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'É futebol': Harry Kane minimiza conversa sobre jejum de gols enquanto astro do Bayern de Munique atinge a marca de 150 gols e mira a história da Bundesliga
Kane encerra mini jejum com gol da vitória preciso
Kane voltou a marcar na Bundesliga, colocando fim ao que muitos consideravam um raro jejum de gols para o prolífico artilheiro. Depois de passar em branco nas duas primeiras partidas domésticas da temporada 2026-27, uma convincente vitória por 5 a 1 sobre o Stuttgart e um frustrante empate por 0 a 0 contra o Schalke, o capitão da Inglaterra apareceu quando mais importava. Diante de um resistente Elversberg, Kane produziu um momento de pura qualidade para garantir uma vitória por 2 a 1 para o gigante bávaro.
O candidato à Bola de Ouro marcou o gol decisivo com impressionante precisão, depois de a cobrança colocada espetacular de Maurice Krattenmacher, da entrada da área, ter ameaçado arrancar um ponto para os estreantes da elite. O gol da vitória, marcado com convicção, foi o seu 150º gol em 153 jogos oficiais pelos campeões recordistas.
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A estrela da Inglaterra segue calma sob pressão
Apesar do barulho externo em relação à sua sequência de dois jogos sem marcar na Bundesliga, Kane se manteve notavelmente sereno ao falar sobre sua fase. O atacante de 33 anos, que construiu a carreira ignorando narrativas da mídia, insistiu que nunca perdeu a confiança em sua capacidade de contribuir para o sucesso da equipe. "Isso é futebol", afirmou. "Às vezes, você precisa esperar um pouco mais do que gostaria. Mas foi bom marcar um gol hoje e contribuir para a vitória. Foram três pontos importantes. Não é fácil jogar aqui. O Elversberg é um bom time, então estamos felizes com a vitória."
"Falamos muito sobre o nosso elenco. No momento, estamos todos em forma e saudáveis, o que tem um grande impacto na equipe. Temos muitos jogos em um curto espaço de tempo. Com o nosso estilo de jogo e a nossa intensidade, é importante ter jogadores descansados. Não importa quem começa jogando ou sai do banco, todos precisam estar prontos para dar 110 por cento."
Companheiros de equipe e rivais ficam maravilhados com o talismã inglês
Os companheiros de equipe de Kane foram rápidos em elogiar sua excelência consistente, com Aleksandar Pavlovic destacando a habilidade técnica envolvida no gol da vitória. "Harry finalizou aquele lance de forma soberba", disse o meio-campista. "Ele gosta desse pequeno movimento; faz isso com bastante frequência. Ele executou isso de forma brilhante, para ser justo. Estou feliz por ter conseguido passar a bola para ele e por podermos levar os três pontos de volta para casa."
A admiração por Kane se estendeu ao banco adversário, onde o técnico do Elversberg, Vincent Wagner, se viu maravilhado com o faro de gol do atacante. Wagner admitiu que a enorme facilidade com que o ex-jogador do Tottenham atua é o que o separa de outros atacantes do futebol mundial. "Ele também faz isso parecer sem esforço; você pensaria que ele faz esse tipo de coisa o tempo todo!", afirmou Wagner.
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A história chama no confronto com o Union Berlin
A narrativa em torno de Kane agora está mudando de uma suposta seca para a busca por mais uma marca histórica. Enquanto o Bayern se prepara para o confronto contra o Union Berlin na noite de sexta-feira, o atacante está à beira de entrar para um grupo seleto. Tendo agora marcado 99 gols na elite do futebol alemão, seu próximo gol na liga o fará alcançar a marca de 100. Uma vitória na sexta-feira também permitiria ao Bayern ultrapassar provisoriamente Augsburg, Borussia Dortmund e Freiburg para retomar a liderança da tabela.
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