também causaria inquietação dentro da seleção. Baumann passaria a ser o segundo goleiro, embora já tenha recebido a promessa de uma vaga no time titular há algum tempo.