Harry Kane é o indiscutível rei dos pênaltis da Europa; isso já está mais do que comprovado. Nenhum jogador de ponta converte pênaltis com tanta precisão quanto o inglês de 32 anos. Mas, se acreditarmos em suas próprias palavras, Kane elevou a arte de cobrar pênaltis a um nível totalmente novo na vitória por 4 a 1 contra a Atalanta Bergamo, na partida de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões.
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"E foi exatamente isso que aconteceu": Harry Kane revela sua tática incrível de pênalti na vitória do Bayern de Munique contra a Atalanta de Bergamo
No meio do primeiro tempo, o FC Bayern recebeu um pênalti depois que um chute de Kane foi bloqueado com a mão. É claro que ele mesmo cobrou — e errou. Mas, como o goleiro da Atalanta, Marco Sportiello, saiu da linha antes da hora, o pênalti foi repetido — e, dessa vez, Kane marcou. Seria de se pensar: sorte. Mas Kane declarou em seguida: a tática deu certo.
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Harry Kane explica sua tática na repetição do pênalti
“É claro” que ele assistiu a vídeos do comportamento de Sportiello em pênaltis antes da partida, explicou Kane na zona mista. “Lá eu vi que ele gosta de ir até a borda da linha. Eu sabia: se eu parasse, haveria uma boa chance de ele avançar demais. E foi exatamente isso que aconteceu. Dá para ver pela minha reação que eu queria repetir a jogada imediatamente.”
De fato, Kane demorou mais do que o habitual para ele. Sportiello deu um passo à frente e defendeu o chute, que foi muito central. Kane então se virou imediatamente para o árbitro Benoit Bastien, que decidiu repetir a jogada.
Então, era esse o plano desde o início: atrair Sportiello para uma armadilha? “Sim”, respondeu Kane. Na segunda tentativa, tratou-se “mais de um jogo de mente”. “Talvez ele tenha pensado que eu iria parar de novo. Mas, dessa vez, optei por um escanteio.” Do ponto de vista de Kane, Sportiello saltou para a esquerda, e ele chutou no canto inferior direito. “Eu me preparei para isso”, concluiu Kane. “Felizmente, deu certo.”
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Harry Kane sobre o 2 a 0: "Um dos meus gols favoritos da carreira"
O pênalti convertido contra o Bergamo foi já o 15º gol de Kane da marca do pênalti nesta temporada. Ele só errou na Copa da Alemanha contra o Wehen Wiesbaden, em agosto, e na Liga dos Campeões contra o Union Saint-Gilloise, em janeiro. No total, Kane já soma 47 gols em 39 partidas nesta temporada. Atualmente, ele lidera com folga a classificação da Chuteira de Ouro para o melhor artilheiro da Europa.
Após a jogada tática magistral que resultou no 1 a 0, Kane ampliou o placar para 2 a 0 contra a Atalanta no início do segundo tempo com um gol de sonho. Na entrada da área, ele segurou a bola com firmeza contra dois jogadores do Bergamo, antes de girar e converter com um chute forte no canto superior esquerdo. “Esse foi um dos meus gols favoritos na carreira”, explicou Kane. “Foi uma combinação das minhas habilidades: segurar a bola, usar o corpo para criar um pouco de espaço e, então, finalizar com alta qualidade.”
Kane voltou a ser titular contra o Bergamo pela primeira vez após três partidas. Contra o Borussia Mönchengladbach, ele ficou de fora devido a problemas na panturrilha; na partida de ida contra a Atalanta, o técnico Vincent Kompany poupou-o; e no fim de semana, contra o Bayer Leverkusen, ele entrou apenas como reserva. Como Manuel Neuer (lesionado) e Joshua Kimmich (suspenso) estavam ausentes, Kane vestiu a braçadeira de capitão pela terceira vez nesta temporada em seu retorno ao time titular – e conduziu o Bayern de Munique com autoridade às quartas de final da Liga dos Campeões.
Harry Kane: Seus dados de desempenho nesta temporada
Competição Jogos Gols Assistências Bundesliga 25 30 5 Liga dos Campeões 9 10 - Copa da Alemanha 4 6 - Supercopa 1 1 -
Perguntas frequentes
Harry Kane bekleidet die Position des Stürmers. Obwohl er als klassische Nummer 9 primär für das Toreschießen verantwortlich ist, pflegt er einen einzigartigen Spielstil, da er sich oftmals etwas tiefer fallen lässt, um sich selbst ins Angriffsspiel einzubinden und seinen Mitspielern Raum zu verschaffen.