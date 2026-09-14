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SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Donny Afroni

Traduzido por

'É futebol': Harry Kane minimiza conversa sobre jejum de gols enquanto astro do Bayern de Munique atinge a marca de 150 gols e mira a história da Bundesliga

H. Kane
Bayern de Munique
Bundesliga

Harry Kane riu das sugestões de que estaria vivendo uma seca de gols depois de alcançar mais uma marca histórica na vitória suada do Bayern de Munique sobre o SV Elversberg. O capitão da Inglaterra mostrou mais uma vez seu faro de gol, calando os críticos que questionavam seu início lento na campanha doméstica.

  • Kane encerra mini jejum com gol da vitória preciso

    Kane voltou a marcar na Bundesliga, colocando fim ao que muitos consideravam um raro jejum de gols para o prolífico artilheiro. Depois de passar em branco nas duas primeiras partidas domésticas da temporada 2026-27, uma convincente vitória por 5 a 1 sobre o Stuttgart e um frustrante empate por 0 a 0 contra o Schalke, o capitão da Inglaterra apareceu quando mais importava. Diante de um resistente Elversberg, Kane produziu um momento de pura qualidade para garantir uma vitória por 2 a 1 para o gigante bávaro.

    O candidato à Bola de Ouro marcou o gol decisivo com impressionante precisão, depois de a cobrança colocada espetacular de Maurice Krattenmacher, da entrada da área, ter ameaçado arrancar um ponto para os estreantes da elite. O gol da vitória, marcado com convicção, foi o seu 150º gol em 153 jogos oficiais pelos campeões recordistas.

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  • FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

    A estrela da Inglaterra segue calma sob pressão

    Apesar do barulho externo em relação à sua sequência de dois jogos sem marcar na Bundesliga, Kane se manteve notavelmente sereno ao falar sobre sua fase. O atacante de 33 anos, que construiu a carreira ignorando narrativas da mídia, insistiu que nunca perdeu a confiança em sua capacidade de contribuir para o sucesso da equipe. "Isso é futebol", afirmou. "Às vezes, você precisa esperar um pouco mais do que gostaria. Mas foi bom marcar um gol hoje e contribuir para a vitória. Foram três pontos importantes. Não é fácil jogar aqui. O Elversberg é um bom time, então estamos felizes com a vitória."

    "Falamos muito sobre o nosso elenco. No momento, estamos todos em forma e saudáveis, o que tem um grande impacto na equipe. Temos muitos jogos em um curto espaço de tempo. Com o nosso estilo de jogo e a nossa intensidade, é importante ter jogadores descansados. Não importa quem começa jogando ou sai do banco, todos precisam estar prontos para dar 110 por cento."

  • Companheiros de equipe e rivais ficam maravilhados com o talismã inglês

    Os companheiros de equipe de Kane foram rápidos em elogiar sua excelência consistente, com Aleksandar Pavlovic destacando a habilidade técnica envolvida no gol da vitória. "Harry finalizou aquele lance de forma soberba", disse o meio-campista. "Ele gosta desse pequeno movimento; faz isso com bastante frequência. Ele executou isso de forma brilhante, para ser justo. Estou feliz por ter conseguido passar a bola para ele e por podermos levar os três pontos de volta para casa."

    A admiração por Kane se estendeu ao banco adversário, onde o técnico do Elversberg, Vincent Wagner, se viu maravilhado com o faro de gol do atacante. Wagner admitiu que a enorme facilidade com que o ex-jogador do Tottenham atua é o que o separa de outros atacantes do futebol mundial. "Ele também faz isso parecer sem esforço; você pensaria que ele faz esse tipo de coisa o tempo todo!", afirmou Wagner.

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  • SV Elversberg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    A história chama no confronto com o Union Berlin

    A narrativa em torno de Kane agora está mudando de uma suposta seca para a busca por mais uma marca histórica. Enquanto o Bayern se prepara para o confronto contra o Union Berlin na noite de sexta-feira, o atacante está à beira de entrar para um grupo seleto. Tendo agora marcado 99 gols na elite do futebol alemão, seu próximo gol na liga o fará alcançar a marca de 100. Uma vitória na sexta-feira também permitiria ao Bayern ultrapassar provisoriamente Augsburg, Borussia Dortmund e Freiburg para retomar a liderança da tabela.

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