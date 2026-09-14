Apesar do barulho externo em relação à sua sequência de dois jogos sem marcar na Bundesliga, Kane se manteve notavelmente sereno ao falar sobre sua fase. O atacante de 33 anos, que construiu a carreira ignorando narrativas da mídia, insistiu que nunca perdeu a confiança em sua capacidade de contribuir para o sucesso da equipe. "Isso é futebol", afirmou. "Às vezes, você precisa esperar um pouco mais do que gostaria. Mas foi bom marcar um gol hoje e contribuir para a vitória. Foram três pontos importantes. Não é fácil jogar aqui. O Elversberg é um bom time, então estamos felizes com a vitória."

"Falamos muito sobre o nosso elenco. No momento, estamos todos em forma e saudáveis, o que tem um grande impacto na equipe. Temos muitos jogos em um curto espaço de tempo. Com o nosso estilo de jogo e a nossa intensidade, é importante ter jogadores descansados. Não importa quem começa jogando ou sai do banco, todos precisam estar prontos para dar 110 por cento."