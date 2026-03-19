"E foi exatamente isso que aconteceu": Harry Kane revela sua tática incrível de pênalti na vitória do Bayern de Munique contra a Atalanta de Bergamo

“É claro” que ele assistiu a vídeos do comportamento de Sportiello em pênaltis antes da partida, explicou Kane na zona mista. “Lá eu vi que ele gosta de ir até a borda da linha. Eu sabia: se eu parasse, haveria uma boa chance de ele avançar demais. E foi exatamente isso que aconteceu. Dá para ver pela minha reação que eu queria repetir a jogada imediatamente.”

De fato, Kane demorou mais do que o habitual para ele. Sportiello deu um passo à frente e defendeu o chute, que foi muito central. Kane então se virou imediatamente para o árbitro Benoit Bastien, que decidiu repetir a jogada.

Então, era esse o plano desde o início: atrair Sportiello para uma armadilha? “Sim”, respondeu Kane. Na segunda tentativa, tratou-se “mais de um jogo de mente”. “Talvez ele tenha pensado que eu iria parar de novo. Mas, dessa vez, optei por um escanteio.” Do ponto de vista de Kane, Sportiello saltou para a esquerda, e ele chutou no canto inferior direito. “Eu me preparei para isso”, concluiu Kane. “Felizmente, deu certo.”